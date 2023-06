Dự án từng phá 40ha rừng phòng hộ ven biển để làm sân golf giờ ra sao?

Ngày 19/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin báo tội phạm đối với sai phạm trong việc cho phép phá rừng làm dự án của nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Toàn cảnh dự án New City sau 6 năm dừng thi công (Video: Trung Thi).

Quyết định trên để giải quyết tố giác về tội phạm đối với nguyên chủ tịch UBND tỉnh và nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên.

Hai người này bị tố giác đã cho Công ty New City phá rừng phòng hộ trái pháp luật để thực hiện dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City (dự án New City).

Dự án New City nằm ở xã An Phú, cách trung tâm TP Tuy Hòa khoảng 7km về hướng nam.

Ngoài vị trí cách trung tâm thành phố không xa, phía đông dự án còn sở hữu bờ biển dài, nước trong xanh.

Chủ đầu tư giới thiệu đây là dự án khu du lịch liên hợp cao cấp với sân golf 9 lỗ, condotel, khu vui chơi.

Để thực hiện dự án, vào năm 2017, tỉnh Phú Yên đã cho phép chủ đầu tư chặt phá rừng phòng hộ để trồng cỏ làm sân golf (Ảnh: Tư liệu).

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại dự án này có 40ha rừng phòng hộ bị chặt phá, khai thác để nhường chỗ cho sân golf (Ảnh: Tư liệu).

Việc phá rừng phòng hộ làm dự án ở Phú Yên chưa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định (Ảnh: Tư liệu).

Sau khi bị Thanh tra Chính phủ "tuýt còi", dự án "đứng bánh" từ năm 2017 đến nay.

Một góc nhìn từ trên cao của dự án New City hiện tại cho thấy rừng phòng hộ bị chặt phá gần như hoàn toàn.

Sau thời gian bị "bỏ rơi", những mảng cỏ xanh, cây cối trong dự án hoang tàn.

Cỏ dại mọc um tùm, sân golf trở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân địa phương.

Đường công vụ vào phía trong dự án vẫn được rào chắn, bảo vệ.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào dự án này triển khai trở lại.