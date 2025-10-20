Dự án T&T City Millennia mở bán, loạt sản phẩm được khách hàng đặt cọc

Chính sách khác biệt tạo sức bật cho sự kiện

“Thành phố Thiên Niên kỷ” khẳng định sức hút trong ngày mở bán đầu tiên (Ảnh: CĐT).

Thành công của sự kiện không chỉ đến từ vị thế và quy mô vượt trội của T&T City Millennia, mà còn đến từ loạt chính sách bán hàng khác biệt. Khách hàng giao dịch trong chương trình được hưởng hỗ trợ hoàn thiện 2 triệu đồng/m2 sàn xây dựng, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư nội thất, rút ngắn thời gian đưa công trình vào sử dụng.

Chủ đầu tư cũng triển khai chương trình cam kết thuê lại trong 24 tháng với mức lợi nhuận 4%/năm, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, an tâm cho khách hàng.

Đối với những khách hàng không sử dụng hai chính sách trên, chủ đầu tư chiết khấu trực tiếp 4% trên giá trị sản phẩm. Bộ chính sách được xem là “đòn bẩy kép”, vừa tối ưu hiệu quả đầu tư vừa gia tăng giá trị sở hữu thực cho người mua.

Bộ chính sách “đòn bẩy kép” tạo sức hút cho T&T City Millennia (Ảnh: CĐT).

Theo đại diện T&T Group, đây là chính sách tri ân, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của T&T Group trong hành trình kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng. Chủ đầu tư còn triển khai chính sách chiết khấu lên đến 17%, mang lại lợi thế tài chính cho người mua. Khách hàng được hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị sản phẩm với thủ tục nhanh gọn, giúp việc sở hữu sản phẩm trở nên dễ dàng hơn.

Với mức giá từ 54 triệu đồng/m² (chưa bao gồm các chính sách ưu đãi), T&T City Millennia trở thành lựa chọn hấp dẫn bậc nhất khu vực Nam Sài Gòn, mang đến cơ hội an cư và đầu tư cho khách hàng.

Bên cạnh đó, chính sách miễn phí quản lý vận hành trong 3 năm đầu cũng được duy trì, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của T&T Group với cư dân và mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, an tâm trong đại đô thị sinh thái ven sông.

Tiến độ thanh toán linh hoạt được thiết kế để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người mua ở thực đến nhà đầu tư dài hạn. Nhờ đó, dự án nhận được sự quan tâm từ cả hai phân khúc.

Những ưu đãi này được xem là bước đi chiến lược của chủ đầu tư trong giai đoạn thị trường đang phục hồi, vừa mang giá trị tri ân khách hàng, vừa mở ra cơ hội hiếm có cho những nhà đầu tư nhạy bén tìm kiếm sản phẩm tiềm năng, sinh lời bền vững.

Màn hình LED panorama tạo điểm nhấn thị giác cho không gian lễ mở bán (Ảnh: CĐT).

Diễn ra tại khách sạn JW Marriott TPHCM, sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng và đối tác. Không gian được lấy cảm hứng từ ánh bình minh, biểu tượng cho khởi đầu may mắn và niềm tin vào tương lai. Hệ thống màn hình LED panorama dài gần 100m bao quanh khán phòng mang đến trải nghiệm thị giác sống động, đưa khách mời như chạm vào hình ảnh đại đô thị tương lai.

Trong không gian ấy, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu đã kể lại hành trình kiến tạo “Thành phố Thiên niên kỷ” giữa miền sông nước, mang đến bầu không khí bùng nổ và tràn đầy kỳ vọng.

Sức hút đến từ giá trị thật

Nằm tại vị trí chiến lược của khu Nam TPHCM, T&T City Millennia sở hữu lợi thế tam cận: cận thị, cận giang và cận lộ, đồng thời thừa hưởng hệ thống hạ tầng đang phát triển của khu vực Long Hậu - Cần Giuộc. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại, lấy cảm hứng từ dòng sông và không gian xanh bản địa. Mỗi phân khu đều được thiết kế hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích, hướng đến cuộc sống trong lành, gắn kết cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes chia sẻ: “T&T Citty Millennia được ra đời với mong muốn mang đến những giá trị sống tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về một không gian sống chất lượng, tiện nghi và đẳng cấp cũng như mang tới những cơ hội đầu tư ưu việt nhất”.

Ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch HĐQT T&T Homes phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CĐT).

Tỷ lệ giỏ hàng được đặt cọc thành công vượt kỳ vọng trong ngày mở bán không chỉ là minh chứng cho sức hấp dẫn của sản phẩm mà còn thể hiện sự trở lại của niềm tin thị trường, nhất là ở nhóm dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng với nhiều chính sách hỗ trợ.

Theo chủ đầu tư, các đại lý của dự án bao gồm: Smartland, Khai Minh Land, Southern Homes, Era Real Estate, Liên Minh Bigone Holdings và Premium, Đông Tây Land, Cen Land, Golden Homes, Haland. Khách hàng quan tâm có thể gọi điện theo hotline: 0919 961 045.