Dự án Sunshine Sky City hút khách ngay lần đầu lên sóng livestream NobleGo

Trong phiên này, hai căn hộ 2 phòng ngủ thuộc tòa S3 được chốt giá thành công trong 1 tiếng 30 phút, minh chứng cho sức nóng của mô hình đặt giá mua nhà công khai trên livestream đang làm thay đổi cách thức tiếp cận và sở hữu bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

Vị trí thuận tiện, tiện ích cao cấp, dự kiến bàn giao 3 tòa tháp từ quý I/2026

Không chỉ tọa lạc mặt tiền đường Phú Thuận, dễ dàng kết nối trung tâm qua các trục Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát; Sunshine Sky City còn sở hữu vị trí liền kề Phú Mỹ Hưng - khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất tại TPHCM. Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn khách sạn 4.0 với hơn 50 tiện ích cao cấp, trong đó nổi bật là 12.000m² mảng xanh và mặt nước - đặc quyền hiếm có giữa lòng TPHCM.

9 tòa tháp cao 26-38 tầng, với gần 3.500 căn hộ cao cấp, sở hữu tầm nhìn không giới hạn hướng sông Cả Cấm, sông Sài Gòn… (Ảnh: CĐT).

Là sản phẩm đặc trưng trong dòng Sunshine City của Sunshine Group, toàn bộ trang thiết bị nội thất trong căn hộ đều được nhập khẩu từ những thương hiệu toàn cầu: Duravit, Hansgrohe, Hafele, Marazzi, Atlas…, cùng hệ sinh thái Smart Home - Smart Living hiện đại bậc nhất hiện nay.

Sunshine Sky City mang đến hơn 50 tiện ích trải dài 9 tòa tháp, cùng hệ thống hơn 12.000m2 cây xanh mặt nước, mang tới không gian sinh thái theo chuẩn resort cùng những trải nghiệm thượng lưu dành cho đa thế hệ (Ảnh: CĐT).

Sunshine Sky City đã bàn giao tòa S1, các tòa S2, S3, S4 đã cất nóc và dự kiến bàn giao từ quý I/2026. Pháp lý minh bạch, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán là lợi thế vượt trội cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Hai căn hộ Sunshine Sky City chốt giá ấn tượng tại phiên livestream NobleGo

Tối 19/9, phiên livestream NobleGo chứng kiến màn đặt giá gay cấn cho hai căn hộ 2 phòng ngủ tại tầng 27 và tầng 29 tòa S3. Với giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng, căn S3.27.06 về tay anh Đức với mức đặt giá bất ngờ là 5 tỷ đồng. Căn còn lại - S3.29.06 - được chị Châu giành quyền sở hữu với mức đặt giá 6,75 tỷ đồng, khép lại phiên chốt giá đầy kịch tính.

Sự kiện thu hút gần 100.000 lượt xem, trong đó thời điểm cao nhất ghi nhận gần 13.000 lượt xem, khẳng định sức hấp dẫn vượt trội của dự án và mô hình livestream đặt giá công khai, minh bạch.

Những dự án cao cấp có pháp lý minh bạch, đang chuẩn bị bàn giao như Sunshine Sky City đang trở thành hàng hiếm trên thị trường khu Nam TPHCM (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại TPHCM vẫn hạn chế, những dự án sở hữu chất lượng vượt trội, pháp lý minh bạch và sắp bàn giao như S3 Sunshine Sky City đang trở thành hàng hiếm và mức chốt giá tại phiên 19/9 có thể xem là mức giá cạnh tranh bậc nhất ở phân khúc cao cấp hiện nay.

Livestream ngày 23/9: Tiếp tục lên sóng căn hộ 2 phòng ngủ tòa S3, diện tích tim tường 77,83m2, giá khởi điểm 4,7 tỷ

Sau livestream ngày 19/9, NobleGo tiếp tục với phiên đặt giá kế tiếp diễn ra ngày 23/9, mang đến cơ hội sở hữu hai căn hộ 2 phòng ngủ ký hiệu S3.28.04 và S3.30.04 đều có diện tích tim tường 77,83m2, giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng.

Hai căn đặt giá này lần lượt nằm tại tầng 28 và 30 của toà S3, không chỉ sở hữu lợi thế tầng cao, hướng Đông Bắc, view sông Sài Gòn khoáng đạt mà còn là toà sắp bàn giao trong quý I/2026, khách hàng có thể nhận nhà ngay hoặc khai thác dòng tiền sớm.

Hai căn hộ 2 phòng ngủ sẽ lên sóng livestream 23/9, giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng, lý tưởng cho khách hàng an cư và đầu tư (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, khách hàng xem livestream ngày 23/9 tiếp tục có cơ hội nhận phần quà may mắn trị giá 100 triệu đồng cùng thẻ cao cấp KienlongBank Visa Elite. Trước đó, Nguyễn Quang Vũ là người được gọi tên cho giải thưởng này trong phiên ngày 19/9.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); truyền hình trực tiếp trên kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360.

Sau 22 phiên livestream thành công, Sunshine Group cho biết đã trích lập 11 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình “Cặp lá yêu thương” của Đài Truyền hình Việt Nam.