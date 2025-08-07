Dự án Sunshine Green Iconic sắp lên sóng livestream ngày 8/8, giá khởi điểm 4,2 tỷ đồng

Tọa lạc tại tầng 9, căn hộ sở hữu diện tích thông thủy 73,7m2, bố trí 2 phòng ngủ, ban công hướng Tây Nam trực diện sân golf Long Biên - một trong những tầm view (tầm nhìn) đắt giá nhất dự án. Căn hộ đã hoàn thiện nội thất liền tường cao cấp từ các thương hiệu uy tín như Hafele, Kohler, Casta…, tích hợp cùng giải pháp Smart Home - Smart Living tiên tiến, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn và hiện đại hàng đầu hiện nay.

Đây là căn hộ thứ ba thuộc bộ sưu tập Sunshine Green Iconic được giới thiệu qua livestream NobleGo, nối tiếp hai phiên đầu tháng 7 từng giúp người thắng đặt giá tiết kiệm từ 2,5 đến 6 tỷ đồng so với mặt bằng thị trường, theo thông tin từ chủ đầu tư.

“Lên sóng” tổ hợp căn hộ xanh, thông minh tiên phong tại phía Đông Hà Nội trong ngày 8/8

Tại phiên livestream NobleGo ngày 8/8, căn hộ A-CH0906 sẽ lên sóng livestream với giá khởi điểm 4,2 tỷ đồng (Ảnh: Sunshine Group).

Sunshine Green Iconic là dự án cao cấp tọa lạc tại trung tâm phường Phúc Lợi, liền kề sân golf Long Biên, cách phố cổ chỉ 10 phút lái xe và kế cận cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công. Dự án gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng đã hoàn thiện và bàn giao từ cuối năm 2024, với tiêu chuẩn nội thất liền tường cao cấp, hệ tiện ích đa dạng, lợi thế pháp lý, có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Sunshine Green Iconic có mật độ trung bình chỉ 10-14 căn/mặt sàn, 4 thang máy mỗi khối nhà, cùng chuỗi tiện ích nội khu đậm chất nghỉ dưỡng như: thác nước tràn, suối nhiệt đới, phòng gym, spa, xông hơi, vườn thiền, vườn thưởng trà… (Ảnh: Sunshine Group).

Cũng trong phiên 8/8, bên cạnh quyền đặt giá trực tiếp, người theo dõi livestream trên Noble App còn có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn với kỷ lục giải thưởng lên tới 200 triệu đồng tiền mặt, cao nhất từ trước đến nay trong chuỗi livestream do Sunshine Group tổ chức. Chỉ cần một vài thao tác click chuột đơn giản, tiền thưởng có thể chuyển khoản ngay đến người thắng giải mà không mất thêm bất cứ chi phí hay thủ tục rườm rà nào khác, như một lời tri ân của Sunshine Group dành cho các khán giả đã đồng hành cùng chương trình.

Kỷ lục biệt thự trên 2,5 triệu USD “chốt deal” thành công trong ngày 5/8

Trước đó, tối 5/8, livestream BĐS NobleGo của Sunshine Group gây chú ý khi một khách hàng mạnh tay “chốt deal” thành công căn biệt thự Noble Palace Long Bien với mức giá gần 70 tỷ đồng ngay trên sóng trực tiếp, đánh dấu một trong những thương vụ có giá trị cao nhất từ trước tới nay trên nền tảng này.

“Dù giá trị biệt thự đã vượt 2,5 triệu USD, khách hàng vẫn ‘săn’ được mức giá hời hiếm có, thấp hơn khoảng 15% so với giá thị trường, chưa kể khoản tặng thêm 500 triệu đồng đến từ Sunshine Group”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Đây là một trong gần 200 biệt thự hàng hiệu phiên bản giới hạn thuộc Noble Palace Long Bien - dự án thấp tầng Branded Residences tiên phong tại khu vực Long Biên, nay là phường Việt Hưng, Hà Nội. Với quy mô 4 tầng, 1 tum, diện tích sàn xây dựng hơn 324m2, biệt thự được đánh giá là sản phẩm hạng sang hiếm có trên thị trường Đông Hà Nội với kiến trúc châu Âu tinh xảo, vật liệu hoàn thiện mặt ngoài tinh tuyển cùng các gói nội thất hàng hiệu “may đo” theo nhu cầu gia chủ và quản lý vận hành 5 sao quốc tế.

100% biệt thự Noble Palace Long Bien sở hữu bể bơi riêng, vườn tư gia, không gian đa năng linh hoạt cùng tiện ích 5 sao và tiêu chuẩn vận hành quốc tế (Ảnh: Sunshine Group).

Nằm trong quy hoạch hạ tầng Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, Noble Palace Long Bien sở hữu bộ sưu tập dinh thự nghệ thuật tinh xảo theo phong cách châu Âu cổ điển, được bao quanh bởi hệ sinh thái xanh lên tới 20ha diện tích mặt nước trong bán kính chỉ 2km, cùng chuỗi tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) với bộ 3 trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học công lập và tư thục chất lượng cao.

Noble Palace Long Bien nâng tầm chuẩn sống với hệ thống Smart Home - Smart Living cùng loạt dịch vụ cá nhân hóa chuẩn khách sạn 5 sao do thương hiệu quốc tế danh tiếng vận hành (Ảnh: Sunshine Group).

Dự án cũng thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích 5 sao của dự án Noble Crystal Long Bien và Sunshine Green Iconic cũng do Sunshine Group phát triển ngay kề bên, định hình nghệ thuật sống thượng lưu nơi trung tâm thịnh vượng phía Đông Hà Nội.

Gần 200 dinh thự tại Noble Palace Long Bien đang được thi công đồng bộ, dự kiến bàn giao từ quý IV (Ảnh: Sunshine Group).

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 11 phiên đặt giá thành công, livestream NobleGo của Sunshine Group đã trích lập 5,5 tỷ đồng (tương ứng 500 triệu đồng/phiên) từ doanh thu để đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần xây dựng 16 mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cải tạo, xây mới một điểm trường tại Cao Bằng.