Dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie bắt đầu nhận đặt chỗ trực tuyến

Theo đó, chủ đầu tư chỉ gửi thư mời đến những khách hàng đã hoàn tất khâu “booking online” tham gia sự kiện mở bán dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3/2026.

Tại sự kiện mở bán, nếu khách hàng chọn được sản phẩm, “Tiền thành ý” sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc theo quy định. Trường hợp khách hàng chưa chọn được sản phẩm, có thể yêu cầu chủ đầu tư bảo lưu khoản “Tiền thành ý” này cho các đợt mở bán tiếp theo, hoặc hoàn trả 100% nếu quyết định không tiếp tục tham gia.

Phối cảnh dự án nhìn từ trên cao (Ảnh: CĐT).

Quy trình “booking online” được chia làm 3 bước chính

Bước 1: Đăng ký

Khách hàng sau khi tìm hiểu thông tin và đồng ý tham gia sự kiện mở bán, chuyên viên tư vấn của chủ đầu tư sẽ cập nhật thông tin khách hàng để tiến hành đăng ký.

Bước 2: Tiến hành booking và Chuyển tiền thành ý

Chuyên viên tư vấn của Phú Mỹ Hưng sẽ hỗ trợ khách hàng đăng ký booking online - Chuyển tiền thành ý. Khi nhận được email, tin nhắn thông báo xác nhận booking (đặt chỗ) thành công theo các thông tin đã đăng ký, khách hàng sẽ tiến hành chuyển khoản theo đúng nội dung trong email, tin nhắn vừa nhận được.

Thời gian để thực hiện chuyển khoản là trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được thông báo. Sau thời gian này, hệ thống sẽ tự động hủy “booking” nếu khách hàng chưa hoàn tất chuyển khoản.

Bước 3: Xác nhận tham dự sự kiện công bố mở bán

Sau khi chuyển tiền thành ý, khách hàng nhận email "Xác nhận tham gia buổi công bố dự án”.

Để xác nhận tham dự sự kiện công bố, khách hàng sẽ nhấn “Xác nhận” và nhập mã OTP theo hướng dẫn.

Sau khi xác thực OTP thành công, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin “Phiếu tham gia buổi công bố dự án” của khách hàng. Chủ đầu tư sẽ thông báo ngày công bố dự án trước ít nhất 5 ngày. Thời gian công bố có thể gia hạn tối đa 30 ngày.

Khu vực khối đế dự án (Ảnh: CĐT).

Phú Mỹ Hưng Harmonie nằm ngay lõi Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TPHCM

Phú Mỹ Hưng Harmonie tọa lạc ở “giao lộ vàng” Mỹ Phước - Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt - trục giao thông quan trọng của Bình Dương, kết nối các khu kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là “tọa độ” của loạt đề án quy hoạch kinh tế trọng điểm của TPHCM - Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM.

Theo đó, dự án thuộc lõi Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TPHCM, liền kề công viên công nghệ sáng tạo, kết nối thuận tiện đến các tuyến giao thông chiến lược, metro và cao tốc trong tương lai. Dự án cách các khu công nghiệp VSIP 1 và VSIP 2 vài phút di chuyển, đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, quản lý trong và ngoài nước.

Dự án được phát triển với các tiêu chí định vị cao cấp (quy hoạch, diện tích không gian xanh mở, vật liệu, thiết kế…), phù hợp với nhu cầu an cư, đầu tư của khách hàng trẻ.

Theo đại diện chủ đầu tư, điểm khác biệt của Phú Mỹ Hưng Harmonie nằm ở việc các tiêu chuẩn phát triển đều vượt trội so với mặt bằng chung của phân khúc, trong khi mức giá dễ tiếp cận. Theo đó, cơ cấu căn hộ của Phú Mỹ Hưng Harmonie chủ yếu loại 2 phòng ngủ (66-74 m²), chiếm 69% tổng số căn; 1 phòng ngủ (39-42 m²) chiếm 18%, còn lại là 3 phòng ngủ, Ground House (tầng trệt) và căn hộ Garden (sân vườn mini).

Buổi ra mắt dự án mới đây thu hút nhiều khách hàng tham gia (Ảnh: CĐT).

Không gian sống theo chuẩn của Phú Mỹ Hưng

Được xây dựng trên lô đất 2 hecta, Phú Mỹ Hưng Harmonie gồm 5 tòa với 1.490 căn hộ. 5 tòa tháp đẩy sát biên đất để mở ra "Thung lũng xanh" tại trung tâm. Thiết kế này đóng vai trò là "lá phổi xanh", bảo vệ cư dân khỏi khói bụi, tiếng ồn, đồng thời tái tạo nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày.

Nhiều người trẻ tìm hiểu về dự án (Ảnh: CĐT).

Tại tâm xanh này là hệ thống tiện ích cảnh quan theo phong cách nghỉ dưỡng với không gian mặt nước, mảng xanh trải rộng gần như toàn bộ “Thung lũng xanh” này. Quy hoạch tạo “vành đai” bảo vệ, quản lý tự nhiên cho mọi hoạt động trải nghiệm, sử dụng tiện ích của cư dân trở nên biệt lập, an toàn. Các tòa tháp xoay trục hợp lý để né nắng gắt, đón gió mát, ánh sáng.

Tại Phú Mỹ Hưng Harmonie còn có đường chạy bộ trên cao, cầu Sky Bridge lấy ý tưởng từ Cầu Ánh Sao, tầng lánh nạn… Tại khối đế khu căn hộ còn có 23 cửa hàng thương mại, dịch vụ, giải trí, mua sắm, giáo dục.

Nhiều tiện ích ngay ngưỡng cửa cho cư dân (Ảnh: CĐT).

Dự án có hệ sinh thái tiện ích đa tầng thiết kế theo phong cách resort living, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia, tận hưởng tiện ích cho cư dân được quản lý, vận hành chuyên nghiệp và an ninh khép kín 24/7.