Dự án khu dân cư gần 10 năm ế ẩm bất ngờ được "chốt đơn" với giá khó tin

Sáng 7/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, 28 lô đất liền kề và 20 lô biệt thự tại Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Đông Nam Kỳ Anh (giai đoạn 1) đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tổ chức đấu giá thành công.

Theo đó, 28 lô đất liền kề, diện tích 135-150m2, giá khởi điểm từ 975 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng/lô. Phiên đấu giá thu hút gần 400 hồ sơ đăng ký với hơn 200 người tham gia, mức giá trả cho mỗi lô đất vượt cao so với giá khởi điểm, số bước giá lớn.

Toàn cảnh Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Đông Nam Kỳ Anh (Ảnh: Dương Nguyên).

Kết quả, 2 lô đất được trả vượt tới 50 bước giá (mỗi bước giá 60 triệu đồng), diện tích lần lượt 147,5m2 (khởi điểm hơn 1,1 tỷ đồng) và 135,5m2 (khởi điểm hơn 1,3 tỷ đồng), trúng đấu giá hơn 4 tỷ đồng mỗi lô, vượt tổng giá trị khởi điểm hơn 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, 7 lô đất được trả vượt 25-29 bước giá, 5 lô khác vượt 30-35 bước giá, 100% lô đất đấu giá thành công.

Tổng số tiền thu về sau phiên đấu giá ngoài sức mong đợi, đạt hơn 75 tỷ đồng, vượt 43,5 tỷ đồng so với tổng giá trị khởi điểm.

Hôm 4/12, 20 lô đất biệt thự thuộc dự án nêu trên có diện tích lớn 459-523m2 cũng được đấu giá thành công, dự kiến thu về hơn 82,3 tỷ đồng, vượt tổng giá trị khởi điểm hơn 10 tỷ đồng.

Hàng chục lô đất được đưa ra đấu giá có vị trí đắc địa ven quốc lộ 1A (Ảnh: Dương Nguyên).

Vào tháng 6, báo Dân trí có bài Dự án khu đô thị trăm tỷ gần 10 năm chưa bán được một lô đất phản ánh về thực trạng dự án này.

Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp phía Đông Nam Kỳ Anh, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt năm 2015 với tổng mức đầu tư gần 193 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 114 tỷ đồng và giải phóng mặt bằng lên đến 46 tỷ đồng.

Để triển khai dự án với 88 lô đất, hơn 17ha đất tại các xã Kỳ Thư, Kỳ Văn, Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh cũ, nay thuộc 2 xã Kỳ Khang và Kỳ Hoa) đã được thu hồi. Đến cuối năm 2017, các hạng mục hạ tầng cơ bản như mương thoát nước, nền đường, đường ống nước sạch, hệ thống điện đã hoàn thành.

Sau khi hạ tầng hoàn thiện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt đấu giá quyền sử dụng 88 lô đất, diện tích 130-523m2, với giá khởi điểm từ 960 triệu đồng đến 3,94 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua 5 đợt tổ chức đấu giá, không một hồ sơ nào được nộp, khiến dự án nằm tại vị trí đắc địa ven quốc lộ 1A "đắp chiếu" suốt gần 10 năm mà không bán được lô đất nào.

Khuôn viên hạ tầng của dự án (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong thời gian dài, hạ tầng khu đô thị được đầu tư đồng bộ nhưng vắng bóng dân cư, biến nơi đây thành khu đất bỏ hoang. Cây dại mọc um tùm, các cấu kiện bê tông phơi nắng mưa, xuống cấp. Khuôn viên dự án trở thành nơi chăn thả gia súc, gia cầm của người dân địa phương.

Theo nguồn tin, nguyên nhân chính khiến dự án suốt nhiều năm trước không đấu giá thành công là do "giá khởi điểm cao". Quá trình đấu giá bị đình trệ do những thay đổi trong Luật Đất đai và việc chờ đợi Thông tư hướng dẫn mới.

Sau khi thành lập vào tháng 5 vừa qua, để giải quyết tồn đọng trên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh (trực thuộc UBND tỉnh) đã phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành rà soát toàn bộ hồ sơ dự án, đánh giá lại hiện trạng để có giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn" và đưa khu đất trở lại sàn đấu giá.