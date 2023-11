Dự án Elysian thắng 3 giải tại Vietnam Property Awards 2023

Elysian giành được 3 giải thưởng ở phân khúc căn hộ (Ảnh: Gamuda Land).

Chiến thắng của Elysian bao gồm "Dự án căn hộ thân thiện môi trường nhất" (Best Eco Friendly Condo Development), "Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc nhất TPHCM" (Best High End Condo Development HCMC) và "Thiết kế kiến trúc cảnh quan Biophilic xuất sắc nhất" (Best Biophilic Landscape Design). Đây đều là những hạng mục cạnh tranh gay gắt trong khuôn khổ giải thưởng năm nay bởi sự tham gia tranh giải của nhiều dự án cùng phân khúc từ nhiều chủ đầu tư lớn cả trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Angus Liew - Chủ tịch Hội đồng thành viên Gamuda Land Việt Nam - chia sẻ: "Nhận được những sự công nhận danh giá này là niềm vinh dự to lớn cho chúng tôi, chứng tỏ những nỗ lực cao độ và tâm huyết chân thành mà Gamuda Land đã bỏ vào các dự án là xứng đáng và có giá trị. Elysian là bước khởi đầu của chương mới trong hành trình phát triển tại Việt Nam của chúng tôi, khi Gamuda Land mạnh mẽ mở rộng quy mô kinh doanh với mục tiêu cho ra mắt từ 10 đến 15 dự án mới nữa trong vòng 5 năm tới. Dự án mới hơn nữa mà chúng tôi sắp sửa công bố tiếp tục là một khu phức hợp căn hộ cao cấp tại TPHCM, mang tên Eaton Park nằm ở mặt tiền đường Mai Chí Thọ".

Tọa lạc tại khu vực liền kề Khu công nghệ cao TPHCM, Elysian là khu phức hợp căn hộ cao cấp ứng dụng phương thức thiết kế kiến trúc Biophilic thân thiện với môi trường, cùng hệ thống hơn 40 tiện ích nội khu đáp ứng toàn diện nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cư dân thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Trên tổng diện tích đất 3 ha, Elysian được quy hoạch tổng cộng 1.406 sản phẩm cao cấp, bao gồm 1.398 căn hộ đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ, penthouse và 8 căn shophouse. Đây là dự án bất động sản nhà ở duy nhất được Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) cấp chứng chỉ công trình xanh LOTUS ở khu Đông TPHCM.

Phối cảnh dự án Elysian của Gamuda Land (Ảnh phối cảnh của Gamuda Land).

Đường Lò Lu, nơi dự án tọa lạc là tuyến đường xuyên tâm kết nối các tuyến hạ tầng giao thông liên vùng trọng điểm như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A, đường Vành đai 3, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang xây dựng. Các tuyến giao thông huyết mạch này rút ngắn quá trình di chuyển và thúc đẩy giao thương thông suốt từ cửa ngõ phía Đông tới trung tâm thành phố cũng như các vùng lân cận.

Cùng với đó, Elysian được thừa hưởng lợi thế từ hạ tầng tiện ích công cộng đã phát triển hoàn thiện tại khu vực này. Trong bán kính 5km từ tâm dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt các công trình tiện ích từ hệ thống trường học đa cấp, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, công viên giải trí, sân golf…

Bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land đã sở hữu hai dự bất động sản lớn là Gamuda City quy mô 274 ha tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Celadon City rộng 82 ha tại quận Tân Phú, TPHCM. Sau hơn một thập kỷ, nhà phát triển đô thị đến từ Malaysia tiếp tục tiến hành kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh tại Việt Nam thông qua tìm kiếm quỹ đất mới để triển khai các dự án QTP (Quick Turnaround Project - dự án xoay dòng vốn nhanh).

Dự án mới nhất chuẩn bị ra mắt của Gamuda Land là khu phức hợp căn hộ cao cấp mang tên Eaton Park tọa lạc tại mặt tiền đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM (Ảnh phối cảnh của Gamuda Land).

Ngoài hoạt động kinh doanh, Gamuda Land còn là thực hiện nhiều chương trình hoạt động trách nhiệm cộng đồng. Hoạt động nhân ái mang đậm dấu ấn của doanh nghiệp là "Chạy vì trái tim" phối hợp cùng Quỹ Nhịp tim Việt Nam - chương trình chạy bộ từ thiện thường niên để gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí. Qua 9 lần tổ chức, tổng số tiền gây quỹ của "Chạy vì trái tim" đã vượt mức 40 tỷ đồng, mang lại cuộc sống bình thường, khỏe mạnh và tương lai tươi sáng cho trên 1.500 bệnh nhi tim bẩm sinh.

Được thành lập năm 2005 bởi tổ chức quốc tế về đánh giá, nghiên cứu thị trường bất động sản Property Guru, chuỗi Giải thưởng bất động sản Châu Á (Asia Property Awards) là một trong những giải thưởng hàng đầu vinh danh chất lượng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tại châu Á. Các dự án đạt giải đều phải qua quá trình chọn lọc, đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo.

