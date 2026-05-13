Dự án đối diện chợ Bến Thành có diễn biến mới khi về tay Masterise Homes

Siêu dự án One Central Saigon đối diện chợ Bến Thành vừa được Masterise Homes công bố ra mắt. Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TPHCM, công trình nằm trên khu “đất kim cương” với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính.

Dự án được phát triển trên khu đất rộng 8.537m2, gồm 2 tòa tháp vươn cao trên khối đế thương mại - dịch vụ với 7 tầng nổi và 6 tầng hầm. Theo công bố của doanh nghiệp, dự án sẽ phát triển các sản phẩm gồm văn phòng hạng A+, khách sạn, căn hộ hàng hiệu cùng không gian thương mại - dịch vụ.

Dự án One Central Saigon đối diện chợ Bến Thành (Ảnh: Bảo Quyên).

Động thái ra mắt dự án cho thấy những chuyển biến tích cực sau khi One Central Saigon được tái khởi động vào giữa tháng 3 năm nay. Khi đó, tổng thầu thi công Newtecons cho biết công trình dự kiến hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Sở Xây dựng TPHCM cho biết các vướng mắc pháp lý của dự án đã được tháo gỡ. UBND TPHCM đã chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ thêm 48 tháng và giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục để triển khai đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại sự kiện hôm nay, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, nhận định One Central Saigon sẽ góp phần bổ sung hệ sinh thái du lịch và dịch vụ của thành phố, đồng thời đóng góp vào quá trình định hình diện mạo đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.

Theo ông Bình, trong hành trình phát triển sắp tới, TPHCM hướng tới xây dựng một đô thị không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn nâng cao chất lượng sống, nơi mỗi công trình và mỗi không gian đều góp phần tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng và nâng tầm vị thế thành phố trên trường quốc tế. Những dự án như One Central Saigon được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn mới trong diện mạo đô thị của thành phố.

Trước khi về tay Masterise Homes, dự án do Công ty TNHH Saigon Glory - doanh nghiệp thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco - làm chủ đầu tư. Sau đó, dự án nhiều lần đổi chủ, từng thi công rồi tạm dừng do chủ đầu tư gặp khó khăn tài chính.

Đến giữa năm 2025, bảng tên Masterise Homes bất ngờ xuất hiện trở lại trên hàng rào công trường. Trao đổi với phóng viên báo Dân trí thời điểm đó, Masterise Homes xác nhận tham gia với vai trò nhà phát triển dự án. Sau khi tái khởi công vào tháng 3 năm nay, theo ghi nhận của phóng viên, công trường dự án đang được triển khai thi công trở lại với không khí xây dựng nhộn nhịp.