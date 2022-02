Dòng căn hộ Grand-Well ở TPHCM hút khách

Theo An Gia, bên cạnh loại hình căn hộ sân vườn, dòng căn hộ diện tích lớn Grand-Well đang có sức hút nhất định với khách hàng có thu nhập cao. Mặt khác, không gian sống rộng rãi cho phép gia chủ thỏa sức tận hưởng cảm giác riêng tư, thư giãn và thể hiện cá tính riêng.

Thỏa mãn tiêu chí "nhà cao, cửa rộng"

Điểm nổi bật trong thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ Grand-Well là nằm tại những vị trí góc của dự án, đảm bảo sự riêng tư và tầm nhìn không giới hạn. Trong đó, các không gian chức năng từ không gian sinh hoạt chung đến không gian phòng ngủ đều có mặt thoáng hướng ra bên ngoài, đồng nghĩa khả năng đón gió và điều hòa không khí cũng tốt hơn.

Bên trong không gian sống tại căn hộ Grand-Well, diện tích 113 m².

Từ căn hộ, cư dân vừa được tận hưởng tầm nhìn đẹp nhất dự án với cảnh quan nội - ngoại khu tràn ngập cây xanh vừa tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên và khí trời, đảm bảo không gian sống luôn thoáng đãng, gia tăng trải nghiệm sống giao hòa với thiên nhiên giữa tầng cao.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với diện tích lên đến 113 m², dòng căn hộ 3 phòng ngủ Grand-Well đang được các gia đình đông thành viên và những người thu nhập cao ưu tiên lựa chọn nhờ đáp ứng tiêu chí diện tích mặt sàn lớn, dễ dàng chuyển đổi mục đích sử dụng các không gian chức năng. Tuy nhiên, khác biệt không chỉ nằm ở sự gia tăng về diện tích mà còn kéo theo nhiều giá trị vô hình, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Nhờ tính năng chuyển đổi mục đích sử dụng không gian một cách linh hoạt, các gia đình có thể an cư lâu dài với dòng căn hộ Grand-Well mà không phải lo lắng thay đổi không gian sống khi có thêm nhu cầu phòng ở. "Mặt khác, sau Covid-19, người dân thành phố ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng không gian sống. Do đó, dòng căn hộ Grand-Well không chỉ đáp ứng tiêu chí "nhà cao, cửa rộng" mà còn kiến tạo môi trường sống khỏe, trong lành và gần gũi với thiên nhiên", đại diện An Gia chia sẻ.

Mạnh tay đầu tư chuỗi tiện ích sức khỏe

Không chỉ ở rộng, gia chủ còn được sống sang nhờ hơn 50 tiện ích hiện đại, khép kín, trong đó có nhiều tiện ích cao cấp như sân tennis, phòng tập golf giả lập, vườn thiền,..

Dự án Westgate trang bị phòng tập golf cho cư dân (Ảnh minh họa).

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu tập luyện đủ và đúng cách, các bộ môn thể thao như tennis, golf không chỉ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp kéo dài tuổi thọ và giảm stress cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó, khu vườn thiền đưa con người trở về với thiên nhiên, sống cân bằng và bồi đắp sự phát triển tốt nhất cho cả tâm - thân - trí của cộng đồng cư dân đa thế hệ.

Mặt khác, chủ đầu tư cũng chú trọng đầu tư không gian xanh với công viên cây xanh nội - ngoại khu rộng khoảng 3,9 ha cùng loạt tiện ích xanh như rooftop garden, hồ bơi ngoài trời có chiều dài gần 50 m, dòng sông lười tích hợp bồn tắm sục jacuzzi, hồ thác tràn, hồ thư giãn, đường chạy bộ nội khu dài 800 m...

Thanh toán 15% nhận nhà, cam kết lợi nhuận 18%

Ngoài lợi thế về diện tích và không gian sống, chủ đầu tư An Gia cũng áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt cùng mức giá khoảng 40 triệu đồng/m². Đồng thời, khách mua căn hộ được miễn hoàn toàn lãi vay, miễn phí trả nợ trước hạn và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà.

Theo đó, với khách mua căn hộ Grand-Well cần vay vốn chỉ cần chuẩn bị khoảng 15% giá trị căn hộ và ngưng đến khi nhận nhà vào năm 2023 mới đóng tiếp 15%. Còn lại, ngân hàng cho vay đến khi nhận nhà là hai năm không lãi, ân hạn nợ gốc.

Chỉ cần thanh toán trước 15% để sở hữu căn hộ Grand-Well tại Westgate (Ảnh phối cảnh).

Với căn hộ 3 phòng ngủ 113 m² có mức giá khoảng 4,5 tỷ đồng, người mua thanh toán tối đa 699 triệu đồng. Theo An Gia, chính sách này phù hợp với các gia đình trẻ có tổng thu nhập khoảng 50 - 60 triệu đồng mỗi tháng, phù hợp sử dụng đòn bẩy tài chính. Mặt khác, với khoản thanh toán ban đầu thấp, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ có nhiều phòng ngủ hơn hoặc mua cùng lúc nhiều căn hộ cho mục đích đầu tư. Tính đến lúc nhận nhà, mức sinh lời có thể đạt 30-100% khi biên độ tăng giá trung bình 10-30% sau 1-2 năm.

Trong khi đó, với khách hàng không cần vay vốn, chủ đầu tư đưa ra chính sách cam kết lợi nhuận 18% trên tổng số tiền thanh toán đợt 1. Giả sử khách hàng chọn phương thức thanh toán nhanh 50% đợt 1 trên vốn tự có, sẽ được hưởng ưu đãi 405 triệu đồng trên tổng giá trị căn hộ. Đồng thời, chủ đầu tư chiết khấu thêm 3% giá trị căn hộ khi khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh, tương đương 135 triệu đồng. Tổng cộng mức ưu đãi khách hàng nhận được là khoảng 540 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ đầu tư An Gia còn chiết khấu thêm 1% cho cổ đông AGG và khách hàng tại một số khu vực như Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Phú, Quận 10… cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Tọa lạc ngay trung tâm hành chính Bình Chánh, Westgate là dự án thu hút sự quan tâm tại khu Tây, không chỉ bởi mức giá và phương thức thanh toán mà còn đáp ứng các tiêu chí về vị trí, tiện ích. Đại diện chủ đầu tư khẳng định, đây là một trong số các dự án hiện nay đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.