Định đoạt số phận lô đất đẹp bậc nhất bên sông Hàn

Ngày 9/10, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ký quyết định cho Công ty cổ phần Dịch vụ Phúc Tín thuê đất tại số 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu.

Thành phố cho công ty này thuê 1.795m2 đất tại vị trí nêu trên. Khu đất có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm và trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

Khu đất 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã được đấu giá thành công (Ảnh: A Núi).

Trước đó, khu "đất vàng" 16 Bạch Đằng được Công ty cổ phần Dịch vụ Phúc Tín đấu giá thành công với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương hơn 359 tỷ đồng.

Mức giá khởi điểm được thành phố xác lập là hơn 310 tỷ đồng (173,2 triệu đồng/m2), con số được Công ty cổ phần dịch vụ Phúc Tín đưa ra vượt mức khởi điểm gần 49 tỷ đồng.

Số tiền trúng đấu giá cũng tăng gấp nhiều lần so với thời điểm tháng 2, với giá khởi điểm khi đó là 59,2 triệu đồng/m2 (tương đương hơn 106,3 tỷ đồng).

Với hai mặt tiền đường Bạch Đằng và đường Trần Phú, khu đất 16 Bạch Đằng sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm thành phố, nằm ngay bên sông Hàn và kết nối trực tiếp với các trục giao thông, dịch vụ - du lịch trọng điểm của thành phố.

Theo phương án đấu giá đã được công bố, khu đất được định hướng chức năng công trình trên là văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các chức năng dịch vụ du lịch khác.

Thành phố khuyến khích người trúng đấu giá nghiên cứu tăng khoảng lùi xây dựng lớn hơn so với quy định, nhằm tạo không gian thông thoáng cho các tuyến phố, tăng mảng xanh cho công trình và chỗ đậu xe.