Điểm sáng giúp King Crown Infinity nổi bật trên thị trường BĐS khu Đông

Dân trí Đầu tư hơn 25 tiện ích nội khu đẳng cấp, trong đó có 3 "bí mật" công nghệ tiên tiến lần đầu tiên xuất hiện tại TP Thủ Đức, King Crown Infinity sở hữu chuẩn mực riêng để khẳng định vị thế trên thị trường căn hộ cao cấp năm 2021.

Hệ thống bảo trì tòa nhà đẳng cấp - xứng tầm công trình biểu tượng

Được trang bị 2 cẩu tháp BMU (Building Maintenance Unit) - chuyên dụng để làm sạch và bảo trì an toàn các tòa nhà cao tầng hiện đại, King Crown Infinity có phần "đặc biệt" khi trở thành dự án hiếm hoi tại Việt Nam tiên phong đầu tư tới 2 cẩu BMU.

BMU - hệ thống hàng đầu hiện nay trong bảo trì, bảo dưỡng tòa nhà.

So với phương thức truyền thống bằng sàn treo Gondola hiện đang áp dụng tại hầu hết các công trình cao tầng ở Việt Nam, BMU mang tính năng vượt trội hơn hẳn. Cụ thể hơn, trong khi Gondola chỉ có tác dụng làm sạch tòa nhà, thì BMU còn có chức năng cứu hộ trong những trường hợp khẩn cấp với độ an toàn tối đa, ngoài tính năng vệ sinh ưu việt. Với thiết kế tùy chỉnh, đảm bảo độ tương thích cao giữa hệ thống và cấu trúc tòa nhà, BMU hơn hẳn thiết bị cũ về độ an toàn và khả năng làm sạch đến từng chi tiết mặt tiền phức tạp, đặc biệt là những tòa nhà có kiến trúc cong, uốn lượn cầu kỳ.

Công nghệ bảo trì đẳng cấp góp phần duy trì tuổi thọ tòa nhà và giữ an toàn cho cư dân (Ảnh phối cảnh: BCG Land).

Đặc biệt, theo đại diện BCG Land - đơn vị phát triển dự án King Crown Infinity, lý do lựa chọn đầu tư vào BMU dù chi phí đắt đỏ chính là mục tiêu giảm thiểu mức độ phụ thuộc của máy móc vào kỹ năng lắp đặt và vận hành của người thi công, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ sự cố và có được hiệu quả cao khi sử dụng lâu dài.

Công nghệ phòng cháy chữa cháy tiên tiến - An toàn là trên hết

Cũng theo BCG Land, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng như đảm bảo các yêu cầu về cứu hộ cứu nạn khi có hỏa hoạn, rủi ro luôn là một trong những mối quan tâm đặc biệt của khách hàng. Thấu hiểu điều đó, chủ đầu tư đã trang bị hệ thống PCCC hiện đại, đáp ứng những chuẩn mực an toàn tuyệt đối dành cho các cư dân thượng lưu tại King Crown Infinity.

Đây là một trong những dự án đầu tiên thiết kế hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn QCVN 06:2020/BXD của Bộ Xây dựng tính tới thời điểm này. Đại diện BCG Land cho biết, 3 tầng hầm đỗ xe của King Crown Infinity hiện cũng sở hữu tiêu chuẩn thoát hiểm và PCCC cao gấp 1,5 lần tiêu chuẩn của các tòa nhà hiện nay, giúp cự ly thoát hiểm ngắn hơn, an toàn hơn.

Căn hộ thông minh - chìa khóa cho cuộc sống tiện nghi

Không chỉ đơn thuần là căn hộ cao cấp, mà tại King Crown Infinity, nhà phát triển còn mang đến cho những quý chủ nhân tinh hoa một môi trường sống văn minh, hiện đại và tiện nghi. Theo đó, các căn hộ tại King Crown Infinity được kết nối với hệ thống PMS (Power Management System) - hệ thống đo lường, phân tích và giám sát nguồn điện của tòa nhà, giúp việc quản lý vận hành căn hộ trở nên thuận tiện hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian.

Đặc biệt, dự án còn được trang bị hệ thống công nghệ smart home vượt trội đến từ nhà cung cấp giải pháp căn hộ hàng đầu Gamma - thành viên của hiệp hội KNX - tổ chức 15 năm danh tiếng thế giới về công nghệ tự động hóa và điều khiển nhà thông minh.

Cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp tại căn hộ thông minh, cao cấp ở King Crown Infinity.

Không chỉ dừng lại ở giải pháp chiếu sáng thông minh, hệ thống bơm nước tưới cây tự động, điều khiển điều hòa, kiểm soát chất lượng không khí, điều khiển hệ thống nghe - nhìn… để giảm tải công việc hàng ngày cho gia chủ, công nghệ smart home Gamma còn đảm bảo cho gia chủ một cuộc sống an toàn, bình yên với hệ thống an ninh, giám sát, cảnh báo chống đột nhập cao cấp, hệ thống báo động tình trạng khẩn cấp với những thao tác vô cùng đơn giản chỉ với vài nút chạm.

An cư trong căn hộ cao cấp tiện nghi hàng đầu khu Đông (Ảnh phối cảnh: BCG Land).

Tiên phong ứng dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu trong quản lý và vận hành tòa nhà, cùng với các tiện ích nội khu đẳng cấp khác như hồ bơi tràn viền, khu tương tác trẻ em, vườn treo cảnh quan, thư viện, phòng tập thể dục, phố đi bộ trong nhà, thác nước lớn, khu ăn uống, suối cảnh quan, cầu ngắm cảnh, khu sinh hoạt cộng đồng… King Crown Infinity hứa hẹn sẽ khai mở giá trị sống chuẩn quốc tế tới những cư dân Việt Nam ưu tú.

Sở hữu cuộc sống tựa nghỉ dưỡng với loạt hơn 25 tiện ích đặc quyền tại King Crown Infinity (Ảnh phối cảnh: BCG Land).

Tọa lạc tại 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity được phát triển bởi Công ty Cổ phần BCG Land - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital. King Crown Infinity được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại khu đô thị sáng tạo phía Đông TP HCM.

Thông tin chi tiết về dự án tại website: www.kingcrowninfinity.com.vn.

Trường Thịnh