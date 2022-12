Điểm sáng bức tranh cho thuê nhà ở TPHCM

Qua đánh giá sơ bộ nhu cầu khách hàng trong năm 2022, bộ phận Dịch vụ Cho thuê Nhà ở của Arcadia Consulting Vietnam ghi nhận khách quốc tế đang dần trở lại Việt Nam. Dựa trên thống kê số lượng giao dịch cho thuê nói chung và cho thuê ngắn hạn nói riêng, đơn vị này nhận thấy rằng, khách thuê căn hộ 1-2 phòng ngủ ngắn hạn đang chiếm phần nổi trội hơn so với thuê phòng khách sạn. Các yếu tố cạnh tranh về không gian sinh hoạt, tiện ích, giá thuê là những nguyên nhân chính dẫn đến sự quyết định cho việc thuê ở ngắn hạn.

Mức tăng giá thuê căn hộ tại một số dự án ở TPHCM trong 12 tháng qua (Nguồn: Arcadia Consulting Vietnam).

Bên cạnh đó, Arcadia Consulting Vietnam cũng ghi nhận về nguồn cung mới của thị trường chưa có sự biến động lớn, cộng với việc tăng giá thuê tại các dự án hiện hữu, dẫn đến việc dịch chuyển nơi ở đối với khách thuê dài hạn chưa có sự biến động lớn.

Giá thuê căn hộ ở một số dự án nổi bật tại các khu vực trọng điểm, được ưa chuộng tại trung tâm TPHCM và thành phố Thủ Đức đã tăng 8-31% trong giai đoạn 12 tháng vừa qua, tùy thuộc vào vị trí và loại căn hộ.

So sánh giá thuê trung bình hàng tháng căn hộ 1 phòng ngủ (đơn vị tính: triệu đồng) (Nguồn: Arcadia Consulting Vietnam).

Bà Linh Đỗ, Giám đốc Dịch vụ Cho thuê Arcadia Consulting Vietnam, nhận xét: "Giá thuê nhà ở tại TPHCM đang thay đổi theo chiều hướng tích cực và dần cải thiện. Sự kiện cầu Thủ Thiêm 2 được thông xe vào tháng 4 cũng đang thúc đẩy nhu cầu thuê và mở rộng hạ tầng tiện ích về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thể thao, đặc biệt tại khu vực các dự án điểm nhấn như Empire City, The River Thủ Thiêm. Chúng tôi tin rằng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm sẽ trở thành điểm nóng thị trường cho thuê trong năm 2023".

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2022, Arcadia Consulting kiến tạo hành trình "một điểm đến" bao gồm tư vấn môi giới bất động sản, tư vấn phát triển quy hoạch tổng thể dự án đáp ứng tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp) và tổ chức sự kiện phong cách sống, giới thiệu những dự án nổi bật. Những dự án mà doanh nghiệp đang giới thiệu tại thị trường Việt Nam như Yu Kiroro tại Hokkaido (Nhật Bản), phân khu TwinPines Serviced Suites thuộc Tropicana Grandhill Genting Highlands (Malaysia), phân khu SWNK Houze by Bukit Bintang City Centre (Malaysia).

Dự án SWNK Houze by Bukit Bintang City Centre, Malaysia (Ảnh: Arcadia Consulting Vietnam).

Phân khu TwinPines Serviced Suites thuộc Tropicana Grandhill Genting Highlands, Malaysia (Ảnh: Arcadia Consulting Vietnam).

Song hành cùng giới thiệu các cơ hội mở rộng danh mục đầu tư, tích lũy tài sản quốc tế đến nhà đầu tư người Việt, dịch vụ tư vấn cho thuê nhà ở và quản lý tài sản của Arcadia Consulting tập trung phát triển các khoản đầu tư cho chủ sở hữu và khách thuê tại TPHCM, thành phố Thủ Đức, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm và Hà Nội, góp phần quảng bá Việt Nam trở thành "nơi để đến".

Bên cạnh đó, Arcadia Consulting còn cung cấp trọn gói công tác nghiên cứu thị trường, phân tích thương hiệu và dự báo phát triển chuyên sâu, để từ đó đề xuất các giải pháp thâm nhập thị trường nhằm tối ưu hóa năng suất làm việc, nguồn nhân lực và doanh thu đối với yêu cầu cho thuê thương mại.

Ông Leong Boon Hoe, Nhà sáng lập Arcadia Consulting Group cho biết: "Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tận dụng cơ hội tăng trưởng từ sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu, trở thành địa bàn chiến lược của các doanh nghiệp nước ngoài, chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt hành trình nhượng quyền thương mại, đàm phán và hỗ trợ tinh chỉnh năng động kế hoạch phát triển kinh doanh".

Tiếp tục mục tiêu xây dựng nên đội ngũ nhân viên tư vấn bất động sản chất lượng cao, am hiểu sâu sắc thị trường địa phương và quốc tế, ông Taco Heidinga - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Leading Real Estate Companies of the World kiêm Cố vấn và Chuyên gia Đào tạo Arcadia Consulting Vietnam - sẽ phát triển những chương trình huấn luyện trong năm 2023. Ông kỳ vọng nguồn nhân lực môi giới Việt Nam sẽ dần hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, góp phần đảm bảo quyền lợi các bên liên quan, qua đó kiến tạo xu hướng mới trong dịch vụ tư vấn đầu tư bất động sản.

