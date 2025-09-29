Điểm đến mới của tầng lớp trung lưu Phú Thọ

Cuối tuần, nhiều gia đình đưa con tới công viên trung tâm Âu Cơ Park City, ghé cà phê hay thưởng thức bữa tối tại các nhà hàng trong khu đô thị. Nhịp sống sôi động ấy không chỉ phản ánh một cộng đồng đang hình thành, mà còn lan tỏa phong cách sống mới của tầng lớp trung lưu nơi đất Tổ.

Dãy phố thương mại Âu Cơ Park City (Ảnh: CĐT).

Với nhiều người, nhà không chỉ để ở, mà còn là minh chứng cho vị thế và gu sống. Âu Cơ Park City đáp ứng trọn vẹn khát vọng đó với không gian xanh rộng mở, hệ thống tiện ích theo chuẩn quốc tế, cùng tuyến phố thương mại đã nhộn nhịp hoạt động. Đây là sự khác biệt so với những khu dân cư truyền thống.

Điều khiến dự án trở nên hấp dẫn hơn cả là sự giới hạn. Số lượng sản phẩm tại khu đô thị ít, trong khi nhu cầu an cư và đầu tư tại Phú Thọ đang tăng. Những quán cà phê, trà sữa, nhà hàng đông khách là minh chứng cho sức hút thương mại, đồng thời khẳng định tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản.

Một góc nhộn nhịp tại Âu Cơ Park City, nơi hội tụ giá trị an cư và thương mại (Ảnh: CĐT).

Các chuyên gia nhận định, khi một cộng đồng trung lưu ổn định hội tụ cùng hạ tầng hoàn thiện, giá trị bất động sản sẽ tăng trưởng. Nhờ vậy, Âu Cơ Park City trở thành nơi vừa có phong cách sống văn minh, vừa tích lũy tài sản bền vững cho thế hệ sau.

Đầu tư vào Âu Cơ Park City, tầng lớp trung lưu Phú Thọ không chỉ nâng tầm phong cách sống, mà còn sở hữu một tài sản giá trị gia tăng theo thời gian. Đây là chuẩn sống và điểm đến đầu tư mới tại đất Tổ Phú Thọ.