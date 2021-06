Dịch Covid-19 và sự đổi thay trong "gu" bỏ vốn của nhà đầu tư

Dân trí Dịch Covid-19 không làm giảm đi sức hấp dẫn của bất động sản với nhà đầu tư. Song, đa số các nhà đầu tư đều trở nên chắc chắn hơn, đặc biệt chú trọng tới bài toán dòng tiền khi bỏ vốn.

Dòng tiền tiếp tục đổ vào bất động sản

Hầu hết các chuyên gia chung nhận định, dù sự tái phát của dịch Covid-19 lần thứ 4 với diễn biến và quy mô được nhận định là phức tạp, nhưng, điều đó không đồng nghĩa dòng tiền đổ vào lĩnh vực bất động sản sẽ chậm lại.

Trải qua thời gian, những nhà đầu tư dần trưởng thành hơn, từng bước có thêm kiến thức chuyên sâu. Đa số nhà đầu tư đều "bình tĩnh" và cẩn trọng hơn khi xuống tiền, thay vì quyết định nhất thời với tâm lý lướt sóng. "Gu" của những nhà đầu tư sẽ là những sản phẩm bất động sản an toàn, có tầm nhìn trung - dài hạn.

Những chuyên gia trong ngành cũng nhận định, bài toán dòng tiền trở thành yếu tố tiên quyết xuống vốn của các nhà đầu tư. Họ đã không quá kỳ vọng vào lợi nhuận lướt sóng mà với dòng tiền nhàn rỗi, tầm nhìn của nhà đầu tư là tỷ suất lợi nhuận chắc chắn, ổn định và biên độ rủi ro bằng 0.

Căn hộ nghỉ dưỡng ven biển 5 sao là kênh đầu tư "ăn chắc, mặc bền".

Ông Nguyễn Minh, một nhà đầu tư với hơn 10 năm kinh nghiệm tiết lộ, một xu hướng bỏ vốn của giới kinh doanh sành sỏi là lựa chọn căn hộ nghỉ dưỡng thuộc dự án uy tín, có thể mang lại thu nhập tự động đều đặn hàng năm.

"Một dự án tốt cùng uy tín, năng lực của chủ đầu tư chính là cam kết vàng cho dòng tiền thu nhập từ căn hộ nghỉ dưỡng. Hầu hết các nhà đầu tư đều nhận thấy, lựa chọn căn hộ nghỉ dưỡng có chính sách chia sẻ lợi nhuận tốt là cách đầu tư "ăn chắc, mặc bền". Đó là lý do mà tại thị trường bất động sản Hạ Long, rất nhiều nhà đầu tư săn tìm căn hộ nghỉ dưỡng ven biển chất lượng" - nhà đầu tư này chia sẻ thêm.

Thực tế, trước đó, quỹ căn hộ nghỉ dưỡng tại Best Western Premier Sapphire Ha Long, một trong những dự án hiếm hoi nằm trên quỹ đất vàng còn sót lại tại khu vực Bến Đoan cũng ghi nhận sự săn lùng gắt gao của các nhà đầu tư. Theo công bố của chủ đầu tư DOJILAND, Best Western Premier Sapphire Ha Long hiện chỉ còn quỹ căn hộ VIP với tầm nhìn panorama thu trọn không gian vịnh di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới và bến du thuyền. Đây là cơ hội cuối cùng để các nhà đầu tư sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao cùng góc view cực phẩm.

Bài toán dòng tiền thông minh

Nếu so "lực" với các căn hộ nghỉ dưỡng trên thị trường Quảng Ninh, Best Western Premier Sapphire Ha Long được đánh giá đang sở hữu bài toán dòng tiền ưu việt và thông minh. Nhận định này đưa ra dựa trên lợi thế nội tại của Best Western Premier Sapphire Ha Long, từ vị trí đắc địa hướng biển đến thiết kế độc đáo cùng chất lượng nội thất cao cấp.

Đặc biệt, chính sách chia sẻ lợi nhuận và bán hàng của chủ đầu tư DOJILAND đưa ra rất hấp dẫn các nhà đầu tư. Chỉ với khoảng 1,5 tỷ đồng, khách hàng sẽ nhận ngay căn hộ nghỉ dưỡng đi vào vận hành. Nhà đầu tư không cần phải đợi chờ quá lâu mà chỉ sau ít tháng đã có thể hưởng dòng thu nhập từ tài sản của mình.

Quỹ căn hộ VIP của Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ mang tới dòng tiền thu nhập kép cho khách hàng.

Theo mức cam kết thu nhập tiền thuê căn hộ mà chủ đầu tư đưa ra, khách hàng được nhận 90% lợi nhuận trước thuế từ chương trình cho thuê. Tuy nhiên, trong vòng 3 năm đầu, chủ đầu tư cam kết lợi nhuận không thấp hơn 8%/năm tính trên giá bán. Để được hưởng thu nhập tiền thuê căn hộ, khách hàng phải thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% giá trị căn hộ.

Cam kết lợi nhuận ở giai đoạn đầu tiên của dự án cho thấy uy tín của nhà phát triển bất động sản có tiềm lực. Bởi theo nhận định của chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, 2-3 năm đầu tiên là thời điểm dự án mới bắt đầu đi vào hoạt động và thu hút khách hàng. 8% là con số tỷ suất lợi nhuận không những cao hơn so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm mà còn đảm bảo tính chắc chắn, ổn định của bài toán đầu tư, điều mà khách hàng khó nhận được từ phân khúc bất động sản khác.

Kể từ năm thứ 4 trở đi, chủ đầu tư chia sẻ với khách hàng 90% lợi nhuận trước thuế từ chương trình ủy thác cho thuê. Đây cũng là giai đoạn dự án đã đi vào vận hành ổn định và công suất phòng của căn hộ nghỉ dưỡng bắt đầu đạt tới ngưỡng tối đa. Dự án còn được vận hành bởi Best Western Premier, thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, bảo chứng vàng cho tỷ suất lấp đầy phòng.

Mặt khác, theo dự đoán, ngành du lịch của thế giới sẽ phục hồi dần trong 2 năm tới và bùng nổ trong năm 2024-2025, khi miễn dịch cộng đồng xuất hiện nhờ chương trình tiêm vắc xin. Thời điểm này "khớp" với giai đoạn vận hành tăng tốc của Best Western Premier Sapphire Ha Long. Khách hàng hoàn toàn an tâm về dòng tiền thu nhập từ chính sách chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn.

Dù căn hộ sẽ sớm đi vào bàn giao, song chủ đầu tư vẫn đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng. Nhà đầu tư được vay vốn tới 70% giá trị căn hộ và được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 2 năm. Như vậy, khách hàng vừa được nhận thu nhập từ căn hộ cho thuê sớm mà không phải thanh toán chi phí lãi hàng tháng trong thời gian đầu. Nếu khách hàng không muốn hưởng hỗ trợ lãi suất và thanh toán đúng, đủ trước hạn, mức chiết khấu lên tới 13% giá bán căn hộ.

Đầu tư vào căn hộ nghỉ dưỡng VIP tại Best Western Premier Sapphire Ha Long là sự lựa chọn đúng thời điểm, mang tính tầm nhìn của những nhà đầu tư sành sỏi. Nhà đầu tư sẽ an nhàn nhận lợi nhuận kép từ sản phẩm bất động sản sắp hoàn thiện.

Trường Thịnh