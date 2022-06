Diamond Crown Hai Phong: Khi giá trị quốc tế hòa trong tinh thần bản địa

Đỉnh cao của hàng hiệu được biết đến với thuật ngữ "may đo bespoke", khi mỗi sản phẩm được kiến tạo với ý tưởng, thiết kế và chất liệu phù hợp với mong muốn riêng của từng khách hàng. Bài toán "may đo bespoke" cũng là tham vọng của DOJI LAND khi phát triển dự án Diamond Crown Hai Phong: Làm sao để mang những giá trị quốc tế đến với thành phố Cảng và khiến giới thượng lưu nơi đây cảm thấy "vừa vặn" với bản thân mình.

Chuỗi giá trị quốc tế đỉnh cao

Với định hướng phát triển một công trình đẳng cấp quốc tế, được xếp hạng chung cùng các tòa tháp danh tiếng trong nước và khu vực, ba "chất liệu" tiên quyết được Diamond Crown Hai Phong cân nhắc bao gồm: Kiến trúc, chất lượng không gian sống và tiện ích.

Được "chắp bút" bởi kiến trúc sư lừng danh người Ý Massimo Mercurio (Top 31 kiến trúc sư xuất sắc nhất thế giới do DAC bình chọn năm 2018 - 2019), Diamond Crown Hai Phong đã được thổi hồn bởi đôi tay tài hoa và tâm hồn duy mỹ từ những nét phác họa đầu tiên. Kiến trúc sư Massimo Mercurio và đội ngũ Mercurio Design Lab trực tiếp đảm nhiệm 100% việc thiết kế cho tòa tháp, từ kiến trúc mặt ngoài đến không gian bên trong mỗi căn hộ, mang đến một dự án đẹp đồng nhất với tinh thần đúng chuẩn của một sản phẩm may đo hàng hiệu.

Dự án đi theo lối kết cấu Diagrid phức tạp, hiếm gặp trên thế giới, tương tự những tên tuổi lớn như 30 St Mary Axe của London hay tòa nhà Prada tại Tokyo...

Về chất lượng không gian sống, dự án đạt chứng chỉ LEED Residential (Leadership in Energy and Environmental Design) được cấp bởi Hội đồng Xây dựng xanh Hoa Kỳ. Theo chủ đầu tư, vượt trội hơn hệ thống đánh giá LEED khác như LEED BD+C, LEED ID hay LOTUS hoặc EDGE, chứng chỉ LEED Residential là minh chứng về một Diamond Crown Hai Phong quan tâm đến môi trường sống của cư dân. Cụ thể, chứng chỉ này đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng không khí, khả năng tận dụng gió, ánh sáng tự nhiên và tăng cường các giải pháp nhằm giảm thiểu sự xâm nhập của nguồn ô nhiễm từ bên ngoài... nhằm tạo ra một không gian sống an toàn, tốt cho sức khỏe, thông minh và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, danh mục giá trị của Diamond Crown Hai Phong còn được hoàn thiện bằng hệ tiện ích - dịch vụ "5 chuẩn". Đó là dịch vụ quản lý tiêu chuẩn quốc tế (được vận hành bởi thương hiệu danh tiếng CBRE); môi trường và tiện ích quốc tế "All-in-one" chuẩn sống hạng sang; trang thiết bị chuẩn Châu Âu, nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu danh tiếng; căn hộ smart home theo chuẩn lắp đặt và thiết kế theo các dự án hiện đại trên thế giới.

Những tiêu chí dành riêng cho người Hải Phòng

Tự hào khi sở hữu, thân thuộc khi trở về là tinh thần mà DOJI LAND mong muốn mang đến cho tác phẩm "may đo bespoke" Diamond Crown Hai Phong. Lấy cảm hứng từ chất phồn hoa, phóng khoáng và hiếu khách của thành phố Cảng, từng chi tiết thiết kế bên trong dự án được tối ưu, tinh chỉnh để phù hợp với văn hóa địa phương. Ví như, tinh thần hiếu khách, tính cách hào sảng thể hiện qua tiền sảnh rộng lớn, sang trọng được ốp sàn bằng đá tự nhiên nguyên khối, tạo một cảm quan mới cho niềm tự hào "nhà cao cửa rộng". Văn hóa giao lưu, kết nối cộng đồng được thể hiện qua sự ưu ái của DOJI LAND với hệ thống nhà hàng Á - Âu, cafe nội khu, Sky bar cao nhất Hải Phòng, phòng đa chức năng, khu sinh hoạt cộng và tổ chức tiệc tùng, hội họp khi cư dân có nhu cầu...

Nếu văn hóa giao thương được thổi hồn vào sàn trung tâm thương mại rộng 4.500m2 thì văn hóa ẩm thực lại được đưa lên khu Foodcourt hay Sky Bar đẳng cấp.

Sự tinh tế thời thượng của người Hải Phòng còn được phản chiếu trong thiết kế căn hộ và danh mục thiết bị tối tân nhất, chất lượng lâu dài, bền vững từ các thương hiệu uy tín. Phòng khách rộng lớn được bố trí theo hai khu vực riêng biệt, khu vực tiếp đón khách khứa và khu vực "dining" liền kề với bếp. Cửa sổ lớn chạm sàn cùng tầm nhìn ấn tượng view thành phố với hệ kính low-e nhập khẩu từ thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cũng là chi tiết được tính toán để tất cả các không gian trong nhà đón được ánh sáng tự nhiên nhưng không bị quá nắng hay quá chói. Hay khi triển khai loại hình căn hộ smart home, DOJI LAND cũng tinh tế lựa chọn hướng đi bài bản, công phu với hệ thống thiết bị đa dạng và nhiều tính năng nhất hiện nay.

Căn hộ mẫu của Diamond Crown Hai Phong gây ấn tượng với khách hàng bởi sự sang trọng, tinh tế và đẳng cấp.

"Trong giới hạn của câu từ, khó có thể diễn tả hết bản ý tưởng và kế hoạch triển khai mà DOJI LAND xây dựng cho Diamond Crown Hai Phong", chủ đầu tư cho biết.

Để có góc nhìn chân thực nhất, khách hàng có thể đến tham quan khu văn phòng bán hàng và căn hộ mẫu dự án tại địa chỉ Lô 3C, P. Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng để trải nghiệm. Diamond Crown Hai Phong đang áp dụng chính sách hỗ trợ vay lên đến 75% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, miễn phí dịch vụ quản lý 1 năm. Khách hàng được nhận 3 chỉ vàng DOJI 9999 khi mua căn hộ Studio hoặc 1,5 phòng ngủ; nhận 5 chỉ vàng DOJI 9999 khi mua căn hộ 2 phòng ngủ hoặc 2,5 phòng ngủ và 1 cây vàng DOJI 9999 khi mua căn hộ 3 phòng ngủ hoặc 3,5 phòng ngủ. Ngoài ra, mỗi khách hàng mua căn hộ tại dự án sẽ nhận được 1 phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng "Đón căn hộ sang - Rước xế vàng" với 1 giải đặc biệt - 1 xe Lexus RX 350L trị giá 4,2 tỷ đồng và 5 giải đồng hành, mỗi giải 30 chỉ vàng DOJI 9999 trị giá 195 triệu/giải.

