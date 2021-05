Dễ dàng sở hữu căn hộ thượng lưu The Emerald Golf View với gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn

Dân trí Được tích hợp nhiều tiện ích cao cấp, không gian sống chất lượng, lại có mức giá khá mềm, đi cùng gói hỗ trợ tài chính cực kì ưu đãi từ chủ đầu tư, The Emerald Golf View là tài sản đáng giá ngay giữa lòng thành phố Thuận An.

Diện mạo đa chức năng của thành phố Thuận An

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong quý I năm nay mức độ quan tâm và tìm kiếm bất động sản ở các khu đô thị vệ tinh và các tỉnh lân cận thành phố lớn trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh so với quý IV/2020 phản ánh xu hướng dịch chuyển cả nguồn cung và cầu về các thị trường tỉnh, trong đó mức độ quan tâm đến thị trường nhà đất Bình Dương tăng lên đến 15%.

The Emerald Golf View đang trở thành dự án được đại đa số khách hàng lựa chọn làm nơi an cư bởi sở hữu vị trí lõi trung tâm của Bình Dương

Tọa lạc tại vùng lõi của đề án thành phố thông minh Bình Dương, Thuận An đang đóng vai trò hạt nhân, trở thành quận trung tâm trong mạng lưới kết nối các thành phố, thị xã lớn nhất của tỉnh, hợp với Thủ Dầu Một và Dĩ An tạo thành khối tam giác phát triển chính của Bình Dương trong thời gian tới. Theo đề án này, Thuận An sẽ là nơi được ưu tiên phát triển các công trình dịch vụ y tế, trung tâm thương mại bề thế, có tính biểu tượng của tỉnh. Riêng trục đại lộ Bình Dương chạy qua địa phận Thuận An được quy hoạch trở thành trục tài chính- dịch vụ hàng đầu của vùng miền Nam.

Chưa dừng lại ở đó, Thuận An vẫn đặt ra cho mình các mục tiêu bứt phá đầy tham vọng trong vòng 5 năm tới: khu đô thị đa chức năng. Trong năm nay và những năm tiếp theo, chính quyền TP Thuận An sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu khai thác tối đa lợi thế về vị trí, tiềm năng. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển, phấn đấu xây dựng vùng đất này trở thành trung tâm đô thị - dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại I.

Gia tốc hơn nữa cho TP Thuận An bùng nổ, mới đây Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất chủ trương về việc xây dựng "Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương" và được được xác định là đề án trọng tâm của đề án "thành phố thông minh Bình Dương" trong giai đoạn tiếp theo. Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương được phê duyệt gồm các thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, thị xã Tân Uyên, Bến Cát và một phần huyện Bàu Bàng. Đề án cũng xác định triển khai mạnh mẽ mô hình TOD: Phát triển chuỗi đô thị gắn liền với giao thông công cộng. Củng cố các trục giao thông đường bộ, đồng thời định hướng phát triển các loại hình giao thông mới như: Đường thủy, đường sắt, phát triển logistics thông minh.

Là trung tâm hành chính hiện hữu của TP Thuận An, Lái Thiêu tất yếu được chú trọng đầu tư rất lớn, tạo đòn bẩy tăng trưởng. Theo đó, Lái Thiêu sẽ được mở rộng và nâng cấp hạ tầng toàn diện. Hai bên Đại lộ Bình Dương thuộc khu trung tâm Lái Thiêu sẽ ưu tiên phát triển các trung tâm thương mại - dịch vụ tài chính, ngân hàng, khách sạn, chung cư cao cấp để tạo điểm nhấn về kiến trúc đô thị cho toàn tỉnh.

Đại lộ Bình Dương được quy hoạch trở thành khu CBD sầm uất của tỉnh Bình Dương.

The Emerald Golf View: Tiện nghi đầy đủ, dễ dàng sở hữu

Sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, dễ dàng di chuyển về trung tâm TPHCM, dự án The Emerald Golf View sở hữu giá trị vàng khi tọa lạc tại phường Lái Thiêu. Bao quanh dự án là loạt các tiện ích nổi trội như KCN VSIP 1, trung tâm thương mại AEON Mall, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Becamex, đi cùng hệ thống các chi nhánh ngân hàng, trường học hiện đại. Sở hữu tầm nhìn ôm trọn sân golf Sông Bé, The Emerald Golf View sẽ giúp cư dân tận hưởng một không gian khoáng đãng và tràn đầy năng lượng.

Không chỉ là nơi để ở, với thiết kế thông thoáng với hơn 80 tiện ích 5 sao, trong đó có nhiều tiện ích hiện đại phục vụ cho công việc như phòng họp VIP, thư viện, vườn chuyên đề trên cao, mạng wifi mạnh mẽ, hệ thống an ninh nhiều lớp.... The Emerald Golf View còn mang tới không gian làm việc hiệu quả, riêng tư, an toàn nhưng vẫn đảm bảo tính tương tác cao với bên ngoài theo hình thức trực tuyến. Điều này càng có ý nghĩa khi nhu cầu làm việc từ xa của người dân ngày càng gia tăng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường.

Hơn thế nữa, The Emerald Golf View nằm trong số ít các dự án cao cấp nhưng có tầm giá vừa tầm với số đông khách hàng. Thấu hiểu nỗi lo gánh nặng tài chính của người mua, chủ đầu tư còn thiết kế một giải pháp mua nhà linh hoạt cho khách hàng.

Hình ảnh tiến độ thi công thực tế của The Emerald Golf View tháng 5 năm nay đang xây dựng tầng 6.

Chỉ cần bỏ ra 100 triệu đồng (tương đương 5%) ban đầu và thanh toán 25% còn lại kéo dài lên đến 19 tháng, người mua đã dễ dàng sở hữu một căn hộ đẳng cấp thượng lưu tại The Emerald Golf View. Sau đó khách chỉ cần thanh toán 0,75%/tháng, chủ đầu tư The Emerald Golf View còn hỗ trợ hoàn toàn lãi vay và ân hạn nợ gốc cho người mua đến khi nhận được nhà. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn tặng full gói nội thất cao cấp của An Cường, đi kèm với nhiều chính sách ưu đãi khác. Dự án đang xây dựng đến tầng 6, dự kiến sẽ chính thức bàn giao nhà vào năm 2022, đảm bảo tuyệt đối về tiến độ thi công cho khách hàng.

Trường Thịnh