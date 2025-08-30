Dấu ấn thiết kế của dự án The Fullton Edition

Dấu ấn thiết kế khởi nguồn di sản

Là một trong những chủ đầu tư quốc tế hàng đầu châu Á, CLD kiến tạo dấu ấn bằng bản sắc thiết kế độc bản, vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa trường tồn với thời gian qua hàng loạt công trình biểu tượng đẳng cấp quốc tế như Jewel Changi - trung tâm phức hợp đa chức năng nối liền với sân bay Changi, chinh phục đồng thời Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế và Giải thưởng Thiết kế năm 2021.

Tại Việt Nam, CLD tái hiện tinh thần này qua Sycamore, dự án nhà ở quy mô lớn đoạt giải “Thiết kế quy hoạch tổng thể dự án khu dân cư xuất sắc” hay dự án Lumi Hanoi được xướng tên ở hai hạng mục giải thưởng “Thiết kế kiến trúc căn hộ cao cấp xuất sắc” và “Thiết kế cảnh quan căn hộ xuất sắc”.

Lấy cảm hứng từ cây sung dâu (Mỹ) tượng trưng cho sự trường tồn và bền vững, cổng chào phân khu The Orchard (thuộc tổng dự án Sycamore), tái hiện hình ảnh tán lá vươn rộng và chở che cho cộng đồng an cư (Ảnh: CapitaLand).

Tiếp nối hành trình ấy, The Fullton mở ra một chương di sản mới, nơi hòa quyện nét tinh hoa của kiến trúc Á Đông và sự tinh tế từ phương Tây. Phân khu đầu tiên The Fullton Edition cung cấp 342 căn biệt thự trên diện tích gần 12ha, đa dạng từ boutique townhouse (nhà phố thương mại), enclave villa (biệt thự tứ lập), twin villa (biệt thự song lập), đến garden villa (biệt thự đơn lập vườn) hay pool villa (biệt thự đơn lập bể bơi). Mỗi không gian đều được “may đo” để phù hợp với phong cách sống và cá tính của từng gia chủ.

Ngôn ngữ kiến trúc định hình chuẩn mực sống tinh hoa

The Fullton Edition được “khắc họa” tinh tế nhờ bàn tay của đội ngũ thiết kế kiến trúc và cảnh quan studioMilou, cái tên đứng sau nhiều công trình như Gangil Seoul Compact City (Hàn Quốc), The Avenir, Bảo tàng quốc gia Singapore (Singapore). Tại Việt Nam, studioMilou cũng đã đồng hành cùng CLD VN “họa nên” một “thành phố ánh sáng” Lumi Hanoi phía tây Thủ đô.

Với The Fullton Edition, ngôn ngữ thiết kế trở thành khởi nguồn cho chuẩn mực sống tinh hoa, hiện diện qua kiến trúc “xếp tầng” đặc trưng. Lấy cảm hứng từ đường nét uốn lượn duyên dáng của ruộng bậc thang, phân khu đã phác họa nên một bức tranh kiến trúc mang linh hồn của một tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Mặt đứng công trình là bản hoà phối của hình khối tối giản và khoảng lùi khéo léo, tạo nên chiều sâu cho không gian và cân bằng thị giác. Đặc biệt, phong cách thiết kế tầng lớp này còn thể hiện sự am hiểu về khí hậu miền Bắc, giúp chủ động tiết chế ánh sáng, dẫn dắt ánh nắng vào không gian sống một cách dịu dàng, đồng thời đảm bảo tối ưu hướng gió lưu thông tự nhiên.

Phá vỡ sự nhàm chán và trùng lặp ở mặt tiền, từng loại hình biệt thự tại The Fullton Edition lại mở ra diện mạo mới mẻ và sinh động khi được đan cài các chi tiết trang trí ở hệ nan và kính thay đổi linh hoạt. Không chỉ vậy, sự kết hợp tinh tế giữa gam màu nâu trầm của gỗ ở mặt ngoài và mảng kính lớn, giúp tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian và chan hòa với thiên nhiên.

Nghệ thuật kiến trúc xếp tầng ở mặt ngoài thiết kế biệt thự The Fullton Edition, tạo cảm giác hình khối và chiều sâu không gian (Ảnh: CapitaLand).

Không chỉ dừng lại ở đường nét kiến trúc, cảnh quan tại The Fullton Edition cũng được nâng niu để từng chi tiết hóa “nốt chạm cảm xúc”, dệt nên mối giao hoà sâu sắc giữa con người và thiên nhiên. Khoảng vườn xanh trước thềm mỗi tư gia cũng là cách thiên nhiên ngân vang gõ cửa, khẽ vỗ về không gian sống trong sự an yên và riêng tư.

Nằm ngay tại trái tim của cộng đồng tinh hoa, The Fullhaus Clubhouse được xem là biểu tượng của phong cách sống vẹn tròn, hội tụ 12 tiện ích liên hoàn. Ngay trước thềm nhà, chỉ cách vài bước chân, một khoảng trời nghỉ dưỡng thư thái mở ra trước mắt cư dân The Fullton, từ phòng chiếu phim đa năng, góc vui chơi gia đình, phòng golf 3D cho tới sảnh tiệc Cyan sang trọng, lộng lẫy.

The Fullhaus, đặc quyền Clubhouse đẳng cấp tại khu Đông Thủ đô, mở ra không gian trải nghiệm nghỉ dưỡng (Ảnh: CapitaLand).

Bên cạnh những khoảng xanh xen kẽ giữa từng nếp nhà, công viên trung tâm rộng gần 2ha kết nối trực tiếp với khu vực Clubhouse là chốn khơi gợi sức sống xanh, mở lối cho ai đem lòng yêu một cuộc sống bền vững, tìm kiếm sự thư thái, và an yên trong tâm hồn. Tại đây, cư dân có thể thong dong tản bộ dưới những tán cây rợp mát hay thả hồn phiêu du giữa những thanh âm ngân vang trầm bổng.

Với The Fullton Edition, ngôn ngữ kiến trúc đã vượt qua ranh giới của hình khối thông thường để tạo nên một miền an trú độc bản. Ở đó, mỗi thiết kế là một tuyệt tác, mỗi tiện ích là một trải nghiệm sống, và mỗi khoảng xanh là một khoảng lặng kết nối tinh hoa giữa con người - thiên nhiên - di sản.

