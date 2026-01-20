Đất Xanh Miền Trung khai trương nhà mẫu Hue Heritage

Sự kiện có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đống Đa, đại diện ngân hàng BIDV chi nhánh Huế, cùng lãnh đạo Đất Xanh Miền Trung - đơn vị phân phối độc quyền và đông đảo khách hàng.

Nghi thức cắt băng khai trương nhà mẫu dự án Hue Heritage (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Với chủ đề "Unveiling The Masterpiece - Khai màn kiệt tác", nhà mẫu Hue Heritage hiện thực hóa các ý tưởng từ bản vẽ 3D thành không gian sống động. Thiết kế căn hộ là sự giao thoa giữa giá trị văn hóa cố đô và hiện đại. Các chi tiết được tiết chế tinh tế, kết hợp cùng tiện nghi đương đại tạo nên tổng thể sang trọng.

Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm căn hộ được bố trí khoa học với không gian mở tại phòng khách và bếp nhằm tối ưu diện tích, ánh sáng tự nhiên. Khu vực phòng ngủ và phòng tắm được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp, giúp khách hàng dễ dàng hình dung về công năng sử dụng thực tế.

Hue Heritage lựa chọn lối đi riêng, đặt trọng tâm vào các giá trị bền vững thông qua việc đầu tư kỹ lưỡng vào hệ vật liệu chất lượng cao, tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của thị trường. Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở lớp vỏ công trình. Dự án phủ lên mình hệ sơn gai Jotun bền màu 10-15 năm.

Đây là giải pháp tối ưu cho khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khi kết cấu bề mặt dạng gai không chỉ tạo chiều sâu kiến trúc, giúp khối nhà trở nên bề thế hơn, mà còn đóng vai trò như lớp áo giáp bảo vệ tường, mang lại khả năng chống thấm và kháng ẩm vượt trội.

Trải nghiệm sống hàng hiệu còn được bảo chứng qua hệ kính hộp 3 lớp với độ dày lên tới 27,5mm, thông số vượt xa chuẩn kính hộp 20-24mm thông thường trên thị trường. Việc trang bị lớp kính dày kết hợp khí trơ ở giữa giúp thiết lập hàng rào cách âm và cách nhiệt. Điều này đồng nghĩa với việc cư dân sẽ được tận hưởng không gian sống tĩnh tại, tiết kiệm năng lượng, tương đương tiêu chuẩn tại các khách sạn 5 sao quốc tế.

Bước vào bên trong, sự xa xỉ được cụ thể hóa bằng danh mục vật liệu cao cấp từ các thương hiệu toàn cầu. Sự chỉn chu hiện diện trong từng điểm chạm: từ hệ sàn gỗ dày 12mm (chuẩn chống xước AC4) mang lại sự bền bỉ trường tồn, đến hệ trần phẳng xương chìm Vĩnh Tường tinh tế và cửa gỗ công nghiệp chống cháy an toàn. Khu vực "trái tim" của căn hộ là bếp và phòng tắm đều được trang bị thiết bị từ Hafele và Moen - bền bỉ về công năng và thẩm mỹ đẹp mắt.

Căn hộ Hue Heritage được thiết kế hiện đại, tinh tế, tái hiện chân thực chuẩn sống cao cấp của dự án (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Tại sự kiện, ông Trần Xuân Thông - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Trung chia sẻ, việc ra mắt nhà mẫu giúp khách hàng kiểm chứng giá trị sản phẩm trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

"Trải nghiệm thực tế về thiết kế và vật liệu sẽ là cơ sở khách quan nhất để nhà đầu tư thẩm định tiềm năng dự án trước khi xuống tiền", ông Thông nhấn mạnh.

Văn phòng bán hàng dự án Hue Heritage tại trung tâm TP Huế sẵn sàng đón tiếp khách hàng đến tham quan căn hộ mẫu (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Cũng tại sự kiện, chủ đầu tư cho biết dự án đã được Sở Xây dựng TP Huế xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo công văn số 75/SXD-QLN&TTBĐS ban hành ngày 8/1.

Hỗ trợ cho dự án là sự đồng hành từ BIDV chi nhánh Huế. Ngân hàng thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư, đồng thời hỗ trợ khách hàng vay vốn tối đa 70% giá trị căn hộ với thời gian thanh toán kéo dài 24 tháng.

Hue Heritage có quy mô 669 căn hộ, gồm các loại hình 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và Sky Villa, hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân tinh hoa với quy mô hơn 2.000 người (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Việc khai trương nhà mẫu đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Hue Heritage đến gần hơn với khách hàng. Với lợi thế vị trí tại trung tâm ngã sáu Đống Đa và pháp lý minh bạch, dự án kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu căn hộ hạng sang tại khu vực.

Thông qua cái nhìn trực quan về không gian sống được kiến tạo hài hòa giữa thiết kế và tiện ích đương đại, nhà mẫu đã sẵn sàng đón tiếp nhà đầu tư đến trải nghiệm thực tế, tạo cơ sở cho những quyết định an cư và đầu tư bền vững tại cố đô.