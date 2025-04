Đất đấu giá tại Bắc Giang cao nhất 5,3 tỷ đồng một lô

Huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức đấu giá quyền sử dụng 60 lô đất ở thuộc Khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam. Phiên đấu giá có hơn 130 người tham gia với gần 500 hồ sơ.

Kết quả, tất cả lô đất được đấu giá thành công với tổng giá trúng hơn 175 tỷ đồng, chênh hơn 75 tỷ đồng so với mức khởi điểm. Trong đó, lô có giá trúng cao nhất là hơn 5,3 tỷ đồng, chênh hơn 2,5 tỷ đồng so với mức khởi điểm. Diện tích lô này hơn 160m2, tương ứng hơn 33 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, thị xã Chũ (Bắc Giang) cũng tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm thuộc phường Hồng Giang.

Một khu đất đấu giá tại Bắc Giang (Ảnh: Dương Tâm).

Kết quả, có 25/34 lô được đấu giá thành công với tổng giá trúng gần 50 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với mức khởi điểm. Trong đó, lô có giá trúng cao nhất là hơn 3,8 tỷ đồng, chênh 1,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Lô đất trúng thấp nhất hơn 1,4 tỷ đồng, chênh hơn 80 triệu đồng. Các lô đấu giá không thành công do chỉ có một người trả giá hoặc không có người trả giá.

Trong tháng 4, tại Bắc Giang đã tổ chức liên tiếp 3 phiên đấu giá với hơn 300 thửa, tập trung ở thị xã Việt Yên và huyện Hiệp Hòa với mức chênh lớn.

Cụ thể, ngày 17/4, tại phường Bích Động, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cũng diễn ra phiên đấu giá 106 lô đất. Kết quả, 100/106 lô được đấu giá thành công. Phiên đấu giá này thu hút hơn 200 người với 727 hồ sơ tham gia. Tổng thu về hơn 338,3 tỷ đồng, chênh hơn 183 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 2 lần so với mức khởi điểm.

Trong đó, lô đất có giá trúng cao nhất là hơn 6,1 tỷ đồng, chênh hơn 3,88 tỷ đồng so với mức khởi điểm. Lô đất có giá trúng thấp nhất là 1,33 tỷ đồng, chênh 102 triệu đồng so với giá khởi điểm.

Ngày 12/4, thị xã Việt Yên cũng đấu giá thành công 116/120 lô đất ở tại xã Trung Sơn. 4 lô đấu giá không thành công do bỏ phiếu không hợp lệ. Phiên đấu giá có 156 khách hàng tham gia với gần 700 hồ sơ.