Đánh thức tiềm năng bất động sản Long Xuyên

"Làn sóng" cao tốc kết nối vùng

Trong nhiều năm, vị thế của Long Xuyên tuy là trung tâm của An Giang cũ nhưng vẫn bị hạn chế về khả năng kết nối liên vùng. Nút thắt lớn nhất là tuyến Quốc lộ 91 thường xuyên quá tải, kéo dài thời gian di chuyển và chi phí logistics. Tuy nhiên, bức tranh này đang thay đổi với sự xuất hiện của các dự án hạ tầng tỷ đô.

Cú hích phải kể đến là dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng mức đầu tư 45.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ trở thành một trục động lực kinh tế mới, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ Long Xuyên đến Cần Thơ và TPHCM mà còn kết nối thẳng tới hệ thống cảng biển nước sâu Trần Đề (Cần Thơ) và tiếp cận sân bay quốc tế Cần Thơ.

Điều này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là nông - thủy sản, thế mạnh cốt lõi của vùng Tứ giác Long Xuyên.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7/2026 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bổ trợ cho tuyến cao tốc chiến lược này là tuyến tránh Long Xuyên, dự án đã đi vào hoạt động và chứng minh hiệu quả. Tuyến đường không chỉ giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc nội đô mà đã mở ra không gian phát triển đô thị rộng lớn về phía Tây Long Xuyên. Quỹ đất sạch dọc tuyến đường này đang trở thành "thỏi nam châm" thu hút các nhà phát triển dự án, hình thành nên các khu đô thị mới trong tương lai.

Hạ tầng giao thông đi trước một bước là bảo chứng cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản. Đối với Long Xuyên, "làn sóng" cao tốc không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, mà còn là làn sóng đầu tư, thương mại và đô thị hóa đang gõ cửa.

Sức mạnh bền vững từ nền kinh tế dịch vụ

Nhưng hạ tầng chỉ là điều kiện cần, sức hấp dẫn của Long Xuyên đến từ nội lực kinh tế vững chắc - điều kiện đủ để tạo ra một thị trường bất động sản có chiều sâu.

Điểm khác biệt của Long Xuyên so với nhiều đô thị khác trong vùng là cơ cấu kinh tế hiện đại với ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng vượt trội, có thời điểm lên đến trên 70%. Đây là một con số biết nói, phản ánh một đô thị sôi động với sức mua tốt và nhu cầu thực về nhà ở, mặt bằng kinh doanh.

Long Xuyên có cơ cấu kinh tế hiện đại với ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng vượt trội (Ảnh: N.H.O).

Long Xuyên là nơi tập trung của các trung tâm thương mại lớn như Vincom Plaza, Lotte Mart, hệ thống ngân hàng dày đặc, và đặc biệt là Trường Đại học An Giang (thuộc ĐHQG TPHCM) một trung tâm đào tạo nhân lực lớn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nền kinh tế dịch vụ này đã tạo ra một tầng lớp dân cư có thu nhập ổn định, bao gồm các chuyên gia, giảng viên, nhân viên văn phòng và một lực lượng lớn sinh viên. Đây là nguồn cầu cho các phân khúc bất động sản, từ nhà phố, đất nền cho đến căn hộ, nhà cho thuê. Nhu cầu này là nhu cầu thực, xuất phát từ việc an cư và kinh doanh, tạo nên một thị trường có tính ổn định cao và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố đầu cơ ngắn hạn.

Sự tự tin vào nền tảng kinh tế này được thể hiện rõ nét qua mục tiêu tham vọng được đề ra của chính quyền địa phương. Theo đó, Long Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 14,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 125 triệu đồng/năm...

Diện mạo mới

Sự cộng hưởng từ hạ tầng và kinh tế đã và đang được cụ thể hóa bằng sự xuất hiện của hàng loạt dự án khu đô thị quy mô lớn, làm thay đổi diện mạo đô thị. Các dự án như Khu đô thị Golden City, Mekong District, Marina Plaza, Khu phức hợp T&T, Diamond City... đang cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao như nhà phố thương mại, biệt thự, căn hộ… được quy hoạch bài bản.

Một góc sôi động vào ban đêm tại khu đô thị được quy hoạch bài bản tại Long Xuyên (Ảnh: N.H.O).

Sự tham gia của các nhà phát triển bất động sản uy tín không chỉ mang đến nguồn cung mới mà còn thiết lập một mặt bằng chất lượng sống mới cho người dân, với các tiện ích nội khu hiện đại như công viên, trường học, trung tâm thương mại.

Ngay cả khi có sự thay đổi về hành chính sau khi sáp nhập tỉnh An Giang và Kiên Giang, vị thế kinh tế của Long Xuyên được dự báo sẽ càng tăng trưởng. Vai trò của Long Xuyên sẽ có sự chuyển dịch từ một "thủ phủ hành chính" sang một "đầu mối kinh tế - logistics" của khu vực.

Với lợi thế về vị trí địa lý, nền tảng giáo dục và hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện, Long Xuyên đang nắm giữ những lợi thế riêng biệt để tiếp tục là một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Thị trường bất động sản nơi đây, vì thế, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển trong dài hạn, đặc biệt là với những nhà đầu tư có tầm nhìn, đi trước đón đầu "làn sóng" phát triển mới.

Thông tin dự án:

Mekong District - Khu đô thị bên dòng Mekong, một biểu tượng cho phong cách sống hiện đại tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Website: https://mekongdistrict.com.vn/

Hotline: 090 158 78 98