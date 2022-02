Danh Khôi tạo dấu ấn trong phân khúc bất động sản hạng sang với The Royal

Vị trí đắc địa với nhiều ưu thế

Với chiến lược vươn tầm khu vực và năng lực phát triển nhiều loại hình dự án, Tập đoàn Danh Khôi liên tục mở rộng quỹ đất tại các đô thị lớn nhằm chuẩn bị tiền đề cho sự ra đời của những dự án bất động sản biển hạng sang trải dài từ Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, đến Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, dự án thành công nhất của Tập đoàn Danh Khôi là The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang. Đây là dự án thuộc phân khúc hạng sang với những dịch vụ đặc quyền xa hoa, chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế bên bờ sông Hàn thơ mộng của TP Đà Nẵng, hứa hẹn trở thành siêu phẩm căn hộ được giới tinh hoa cả nước đón chờ.

Nhà mẫu dự án của Tập đoàn Danh Khôi tại Đà Nẵng.

Dấu ấn của dự án này được định vị ngay từ vị trí trên đường Bạch Đằng, cung đường mang những dấu ấn hoàng kim với tầm nhìn trực diện sông Hàn và Cầu Rồng, là những biểu tượng đầy kiêu hãnh của thành phố.

Một nhà đầu tư ở Đà Nẵng cho biết, giá đất trên tuyến đường Bạch Đằng ở mức cao tại TP Đà Nẵng. Dự thảo bảng giá đất thành phố giai đoạn 2020 - 2024 có tuyến đường, đoạn đường vượt khung 151 triệu đồng/m2, trong đó ở đường Bạch Đằng có nơi giá dao động từ 159 triệu đồng đến 223 triệu đồng/m2.

Đẳng cấp 5 sao quốc tế, nơi quy tụ giới thượng lưu

Với vị trí độc tôn, tầm nhìn trực diện ra sông Hàn, The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang hứa hẹn là không gian sống được giới thượng lưu tại Đà Nẵng và các thành phố lớn trên cả nước tìm kiếm cơ hội sở hữu.

The Royal kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới bên bờ sông Hàn của thành phố Đà Nẵng.

Tòa tháp căn hộ có thiết kế mang tính biểu tượng, cao 29 tầng trên quỹ đất rộng 3.125,3 m2, giới thiệu ra thị trường số lượng sản phẩm giới hạn với 286 căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao và 125 căn hộ khách sạn. Tại đây, các chủ nhân sẽ được trải nghiệm cuộc sống xa hoa đích thực với hệ thống tiện ích gồm hồ bơi rooftop The Panorama rộng 280m2, nhà hàng The Broadway, sân golf ảo, Game center, Kidzone… cùng các tầng khách sạn 5 sao được quản lý và vận hành bởi thương hiệu Best Western Hotels & Resorts danh tiếng.

Tham gia kiến tạo công trình là Kume Design Asia, một thành viên của Tập đoàn Kume Sekkei - thương hiệu hàng đầu Nhật Bản về thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc và thiết kế kỹ thuật công trình. Với sự tham gia của Kume, tòa tháp bên sông Hàn hứa hẹn càng trở nên bề thế, sang trọng, tôn thêm vẻ đẹp của cung đường đắt giá bậc nhất của Đà thành.

Căn hộ hạng sang The Royal bên bờ sông Hàn.

Theo báo cáo Knight Frank Global Waterfront, giá bất động sản có tầm nhìn hướng sông tại trung tâm các thành phố lớn cao hơn gần 60% - 93% so với các bất động sản tương đương về vị trí, tiện ích, chất lượng nhưng kém hơn về mặt tầm nhìn.

Sở hữu lợi thế vừa có tầm nhìn hướng sông, vừa nằm trên cung đường biểu tượng của trung tâm thành phố, The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khi quỹ đất ven sông tại các vị trí trung tâm đô thị lớn ngày càng khan hiếm.

Với những tiêu chuẩn mới được thiết lập và kiến tạo phong cách sống "trên đỉnh hoàng kim", The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang dự kiến sẽ là điểm đến của giới nhà giàu, siêu giàu trong tương lai. Dự án được kỳ vọng là kênh đầu tư, mang tính di sản và kế thừa cho thế hệ sau tại thành phố biển đáng sống bậc nhất Việt Nam.

