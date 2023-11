Đặc quyền "chạm xanh - sống chất" tại The Canopy Residences

Tinh thần sống xanh toàn diện phong cách Singapore

Sự kiện mở bán tòa căn hộ cao cấp The Canopy Residences với chủ đề "chạm xanh - sống chất" diễn ra ngày 19/11 thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Tại đây, khách hàng trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận dòng sản phẩm căn hộ cao cấp mang tinh thần sống xanh của Singapore đẳng cấp tại Vinhomes Smart City.

The Canopy Residences gây chú ý thị trường bất động sản phía Tây Thủ đô.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá kế cận quỹ căn The Tonkin, The Canopy Residences là sự hợp tác giữa Vinhomes và ADDP - công ty kiến trúc danh tiếng hàng đầu Singapore. Với thiết kế gồm 3 tòa căn hộ hình chữ Z, diện tích linh hoạt từ căn studio, căn 1 phòng ngủ + 1, căn 2 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ + 1 và căn 3 phòng ngủ, The Canopy Residences đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Vinhomes cho biết, The Canopy Residences được phát triển để trở thành nơi an cư lý tưởng mang những giá trị bền vững của "thành phố tương lai". Quỹ căn được phủ xanh từ góc hành lang đến các đường dạo thiền, thềm nước cảnh quan, vườn nội khu… với những vòm cây rộng lớn, đón tối đa ánh sáng tự nhiên. Những tiện ích như bể bơi tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng, bể sục nóng jacuzzi, suối thư giãn ngoài trời… giúp cư dân nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất sau một ngày làm việc mệt mỏi.

The Canopy Residences sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng với các yếu tố xanh toàn diện.

Bên cạnh đó, sự kiện còn gây chú ý khi hé lộ chính sách bán hàng "mua nhà 8 năm không lo lãi suất". Các phương thức thanh toán linh hoạt cho từng nhóm đối tượng, giúp khách hàng nhận nhà theo thời điểm thích hợp và đặc biệt thảnh thơi tài chính đến năm 2031. Chính sách này trước đó đã gây chú ý thị trường bất động sản phía Bắc khi mang đến cơ hội an cư cho nhiều gia đình mà không nặng gánh tài chính.

Ngay tại lễ mở bán, đã có hơn 100 khách hàng quyết định lựa chọn dự án làm điểm đến tiếp theo cho hành trình xây dựng tổ ấm mới hướng tới lối sống xanh cũng như đầu tư sinh lời.

Hàng trăm khách hàng quyết định an cư tại The Canopy Residences để tận hưởng đặc quyền sống xanh phong cách Singapore.

Chia sẻ về lý do đặt mua căn hộ ngay trong lễ mở bán, chị Lê Thu Thúy (đến từ Hải Phòng) cho biết: "Tôi đang tìm mua nhà để con trai lớn đi học đại học thì biết đến dự án The Canopy Residences. Tôi khá choáng ngợp trước hình ảnh của khu căn hộ này bởi các tiện ích, cảnh quan xanh và môi trường sống hiện đại, áp dụng chính sách bán hàng 8 năm không lo lãi suất nên tôi mua luôn một căn 2 phòng ngủ. Đây vừa là một khoản đầu tư cho tương lai của gia đình và cũng để con tôi yên tâm học hành…".

Tham gia bốc thăm trúng thưởng rinh lộc cuối năm, 2 cây vàng và 12 chỉ vàng tài lộc đã đến tay các chủ nhân may mắn.

Khách hàng ký hợp đồng mua bán căn hộ The Canopy Residences tại sự kiện tham gia bốc thăm trúng thưởng và may mắn rinh lộc cuối năm với những phần quà tổng giá trị lên tới hơn 200 triệu đồng từ Vinhomes. Đó là 2 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 cây vàng và 6 giải may mắn, mỗi giải trị giá 2 chỉ vàng.

Đón đầu tương lai nhờ tiềm năng của The Canopy Residences

The Canopy Residences ghi điểm mạnh mẽ với khách hàng nhờ giá trị sống xanh, bền vững của dự án cộng hưởng với sự phát triển thần tốc của đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City - nơi đã thu hút gần 60.000 cư dân về sinh sống.

Dự án cũng được thừa hưởng hệ thống hàng trăm tiện ích đẳng cấp của Vingroup như trung tâm thương mại Vincom Mega, hệ thống trường liên cấp chất lượng cao Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec …

The Canopy Residences nắm giữ tiềm năng sinh lời với nhiều yếu tố lợi thế.

Cư dân của The Canopy Residences có thể tận dụng hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ của khu vực với các tuyến đường lớn như đại lộ Thăng Long, trục Tố Hữu - Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo, vành đai 3, vành đai 3.5,...

Trong tương lai không xa, 3 tuyến đường sắt đô thị giao cắt tại Vinhomes Smart City hoàn thiện, kết hợp các tuyến xe "xanh" VinBus nội - ngoại khu sẽ giúp cư dân tiếp cận hệ thống giao thông đa dạng, hiện đại bậc nhất khu vực.

Tiềm năng của The Canopy Resident còn đến từ tương lai với hệ thống hạ tầng đang dần được hoàn thiện.

Chất sống mang tinh thần Singapore của The Canopy Residences được chủ đầu tư kiến tạo một cách rõ nét với tầm nhìn chiến lược dài hạn, song hành với sự phát triển của khu vực.

Bên cạnh đó, với chính sách bán hàng 8 năm không lo lãi suất, những căn hộ này là cơ hội để an cư tại không gian xanh, đẳng cấp, đáng sống trong lòng "thành phố quốc tế". Đây cũng là tài sản sinh lời cho các nhà đầu tư nhạy bén.