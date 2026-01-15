Đà Nẵng khởi động dự án nhà ở xã hội vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng

Ngày 15/1, tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp với đơn vị liên quan đã khởi động dự án nhà ở xã hội khu chung cư An Phú.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, dự kiến xây dựng khoảng 700 căn hộ cho khoảng 1.500 người dân.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và chủ đầu tư bấm nút khởi động dự án (Ảnh: Công Bính).

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án trong việc chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, các đối tượng thu nhập thấp và gia đình chính sách.

Ông Hưng nói đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quan điểm "lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ông cũng khẳng định, nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp. Ngược lại, các dự án nhà ở xã hội phải được đầu tư bài bản, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có thiết kế phù hợp, tiện nghi, an toàn, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân.

Để đảm bảo dự án triển khai đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng, ông Trần Nam Hưng đề nghị chủ đầu tư chú trọng chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan đô thị, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, vận hành, đồng thời đảm bảo giá bán, giá thuê phù hợp.

Dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ quý III/2025 đến quý II/2027) tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng khối chung cư block A1, A2 và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 2 (từ quý III/2027 đến quý IV/2028) sẽ đầu tư xây dựng khối chung cư block B1, B2, sau đó nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động.