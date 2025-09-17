Đà Nẵng dự tính tăng giá thuê chung cư, người dân có 5 năm để thích nghi

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông báo lấy ý kiến về phương án điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, giá thuê mới dự kiến tăng 3-4 lần so với hiện nay, áp dụng theo lộ trình 5 năm (2026-2030) nhằm giảm gánh nặng chi tiêu tài chính cho người dân.

Chung cư nhà ở xã hội ở khu vực phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong năm 2026 giá chỉ tăng 30-40% để người dân có thời gian thích nghi; đến năm 2028 mức giá tăng dần lên gấp 2-2,5 lần và đến năm 2030 mới đạt mức tính toán đầy đủ.

Trong tổng số 42 khu chung cư xã hội, có 36 khu sẽ áp dụng lộ trình tăng giá. Những khu nhà xuống cấp chờ phá dỡ hoặc mới xác định giá thuê gần đây sẽ chưa điều chỉnh.

Theo dự thảo, một số khu dự kiến tăng giá mạnh tính đến năm 2030 như Khu chung cư Nam Tuyên Sơn (phường Ngũ Hành Sơn) tăng từ 5.629 đồng/m2 lên 33.410 đồng/m2; Khu chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông (phường Sơn Trà) tăng từ 15.000 đồng/m2 lên 44.590 đồng/m2.

Khu chung cư 11 tầng Phong Bắc (Cẩm Lệ) từ 14.000 đồng/m2 lên 44.670 đồng/m2 và khu nhà ở cán bộ Bệnh viện Ung thư từ 16.900 đồng/m2 lên 51.370 đồng/m2.

Theo lý giải của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, hầu hết giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hiện nay được xác định tại thời điểm nghiệm thu, chưa được rà soát, điều chỉnh, cập nhật đầy đủ kinh phí bảo trì nhà ở. Dẫn đến tình trạng giá thuê nhà thấp, không bảo đảm nguồn kinh phí để bảo trì.

Thực tế, ngoài phần tiền thuê nhà trích lại cho bảo trì, ngân sách thành phố vẫn phải chi bổ sung để sửa chữa lớn, như nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, thay mới thang máy.

Báo cáo của Kiểm toán nhà nước năm 2016 cũng từng chỉ rõ: “Giá cho thuê chưa tuân thủ đúng các quy định của nhà nước, thiếu cơ sở và chưa phù hợp với thực tế”.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho rằng việc tính toán, điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công là cần thiết để bảo đảm “tính đúng, tính đủ”, có nguồn kinh phí duy trì chất lượng nhà và giảm gánh nặng cho ngân sách.

Dự thảo phương án điều chỉnh giá đang được công khai để cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến, gửi Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng trước ngày 25/9 để tổng hợp.