Cư dân The Ori Garden chính thức nhận bàn giao sổ hồng

Sổ hồng trao tay - Khách hàng an tâm và tin tưởng

Cư dân nhận bàn giao sổ hồng dự án The Ori Garden ngày 1/2 (Ảnh: The Ori Garden)

Sau thời gian triển khai tích cực dự án, ngày 1/2, Công ty cổ phần Sài Gòn Đà Nẵng (SDN), chủ đầu tư dự án đã bàn giao sổ hồng cho gần 200 hộ cư dân tòa CT3 thuộc dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc lô đất B4-1 Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, tên thương mại là The Ori Garden.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư cho biết đã rất tích cực triển khai nhiều hạng mục công việc, phối hợp sát sao với các ban ngành chức năng để bàn giao sổ hồng đúng tiến độ, giúp ổn định đời sống cho cộng đồng cư dân The Ori Garden.

Sự kiện bàn giao sổ hồng cho cư dân The Ori Garden có ý nghĩa đặc biệt đối với chủ đầu tư và khách hàng mua nhà. Đây là kết quả của những nỗ lực từ phía chủ đầu tư và thể hiện kinh nghiệm, tiềm lực, uy tín của đơn vị này đối với việc thể hiện trách nhiệm phát triển an sinh xã hội địa phương. Đối với người mua nhà, việc sở hữu sổ hồng của căn hộ là bảo chứng cho an cư bền vững.

Sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2024, chủ đầu tư tiếp tục trao sổ hồng cho cư dân thuộc những tòa còn lại. Chị Lan Phương, một cư dân tham dự sự kiện cho biết: "Những người mua nhà như chúng tôi quan tâm nhất vẫn là sổ hồng căn hộ. Nay đã được cầm trên tay, tôi cảm thấy yên tâm hơn mỗi ngày và thêm tin tưởng vào chủ đầu tư vì đã thực hiện đúng cam kết với khách hàng".

The Ori Garden - Tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới

The Ori Garden tọa lạc tại vị trí trung tâm của Tây Bắc Đà Nẵng. Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp mới, năng động hàng đầu của Đà Nẵng. Vì vậy nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp trọng điểm của địa phương, thu hút hàng nghìn người lao động, chuyên gia nước ngoài tới làm việc. Điều này tạo động lực to lớn cho thị trường căn hộ ở thực tại Tây Bắc Đà Nẵng.

Việc ra mắt The Ori Garden đã đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều người dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với xã hội của chủ đầu tư trong việc cung cấp căn hộ an sinh giá thành vừa túi tiền cho người dân.

Nhờ những sáng kiến, đóng góp của dự án trong việc phát triển an sinh xã hội khu vực và những phản hồi tích cực của khách hàng, tháng 9/2023, The Ori Garden nhận giải thưởng "Dự án đáng sống năm 2023" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Đây là giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp với những dự án nhà ở chất lượng, góp phần tạo dựng đô thị văn minh, phát triển xã hội.

Khuôn viên sinh hoạt đa tiện ích của cư dân giai đoạn 1 dự án The Ori Garden (Ảnh: The Ori Garden)

Hiện The Ori Garden là nơi an cư văn minh của hơn 3.000 cư dân, tạo nên một môi trường sống khác biệt so với nhiều dự án nhà ở khác. Điều này đến từ sự đầu tư bài bản cho hệ thống tiện ích, thiết kế căn hộ cũng như đơn vị vận hành, quản lý chuyên nghiệp.

Theo chia sẻ từ đơn vị phát triển dự án, The Ori Garden dành đến 10.000 m2 để phát triển gần 20 tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu của cư dân như: quảng trường, vườn đa năng, khu cờ tướng, thư viện, trường mầm non, bể bơi, khu thể thao ngoài trời, đường chạy bộ liên khu, nhà thuốc, hệ thống cửa hàng tiện ích, dãy căn hộ để ở kết hợp kinh doanh tầng 1…

"Chuỗi các tiện ích liên hoàn tại The Ori Garden cho phép toàn bộ thành viên trong gia đình từ trẻ nhỏ đến người cao niên, đều có thể tìm thấy những không gian phù hợp cho riêng mình", đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết thêm.

Chị Lan Hương, một cư dân tại The Ori Garden cho biết: "Sau hơn 6 tháng dọn về đây sinh sống, tôi thực sự hài lòng với cuộc sống tại The Ori Garden. Toàn bộ các tiện ích thiết yếu như mua sắm, hầm gửi xe, khu vực dạo bộ và nơi học cho bạn nhỏ nhà tôi ở dự án đều có cả. Tôi cũng làm việc tại khu công nghiệp Liên Chiểu nên việc đi làm hàng ngày cũng rất thuận tiện. Bố mẹ tôi cuối tuần cũng thường xuyên qua đây chơi với gia đình, ông bà cũng làm quen được với nhiều người bạn ở khu vực sân sinh hoạt nội khu".

Sau thành công của giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án đang tiếp tục được giới thiệu ra thị trường và chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, hơn 1.000 hồ sơ khách hàng đăng ký mua dự án, trong đó có hơn 800 căn hộ đã hoàn thành ký hợp đồng mua bán và thực hiện nộp tiền theo tiến độ. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của The Ori Garden - một trong những dự án nhà ở với chất lượng sống khác biệt, nhưng mức giá đại chúng, phù hợp với nhiều người dân.