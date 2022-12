Cư dân The Classia thêm an tâm khi nhận bàn giao sổ hồng

Khách hàng thêm an tâm khi chọn The Classia - Khang Điền

Là dự án do Khang Điền phát triển, The Classia có sổ đỏ từng lô, xây sẵn nhà, hoàn thiện tiện ích - cảnh quan và văn bản đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền cũng như chứng thư bảo lãnh của ngân hàng Vietinbank. Nhờ xây dựng hoàn thiện trước khi mở bán, The Classia đã bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 10/2022 chỉ sau 20 ngày mở bán.

Những cư dân đầu tiên tại The Classia nhận bàn giao sổ hồng hôm 17/12 (Ảnh: Khang Điền).

"Xây nhanh, bán nhanh, ra sổ nhanh", tiến độ công trình luôn song hành cùng chất lượng, đảm bảo các tiêu chí khắt khe là những yếu tố mà Khang Điền luôn hướng tới trong quá trình phát triển dự án.

The Classia đã có sổ hồng các căn đầu tiên từ tháng 11/2022 (Ảnh: Khang Điền).

The Classia - Dự án mang dấu ấn thương hiệu bất động sản Khang Điền

Trong quá trình phát triển dự án, Tập đoàn Khang Điền quan niệm chất lượng một ngôi nhà không chỉ thông qua những con số kỹ thuật mà còn bằng cảm xúc đến từ những giá trị vô hình. Với The Classia, ngoài yếu tố duy mỹ, Khang Điền còn quan tâm đến tính thân thiện môi trường, tạo khoảng xanh và thiết lập hệ thống tiện ích phong phú hướng đến giá trị sức khỏe, cân bằng thân - tâm - trí.

Dự án The Classia được bàn giao nhà và sổ hồng nhanh chóng, giúp khách hàng an tâm về chủ quyền sở hữu (Ảnh: Khang Điền).

Tập đoàn luôn chú trọng lựa chọn các đối tác có thương hiệu danh tiếng trong ngành khi hợp tác cùng tổng thầu thi công An Phong, tư vấn kiểm định - giám sát chất lượng công trình SCQC3… nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe, mang đến không gian sống tốt cho những chủ nhân tương lai.

The Classia thuộc quần thể khu dân cư hiện hữu của Khang Điền, mặt tiền đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức (Ảnh: Khang Điền).

Được quản lý bởi CBRE, The Classia sau khi nhận bàn giao nói riêng và các dự án lân cận của tập đoàn nói chung hứa hẹn đảm bảo sự đồng bộ về an ninh và dịch vụ, mang đến chốn an cư cho cộng đồng cư dân Khang Điền.

"The Classia là mảnh ghép tiếp theo, góp mặt trong bộ sưu tập nhà liên kế và biệt thự sang trọng của Tập đoàn Khang Điền trong hành trình tạo nên một thương hiệu quốc gia, kiên định với mục tiêu kiến tạo không gian sống với pháp lý minh bạch, thiết kế sang trọng, sản phẩm chất lượng, tiện nghi và an toàn", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Tập đoàn Khang Điền đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ linh hoạt cho khách hàng sở hữu The Classia như: Chiết khấu 18%/năm/số tiền thanh toán trước hạn, tặng thêm 5% giá trị sản phẩm khi thanh toán 70%, gói lãi suất cố định 1,5%/năm trong 18 tháng và ân hạn gốc 18 tháng, miễn phí quản lý đến hết 31/12/2024… (Chi tiết theo chính sách bán hàng của chủ đầu tư).

