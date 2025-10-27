Costamigo kiến tạo chốn nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên tại Phan Thiết

Home Resort - Phong cách sống thượng lưu

Trên thế giới, “Home Resort” là biểu tượng của phong cách sống tinh hoa - nơi ngôi nhà không chỉ là chốn ở, mà còn là không gian nghỉ dưỡng riêng tư, hòa cùng thiên nhiên. Những dự án “Home Resort” thường tọa lạc tại vị trí ven biển, bao quanh bởi mảng xanh rộng mở và hệ tiện ích theo chuẩn resort, nơi mỗi ngày sống là một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Tại Việt Nam, khái niệm “Home Resort” còn khá mới mẻ. Bởi để kiến tạo một “Home Resort” không chỉ cần vị trí đắc địa và cảnh quan hài hòa, mà còn phải đảm bảo sự riêng tư tinh tế, kết nối thuận tiện, cùng chuỗi tiện ích cao cấp - nơi con người tìm thấy sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và giá trị tinh thần.

Costamigo mang đến mô hình Home Resort, kết hợp hài hòa giữa không gian sống và nghỉ dưỡng (Ảnh: CĐT).

Costamigo là nơi phong cách sống “Home Resort” được hiện thực hóa rõ nét. Tọa lạc ngay 600m mặt tiền biển thơ mộng, Costamigo được quy hoạch đồng bộ theo mô hình biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp đem đến sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống hiện đại và trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Mỗi căn biệt thự được thiết kế như một ốc đảo riêng tư, dù hướng biển hay hướng vườn, đều được tính toán tối ưu, mở ra tầm nhìn khoáng đạt, tràn ngập ánh sáng và gió trời. Buổi sáng, hương biển mặn mòi len vào hơi thở. Mỗi đêm, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ như lời thì thầm của thiên nhiên.

Đó là định nghĩa mới của sự sang trọng - sống giữa vẻ đẹp nguyên bản, mà không đánh mất tiện nghi hiện đại. Bình yên nhưng không tĩnh lặng - riêng tư mà vẫn kết nối, Costamigo là nơi những tâm hồn tự do tìm thấy cảm hứng và giá trị sống đích thực.

Hòa hợp cùng thiên nhiên, tận hưởng trọn vẹn hệ tiện ích resort

Tại Costamigo, thiên nhiên không chỉ là khung cảnh, mà là hơi thở của không gian sống. Biển, gió và ánh sáng trở thành người bạn đồng hành trong từng nhịp sống - kiến tạo phong cách sống khác biệt.

Costamigo được kiến tạo theo triết lý hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Kiến trúc biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng, với đường nét tinh giản, tông màu tự nhiên, vật liệu thân thiện môi trường. Mỗi khối nhà như đang “thở” cùng gió biển và ánh sáng, mở ra sự kết nối mềm mại giữa nội thất và cảnh quan.

Mỗi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ để chạm đến cảm xúc và mang đến trải nghiệm “nghỉ dưỡng tại gia” - nơi resort không còn ở xa xôi mà đã hòa vào chính không gian sống của bạn.

Costamigo được kiến tạo theo triết lý hòa hợp giữa con người và thiên nhiên (Ảnh: CĐT).

Costamigo được vận hành bởi Best Western - thương hiệu khách sạn quốc tế với hơn 4.300 cơ sở trên toàn cầu. Sự đồng hành này bảo chứng cho tiêu chuẩn dịch vụ nghỉ dưỡng quốc tế và giá trị đầu tư bền vững cho cộng đồng cư dân Costamigo.

Nếu kiến trúc mang đến giá trị thẩm mỹ và tinh thần văn hóa bản địa, thương hiệu vận hành quốc tế khẳng định chuẩn mực dịch vụ, thì trải nghiệm là linh hồn của Costamigo. Dự án sở hữu hệ tiện ích nuôi dưỡng thân - tâm - trí: Lazurity Spa - lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ điển Pháp và triết lý trị liệu phương Đông, mang đến không gian thư giãn sang trọng, Costa Gym & Fitness - khơi dậy năng lượng tích cực, duy trì sức khỏe mỗi ngày.

Amigo Restaurant và Beach Catering & Event - hành trình ẩm thực tinh tế, nơi tinh hoa địa phương hòa quyện cùng phong vị quốc tế, đánh thức mọi giác quan và cảm xúc.

Nhà hàng Amigo - nơi tinh hoa địa phương hòa cùng phong vị quốc tế (Ảnh: CĐT).

Tâm điểm dự án là Lagoon Pool - hồ bơi trung tâm - nơi làn nước xanh trong phản chiếu ánh nắng và gió biển, mang lại cảm giác thư thái giữa không gian nhiệt đới.

Lagoon Pool - Hồ bơi trung tâm tại Costamigo (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, Moonlight Pavillon - sảnh ngắm hoàng hôn hướng biển, là điểm hẹn cho những khoảnh khắc lắng đọng cuối ngày, khi sắc cam phủ lên sóng nước và thời gian như chậm lại.

Moonlight Pavillon - Sảnh ngắm hoàng hôn tại Costamigo (Ảnh: CĐT).

Không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng, Costamigo còn tôn vinh bản sắc Phan Thiết qua các hoạt động văn hóa, lễ hội và ẩm thực bản địa - giúp mỗi chủ nhân không chỉ tận hưởng, mà còn thấu hiểu trọn vẹn tinh thần miền biển.

Costamigo hứa hẹn định hình chất sống nghỉ dưỡng mới - nơi mỗi ngày là một hành trình tái tạo năng lượng, tận hưởng trọn vẹn và tìm lại cân bằng trong chính ngôi nhà của mình.

Costamigo được phát triển bởi Eras Land - thành viên nòng cốt trong hệ sinh thái Eras Group, tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực logistics, vật liệu - xây dựng, đầu tư và phát triển bất động sản.

Thông tin chi tiết truy cập:

Website: https://costamigo.com/

Hotline: 0896 12 12 12