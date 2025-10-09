Công ty Đầu tư và Phát triển DB có tổng giám đốc mới

Ông Cảnh có học vị tiến sĩ kinh tế, nhiều năm công tác trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời là Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển DB, Phó tổng giám đốc tập đoàn Ecopark.

Chủ tịch Tập đoàn Ecopark, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB trao quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc cho ông Nguyễn Đức Cảnh (phải) (Ảnh: Ecopark).

Đóng góp của Công ty Đầu tư và Phát triển DB với xã hội

Được thành lập năm 2016, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB là cổ đông sáng lập và cổ đông lớn nhất của tập đoàn Ecopark - đơn vị tiên phong phát triển mô hình đại đô thị xanh, bền vững tại Việt Nam.

Song hành cùng sự phát triển của thương hiệu Ecopark, Công ty Đầu tư và Phát triển DB đóng vai trò đồng kiến tạo và dẫn dắt, cùng chủ tịch Ecopark đồng thời là chủ tịch Công ty Đầu tư và Phát triển DB - giữ gìn, phát triển hồn cốt, bản sắc và giá trị nhân văn của thương hiệu Ecopark.

Trong giai đoạn tới, Công ty Đầu tư và Phát triển DB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đô thị xanh - hạnh phúc - bền vững, hướng tới kiến tạo những không gian sống tốt đẹp cho người dân, gắn với triết lý phát triển nhân văn và trách nhiệm với tương lai. Công ty Đầu tư và Phát triển DB cũng cam kết thực hiện định hướng, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tập trung phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp.

Trong giai đoạn 2025-2026, Công ty Đầu tư và Phát triển DB cho biết sẽ đưa ra thị trường loạt sản phẩm nhà ở xã hội với mức giá hợp lý, giúp nhiều gia đình thu nhập thấp có cơ hội được hưởng những giá trị mà Ecopark - DB mang lại.

Định hướng của Công ty Đầu tư và Phát triển DB

Để phù hợp với chiến lược mới, ngày 9/10, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cảnh giữ chức vụ tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Cảnh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB (Ảnh: Ecopark).

“Anh Nguyễn Đức Cảnh là cộng sự lâu năm, đồng hành cùng tôi trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty Đầu tư và Phát triển DB cũng như Ecopark. Anh Cảnh là người hiểu rõ linh hồn của Ecopark và trân trọng những giá trị mà thương hiệu theo đuổi.

Đó là sự nhân văn, bền vững và hạnh phúc trong từng mét vuông đô thị. Việc bổ nhiệm hôm nay đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Công ty Đầu tư và Phát triển DB - nơi chúng tôi tiếp tục kiến tạo những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng và đất nước”, Chủ tịch tập đoàn Ecopark, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB chia sẻ.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Đức Cảnh cho biết, Công ty Đầu tư và Phát triển DB kiên định theo đuổi phương châm “Hàng hiệu - Giá hợp lý”, đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng, thiết kế, dịch vụ và giá trị vượt trội nhưng được tối ưu về chi phí để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng.

“Công ty Đầu tư và Phát triển DB thực hiện sứ mệnh góp phần làm thay đổi cách người Việt sống và ở - không chỉ xây nhà mà kiến tạo cuộc sống hạnh phúc, bền vững, với tầm nhìn trở thành biểu tượng của cuộc sống xanh - hạnh phúc - nhân văn, xoay quanh những giá trị cốt lõi: Chia sẻ và kiến tạo giá trị tốt đẹp hơn mỗi ngày; hài hòa giữa thiên nhiên và con người”, ông Cảnh nhấn mạnh.