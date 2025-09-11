Cơ hội và tiềm năng bứt phá của vùng đất Ân Thi

Động lực mới cho bất động sản Hưng Yên phát triển

Những năm gần đây, Hưng Yên chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghiệp và đô thị. Với lợi thế vị trí cửa ngõ phía Đông Hà Nội, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, tỉnh đang trở thành tâm điểm mới trên bản đồ bất động sản vùng ven. Trong bức tranh chung đó, Ân Thi nổi lên như một điểm nhấn với tiềm năng lớn về phát triển khu đô thị, dịch vụ và công nghiệp.

Trong 7 tháng đầu năm, Hưng Yên thu hút hơn 840 triệu USD vốn đăng ký, đạt 84% kế hoạch cả năm. Trong đó có 35 dự án FDI với tổng vốn khoảng 352 triệu USD, bên cạnh 29 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký hơn 9.000 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, Hưng Yên đã đón nhận tới 6,3 tỷ USD từ 243 dự án mới và điều chỉnh vốn, riêng vốn FDI chiếm khoảng 1,6 tỷ USD. Dòng vốn liên tục chảy về cho thấy tỉnh đang trở thành điểm đến được ưu tiên của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phối cảnh tổng thể dự án The Gateway City - Hưng Yên (Ảnh: CĐT).

Ân Thi đang vươn lên như cực tăng trưởng công nghiệp mới của Hưng Yên với 3 khu công nghiệp đi vào hoạt động, tổng cộng 45 dự án thứ cấp. Trong đó, khu công nghiệp (KCN) Sạch Ân Thi thu hút 20 dự án, đạt tỷ lệ lấp đầy 40,1%; KCN số 3 có 14 dự án, tỷ lệ lấp đầy 35%; còn KCN số 5 với quy mô hơn 190ha đã có 11 dự án, đạt tỷ lệ lấp đầy 19% và đang tiếp tục tăng tốc thu hút đầu tư.

Sự bùng nổ công nghiệp kéo theo nhu cầu phát triển đô thị. Tốc độ phát triển mạnh của các cụm công nghiệp cho thấy tiềm năng lớn còn bỏ ngỏ, đồng thời phản ánh nhu cầu về hạ tầng, dịch vụ, nhà ở dành cho chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động kỹ thuật cao gia tăng. Nếu như trước đây, khu vực này còn khá yên ả, thì nay đã bắt đầu xuất hiện những dự án đô thị lớn với tầm nhìn dài hạn, nhằm đón đầu làn sóng dân cư cơ học cũng như nhu cầu sống chất lượng cao.

The Gateway City - Vị trí chiến lược, điểm hẹn đầu tư giữa “vùng đất cơ hội”

Trong bức tranh chuyển mình của Ân Thi, The Gateway City nổi lên như một dự án chiến lược, dự án hội tụ các lợi thế để bứt phá: vừa hưởng lợi từ chính sách sáp nhập, vừa thừa hưởng nhu cầu nhà ở từ các KCN lân cận.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Ân Thi, dự án không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển công nghiệp mà còn nằm trên trục giao thông huyết mạch, kết nối thuận tiện với Hà Nội, sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng cũng như các tỉnh kinh tế trọng điểm vùng Bắc Bộ. Vị trí cửa ngõ mang lại lợi thế lớn cho thương mại, dịch vụ và logistics, hứa hẹn giúp The Gateway City trở thành điểm đến hấp dẫn với cư dân lẫn nhà đầu tư.

The Gateway City - tâm điểm đô thị mới tại cửa ngõ Ân Thi (Ảnh: CĐT).

Sự hiện diện nhiều KCN trên địa bàn hứa hẹn tạo ra nguồn cầu cho bất động sản (BĐS) đô thị. Hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật cao đang tìm kiếm không gian sống chất lượng, gần nơi làm việc, đồng thời đòi hỏi hệ sinh thái dịch vụ từ y tế, giáo dục, mua sắm đến giải trí. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại Ân Thi còn hạn chế, The Gateway City mang đến lời giải kịp thời, vừa đáp ứng nhu cầu an cư thực tế, vừa mở ra cơ hội đầu tư giàu tiềm năng.

Không chỉ dừng lại ở vai trò khu đô thị, The Gateway City còn định hình tầm nhìn dài hạn về một không gian sống hiện đại, quy hoạch đồng bộ, gắn kết giữa môi trường sinh thái, hạ tầng tiện ích và cộng đồng cư dân tri thức. Với lợi thế thừa hưởng từ dòng vốn đầu tư đang đổ mạnh về Ân Thi, dự án được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị theo từng giai đoạn phát triển của địa phương.

Hệ thống tiện ích đồng bộ tại The Gateway City đáp ứng nhu cầu sống hiện đại và bền vững (Ảnh: CĐT).

Minh chứng cho tiềm lực của dự án là việc The Gateway City vừa được cấp 327 cuốn sổ đỏ cho từng lô đất, khẳng định pháp lý minh bạch, bảo chứng cho niềm tin cho khách hàng.

Cú hích từ việc sáp nhập địa giới hành chính đang đưa Hưng Yên bước vào thời kỳ tăng trưởng mới. Ân Thi, với lợi thế về công nghiệp, hạ tầng giao thông và sự xuất hiện của các dự án đô thị chiến lược, vươn lên trở thành “vùng đất cơ hội” cho người dân lẫn nhà đầu tư. The Gateway City, trong dòng chảy đó, không chỉ là dự án BĐS, mà còn là sự hội tụ của tầm nhìn quy hoạch, động lực công nghiệp và khát vọng vươn lên của một vùng đất tiềm năng.

