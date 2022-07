Cơ hội đầu tư ở dự án The Arena

Cơ hội mua The Arena

Cam Ranh sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng chính sách đầu tư phát triển hạ tầng xuyên suốt từ đường bộ tới hàng không. Tuy nhiên, điều hấp dẫn khiến nơi này trở thành một trong những "vùng trũng" đầu tư bởi mặt bằng giá một số nơi còn thấp hơn các thị trường tương tự.

Chủ đầu tư The Arena cho biết, nếu ở những thị trường nghỉ dưỡng như Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long, trung bình giá căn hộ vào khoảng 90-100 triệu đồng mỗi m2 thì mức giá hiện nay của The Arena khoảng 66 triệu đồng mỗi m2. Mức giá căn hộ của dự án còn có lợi thế cạnh tranh so với khu vực Bãi Dài, nhất là khi dự án đã hoàn tất, chủ sở hữu có thể đưa vào khai thác kinh doanh ngay.

Sở hữu riêng gần 500m bãi biển đẹp nhất hành tinh, một mặt nằm trên trục đại lộ Nguyễn Tất Thành - tọa độ kết nối từ sân bay Cam Ranh tới nhiều điểm du lịch, căn hộ du lịch The Arena hứa hẹn giá trị khai thác lưu trú với tiềm năng lấp đầy cao.

Tại sự kiện lần này, ngoài sản phẩm căn hộ homeholiday thế hệ mới, khách hàng còn có cơ hội tiếp cận và đón đầu cơ hội rót vốn vào shop villa - nơi có thể hiện thực hóa ngay khả năng sinh lời nhờ việc đưa vào khai thác thương mại trong tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí sôi động bậc nhất Bãi Dài.

Tại sự kiện mở bán, ngoài việc tiếp cận những thông tin đầy đủ, chính xác nhất về dự án, nhà đầu tư có cơ hội nhận quà tặng lên đến 70 triệu đồng. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ có cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn như nhận ngay 2 chỉ vàng may mắn nếu đặt cọc ngay tại sự kiện và tặng một chỉ vàng khi ký hợp đồng mua bán.

The Arena tọa lạc bên bờ Bãi Dài đẹp nhất hành tinh (Ảnh: The Arena).

Cơ hội đầu tư sinh lời

The Arena là dự án tại Cam Ranh kết hợp mô hình nghỉ dưỡng - giải trí với các tiện ích độc đáo nhằm tiên phong theo đuổi mô hình kinh tế ban đêm đang phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chủ đầu tư cho biết, dự án dần hoàn thiện pháp lý và các công trình, tiện ích để sẵn sàng đón du khách lưu trú từ tháng 8/2022.

The Arena với kiến trúc độc đáo, dịch vụ tiện nghi đang chờ đón làn sóng du lịch Cam Ranh vươn mình cất cánh. Với chiến lược khai thác tối đa những nguồn khách quốc tế đang là thế mạnh của thị trường Nha Trang như Hàn Quốc và khách du lịch trong nước, The Arena mở ra cơ hội sinh lời với tỷ lệ lấp đầy cao, suất đầu tư nhỏ cho dòng lợi nhuận trong tương lai.

Thư mời tham gia sự kiện "Mở bán The Arena - Lợi nhuận chân sóng".

Một trong những điểm nhấn của The Arena là quảng trường rộng lớn sức chứa tới 15.000 người, là nơi diễn ra các đại sự kiện văn hóa nghệ thuật của Khánh Hòa; cùng tuyến phố đi bộ xương sống trải dài dọc dự án, kết nối các shop villa nằm ở trục trung tâm dự án tạo thành không gian vui chơi giải trí về đêm sầm uất và náo nhiệt của Bãi Dài. Hiện những shop villa đang được khách hàng quan tâm nhờ tiềm năng sinh lời cùng số vốn ban đầu từ 6,2 tỷ đồng. Chủ đầu tư cũng áp dụng chính sách chia nhỏ thành 9 đợt thanh toán.

Căn hộ cao cấp tiện nghi hướng biển tại The Arena.

Các căn hộ homeliday cũng có những chính sách ưu đãi vượt trội. Theo chủ đầu tư, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ để sẵn sàng đưa vào khai thác ngay nhưng khách hàng sẽ thanh toán theo tiến độ chia làm 8 đợt, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, thời gian vay tối đa trong 20 năm. Những khách hàng lựa chọn chính sách thanh toán nhanh sẽ được chiết khấu đến 9% giá trị căn hộ. Chỉ với số vốn ban đầu 400 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ homeliday đầy đủ tiện nghi để đầu tư đón sóng tăng trưởng du lịch tại Bãi Dài.

Thông tin sự kiện: Đầu tư The Arena - Lợi nhuận chân sóng

Thời gian: 9:00 - 11:00 - Chủ nhật, 31/7/2022

Địa điểm: Sảnh hoa Tường Vi, Trung tâm tổ chức sự kiện Star Galaxy, 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.