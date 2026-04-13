Ciputra: Từ “ốc đảo thượng lưu” thành “trung tâm mới” của Hà Nội

Nếu như gần 30 năm trước, Ciputra được xem là "ốc đảo thượng lưu" nằm ở cửa ngõ tây bắc thành phố, thì giờ đây, chính những yếu tố từng bị coi là vùng ven như sông Hồng hay bờ Bắc chưa khai phá lại đang trở thành tài sản chiến lược.

Hàng loạt quyết định quy hoạch cấp quốc gia đang hội tụ về Ciputra, đưa khu vực này trở thành nút giao trung tâm của những trục phát triển quan trọng nhất Thủ đô.

Vị thế không thể sao chép giữa sông Hồng, Hồ Tây

Trên toàn bản đồ Hà Nội, Ciputra là khu đô thị cao cấp với lịch sử gần ba thập kỷ có thể gần kề cả Hồ Tây lẫn trục đại lộ sông Hồng, hai đại cảnh quan của Thủ đô.

Hồ Tây, “lá phổi xanh” 500ha với giá trị thẩm mỹ bậc nhất Hà Nội qua nhiều thế kỷ. Trong khi đó, trục đại lộ sông Hồng được định hướng là trục xương sống trung tâm mới của Hà Nội, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tạo ra một hành lang phát triển sánh ngang các đại lộ ven sông nổi tiếng của châu Á.

Ciputra đang sở hữu tọa độ khó có thể sao chép khi gần kề cả Hồ Tây lẫn trục đại lộ sông Hồng (Ảnh: Sunshine Group).

Ba vành đai huyết mạch và hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên của Việt Nam

Hệ thống hạ tầng kết nối tại đây đang được triển khai với tốc độ nhanh. Ciputra hiện tiếp cận trực tiếp với ba vành đai giao thông huyết mạch: Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3.

Trong bán kính chỉ vài phút, cư dân dễ dàng tiếp cận cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - hai cửa ngõ chiến lược vượt sông Hồng; đồng thời chỉ cần 3 phút tới Hồ Tây, 15 phút tới khu vực Hoàn Kiếm hay kết nối sân bay quốc tế Nội Bài.

Ciputra kết nối trực tiếp với ba đường vành đai huyết mạch (2, 2.5, 3) và dự án hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng đầu tiên của Việt Nam (Ảnh: Sunshine Group).

Ciputra sẽ trở thành cửa ngõ của tuyến hầm vượt sông Hồng đầu tiên tại Hà Nội sắp được triển khai.

Trong đó tuyến phía Bắc dài khoảng 5,6km có điểm đầu từ đường Park Street nối vành đai 2.5, ngay sát hai dự án của Ciputra là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Palace Tay Ho, điểm cuối kết nối tới Quốc lộ 5 (khu vực xã Vĩnh Thanh), nối liền hệ sinh thái tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng.

Hệ sinh thái giá trị cộng hưởng từ những công trình nghìn tỷ

Nếu tả ngạn sông Hồng đang được quy hoạch phát triển đô thị thông minh Tàm Xá - Vĩnh Ngọc - Xuân Canh cùng tổ hợp tháp tài chính 108 tầng, thì hữu ngạn phía Ciputra - Tây Hồ Tây lại là nơi đã hiện hữu các công trình lớn.

Nổi bật là các công trình Lotte Mall West Lake Hanoi; Samsung R&D, Sunshine Empire - khu phức hợp đa năng quy mô lớn nhất Hà Nội; Nhà hát Ngọc Trai - một trong các nhà hát lớn nhất châu Á với sức chứa hơn 2.000 chỗ và dải dự án của Sunshine đang thiết lập 1 vành đai đô thị cao cấp bậc nhất ở Ciputra.

Tất cả tạo nên một vùng đô thị liên hoàn với dư địa thăng hạng giá trị theo đà hoàn thiện của trục cảnh quan sông Hồng.

Những dự án đang định hình chuẩn sống cao cấp bậc nhất tại Ciputra (Ảnh: Noble Palace Tay Ho).

Metro số 2 góp phần kích hoạt cuộc dịch chuyển từ phố cũ sang phố mới

Tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) được xem là "trục xương sống" thúc đẩy giá trị bất động sản khu Tây Hồ Tây (Ảnh: Sunshine Group).

Tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) khởi công tháng 10/2025, tạo ra trục kết nối giữa hai khu vực có cảnh quan hạ tầng bậc nhất Thủ đô là khu vực Hoàn Kiếm và Tây Hồ Tây, tạo động lực kích hoạt một cuộc dịch chuyển từ phố cũ sang phố mới.

“Lá phổi xanh” 85ha

Một trong những lợi thế ít được nhắc đến nhưng ngày càng có giá của Ciputra chính là tổ hợp mảng xanh 85ha ngay trong lõi đô thị: công viên nội khu 65ha và công viên Phú Thượng 20ha gần kề, là tài sản gần như không thể tái lập tại bất kỳ vị trí nào khác trong nội đô.

Tổ hợp không gian xanh liên hoàn quy mô bậc nhất trong nội đô Hà Nội tại Tây Hồ Tây - Ciputra (Ảnh: Sunshine Group).

Nhìn tổng thể, Ciputra đang ở giao điểm của ít nhất năm xu hướng lớn đang định hình lại bản đồ giá trị đô thị Hà Nội: dự án lớn trục cảnh quan sông Hồng; hệ thống cầu đường và hầm vượt sông; hoàn thiện vành đai đa lớp, mở rộng mạng lưới metro; hệ thống công viên xanh quy mô lớn bậc nhất nội đô và sự chín muồi của một công trình đã bồi đắp qua gần 3 thập kỷ.

Hiếm khi nào một khu đô thị lại chứng kiến đủ cả năm điều này xảy ra cùng lúc và lại ở chính vị trí như của Ciputra.