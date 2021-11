Chuỗi tiện ích chuẩn Nhật cho cư dân The Sakura

Dân trí Tọa lạc ở giao điểm của 3 tuyến metro, phân khu The Sakura trong đại đô thị Vinhomes Smart City có hơn 20 tiện ích, mang tới không gian sống sang trọng, tinh tế.

Mảnh ghép "vàng" phía Tây thủ đô

Vinhomes vừa chính thức mở bán tòa SA2 - tháp căn hộ đầu tiên trong phân khu phong cách Nhật Bản The Sakura nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội).

Sự kiện này thu hút sự chú ý của những khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống, đang tìm kiếm một không gian an yên, chuẩn Nhật, nơi các giá trị cuộc sống được gắn kết và cân bằng.

The Sakura nằm ở vị trí có 3 tuyến metro đi qua.

Nằm ở vùng lõi của trung tâm hành chính, thương mại mới phía Tây thủ đô, cư dân The Sakura có thể dễ dàng di chuyển từ nội khu đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Quy hoạch 3 tuyến metro 5-6-7 chạy qua dự án cũng là yếu tố giúp gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai và là một trong những lý do SAMTY - công ty bất động sản hàng đầu Nhật Bản quyết định kết hợp với Vinhomes cùng phát triển dự án The Sakura.

Là người có thời gian làm việc tại Nhật Bản, anh Trần Xuân Sơn, quản lý chuỗi cửa hàng ẩm thực Nhật Bản tại Hà Nội chia sẻ, tiêu chí chọn nhà của người dân xứ Phù Tang thường gần các tuyến metro để dễ dàng di chuyển, hạn chế phương tiện cá nhân; đồng thời ưu tiên các khu đô thị đa dạng về tiện ích nội khu, đảm bảo chất sống an nhiên, thư thái. Vốn rất yêu thích văn hóa Nhật Bản, anh đã được chinh phục ngay khi phân khu The Sakura mở bán.

"Đối với tôi, nhà không chỉ để ở, mà còn là chốn thư giãn và hưởng thụ. Tôi thấy ở The Sakura nhiều ưu điểm như vị trí thuận tiện đi lại, không gian xanh rộng rãi, đầy đủ các tiện ích phục vụ cho cuộc sống như: trường học, siêu thị, phòng gym và đặc biệt là bể bơi 4 mùa nội khu hiếm có", anh Sơn cho biết đã chốt căn hộ 3 phòng ngủ tại The Sakura.

Sống 365 ngày nghỉ dưỡng tại gia, an yên đậm chất Nhật Bản

Là phân khu căn hộ cao cấp đầu tiên hợp tác phát triển bởi Vinhomes và SAMTY, The Sakura mang tới không gian sống đẳng cấp, tiện nghi cùng những trải nghiệm đậm chất xứ sở Phù Tang, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của tầng lớp khách hàng tinh hoa về bất động sản phân khúc cao cấp.

The Sakura chinh phục khách hàng nhờ hệ thống tiện ích riêng biệt, đẳng cấp cho mọi cư dân.

Trong bối cảnh xu hướng staycation (nghỉ dưỡng tại gia) và lối sống wellness (coi trọng sức khỏe) chuẩn Nhật đang thịnh hành, The Sakura đem đến cho khách hàng những trải nghiệm "sống - nghỉ dưỡng" đích thực nhờ sự cộng hưởng của bộ đôi cảnh quan công viên Zen Park rộng 6,1 ha và vườn Nhật nội khu có diện tích hơn 11.000 m2.

Tái hiện tinh thần Nhật thông qua những nét đặc trưng trong kiến trúc Nhật như: đèn lồng đỏ, cây tùng la hán, cổng Torii uy nghi, hồ cá chép thịnh vượng… công viên Zen Park lớn bậc nhất Đông Nam Á là nơi để cư dân chậm rãi tản bộ, tĩnh tâm, thư giãn, bỏ lại sau lưng những xô bồ chốn thị thành.

Một không gian đậm chất Nhật Bản đang xuất hiện tại phía Tây Hà Nội.

Ngay dưới thềm nhà là vườn Nhật nội khu với hơn 20 tiện ích độc đáo và đa dạng, dù lựa chọn thảnh thơi đọc sách trong vườn Trà đạo, khám phá Thung lũng Hokkaido, ru hồn trong Vườn thiền Bạch hạc hay dạo chơi ở Quảng trường nước Ashi, đường lụa tơ tằm Kimono… cư dân đều có thể hưởng thụ quãng thời gian sống chậm, xoa dịu cả thân, tâm và trí.

Hồ bơi 4 mùa với bể sục jacuzzi và phòng xông hơi cao cấp, có tầm nhìn toàn cảnh vườn Nhật độc đáo. Đây là phân khu duy nhất sở hữu những tiện ích này trong đại đô thị Vinhomes Smart City. Cùng với hệ thống trang thiết bị tập gym cao cấp, sân tập thể thao, sân chơi trẻ em… The Sakura thỏa mãn các nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe của cư dân mọi thế hệ.

Ngay trong nội khu, vị trí của The Sakura cũng là một ưu thế. Kế cận phân khu là 2 trường liên cấp Vinschool và cầu dạo bộ Hinoki trực tiếp hướng đến công viên trung tâm Central Park và công viên thể thao Sportia Park.

"An toàn và tiện nghi là điều tôi đánh giá cao ở phân khu The Sakura. Cũng là người rất thích các triết lý và phong cách sống của người Nhật nên khi đến trải nghiệm tại đây là tôi ưng ngay. Từ kiến trúc đến cảnh quan, dịch vụ, tất cả đều đậm chất Nhật Bản", chị Thái Lan Anh, luật sư của một văn phòng luật tại Hà Nội, vừa "xuống tiền" mua căn hộ 2 phòng ngủ chia sẻ.

Vinhomes Smart City đang là nơi an cư của hàng nghìn cư dân đã chuyển về đây sinh sống.

Cùng với những tiện ích đẳng cấp riêng biệt nội khu, cư dân The Sakura cũng thừa hưởng hệ thống hạ tầng, tiện ích đồng bộ chuẩn mực tại đại đô thị Vinhomes Smart City. Đó chính là bộ ba công viên liên hoàn Central Park, Sportia Park và Zen Park có diện tích lên tới 16,3 ha, trải dài hơn 3 km; hệ sinh thái đẳng cấp Vingroup gồm TTTM Vincom Mega Mall, trường liên cấp Vinschool, hệ thống y tế Vinmec cùng tiêu chuẩn quản lý vận hành 5 sao của Vinhomes… phục vụ đầy đủ nhu cầu của mọi cư dân chỉ với vài bước chân.

Công viên Nhật Bản Zen Park mang đến không gian thư thái, tĩnh tại cho cư dân.

Với những tiện ích chuẩn Nhật Bản, được ví như "kỳ quan" mới tại phía Tây Hà Nội, The Sakura được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mới thu hút cộng đồng người Nhật Bản tại Hà Nội và những người yêu văn hóa xứ Phù Tang đến an cư, tận hưởng cuộc sống an nhiên, thư thái giữa lòng Thủ đô.

Trường Thịnh