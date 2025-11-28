Chung cư xảy ra thảm họa cháy ở Hong Kong có giá tới 20 tỷ đồng/căn

Tính đến sáng 28/11, vụ hỏa hoạn cấp độ 5 tại khu chung cư Wang Fuk Court (Hong Kong, Trung Quốc) đã khiến ít nhất 94 người thiệt mạng. Con số này được dự đoán có thể còn tăng lên, vì còn nhiều người vẫn đang mất tích.

Tòa nhà xảy ra sự cố nằm giữa Tai Po, một trong 18 quận của Hong Kong (Trung Quốc), thuộc khu Tân Giới, khu vực có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất.

Theo khảo sát các sàn giao dịch bất động sản Hong Kong (Trung Quốc), giá rao bán căn hộ tại khu Wang Fuk Court hiện dao động 2,85-5,8 triệu HKD (khoảng 9,7-19,7 tỷ đồng), tuỳ theo diện tích. Giá bán trung bình tại đây đạt khoảng 12.000 USD/m2 (khoảng 316 triệu đồng/m2), ngang ngửa nhiều dự án tầm trung và cao cấp tại các đô thị lớn châu Á.

Cùng với đó, giá thuê hàng tháng ở đây cũng không hề thấp, nằm trong khoảng 11.000-14.000 HKD (khoảng 37,2-47,4 triệu đồng).

Đáng chú ý, đây vốn là dự án thuộc chương trình nhà ở trợ cấp phát triển bởi Cơ quan Nhà ở Hong Kong (Hong Kong Housing Authority), được thiết kế để cung cấp chỗ ở giá phải chăng cho tầng lớp thu nhập trung bình và thấp.

Wang Fuk Court được xây dựng năm 1983, gồm 8 tòa nhà 31-32 tầng và có đến gần 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của khoảng 4.700 cư dân. Mức giá cao tại dự án này không phải là trường hợp cá biệt, mà phản ánh mặt bằng giá đắt đỏ chung của khu Tân Giới nói riêng và toàn Hong Kong nói chung.

Ngọn lửa thiêu rụi các tòa nhà ở Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Theo báo cáo Bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) tháng 11 của Sở Đánh giá và Định giá đặc khu hành chính này, giá nhà trung bình tại khu Tân Giới đang neo ở mức 13.000 USD/m2 (khoảng 343 triệu đồng/m2).

Con số này thấp hơn so với khu vực Cửu Long hiện khoảng 15.000 USD/m2 (395,5 triệu đồng/m2), và đặc biệt thấp hơn đảo Hong Kong nơi giá nhà đã đạt ngưỡng xấp xỉ 19.000 USD/m2 (500 triệu đồng/m2).

Hong Kong (Trung Quốc) suốt hơn một thập kỷ qua vẫn đứng đầu danh sách đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới, theo báo cáo từ InvestAsian.

Tại đây, nhiều khu dân cư cao cấp liên tục ghi nhận giao dịch hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 20% dân số sống dưới chuẩn nghèo trong các căn hộ chật hẹp hoặc xuống cấp, và hàng trăm nghìn người thu nhập thấp - trung bình phải chờ tối thiểu 5 năm để tiếp cận nhà ở trợ cấp.

Trong bối cảnh giá nhà và giá thuê leo thang, người thu nhập trung bình và thấp phải sống trong các tòa chung cư cũ, mật độ cao như Wang Fuk Court.

Điều này khiến những rủi ro về cháy nổ trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi công trình đã được xây dựng hơn 4 thập kỷ, và hạ tầng thoát hiểm lạc hậu so với mật độ dân cư hiện nay.

Các chuyên gia nhận định rằng đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở Hong Kong (Trung Quốc) kể từ vụ cháy năm 1996 tại Cửu Long từng khiến 41 người thiệt mạng.