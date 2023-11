Chung cư Park Kiara xuất sắc giành "cú đúp" giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2023

Park Kiara đã xuất sắc giành "cú đúp" giải thưởng: Dự án chung cư hoàn thiện tốt nhất Việt Nam (Best Completed Condo Development) và Dự án chung cư có thiết kế cảnh quan hoàn thiện đẹp nhất Việt Nam (Best Completed Condo Landscape Design) trong buổi lễ trao giải trang trọng diễn ra tại TPHCM vừa qua.

Cũng trong khuôn khổ VPA 2023, ParkCity Hanoi được vinh danh trong hạng mục nhà phát triển cộng đồng tốt nhất Việt Nam (Best Community Developer). Bên cạnh đó là hai giải thưởng đặc biệt: Vinh danh đặc biệt về xây dựng cộng đồng (Special Recognition for Building Communities) và vinh danh đặc biệt trong thiết kế và xây dựng bền vững (Special Recognition in Sustainable Design and Construction).

Tổng giám đốc ParkCity Hanoi nhận giải thưởng "Dự án chung cư hoàn thiện tốt nhất Việt Nam" cho Park Kiara (Ảnh: ParkCity Hanoi).

Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2023 thuộc hệ thống giải thưởng Asia Property Awards (APA) do PropertyGuru tổ chức. Đây là giải thưởng bất động sản lớn và danh giá hàng đầu khu vực, được công nhận là tiêu chuẩn đánh giá cao cấp của ngành bất động sản châu Á. Với hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia và giám sát viên uy tín, APA được đánh giá cao về sự công bằng, minh bạch và đáng tin cậy.

Là dự án chung cư đầu tiên được phát triển trong tổng thể khu đô thị hiện đại ParkCity Hanoi, ngay từ khi mới ra mắt, Park Kiara đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng những người yêu thích cuộc sống cân bằng, lành mạnh với chất lượng cao.

Với 2 tòa nhà cao 31 tầng gồm 432 căn hộ, Park Kiara là dự án chung cư cao cấp hiếm hoi tại Hà Nội đã được bán hết trước khi chính thức bàn giao, đồng thời giá bán của Park Kiara trên thị trường thứ cấp thường ở mức cao. Ở thời điểm hiện tại, hơn 90% cư dân đã về sinh sống tại Park Kiara, tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh và hiện đại trong lòng khu đô thị ParkCity Hanoi.

Chung cư cao cấp Park Kiara nằm ở trung tâm của khu đô thị ParkCity Hanoi (Ảnh: ParkCity Hanoi).

Với nhiều năm kinh nghiệm phát triển các khu đô thị trong khu vực châu Á, chủ đầu tư ParkCity đặc biệt quan tâm tới nhu cầu của các gia đình trẻ tại thành phố. Chung cư Park Kiara là sự kết hợp tinh tế giữa phong cách đô thị hiện đại, hòa hợp hoàn hảo cùng không gian sống kết nối với cảnh quan xanh mát bao quanh, đồng thời đáp ứng nhu cầu trên các tiêu chí thiết kế và tiện nghi căn hộ, thiết kế cảnh quan và tiện ích nội khu.

Với phong cách thiết kế hiện đại, tất cả các căn hộ tại Park Kiara đều sở hữu đa mặt thoáng, với hệ thống cửa kính tràn, tối ưu không gian và ánh sáng tự nhiên, lưu thông nguồn khí tươi mới. Các phòng đều được thiết kế thông minh, cách âm và tối ưu công năng để tạo điều kiện tốt nhất cho nhu cầu làm việc, học tập của gia chủ.

Park Kiara sở hữu hệ thống tiện ích nội khu và cảnh quan xuất sắc với nhiều hơn 20 dịch vụ tiện ích ngay tại tầng 4 gồm bể bơi ngoài trời, bể bơi trẻ em, khu nướng BBQ, sân chơi khám phá, khu vườn thiền, khu đọc sách, khu lounge, phòng gym nổi… Điểm nhấn đặc biệt là khu vườn trên cao tại mỗi tòa với diện tích lên đến 100 m2, đem tới không gian thư giãn lý tưởng cho cư dân.

Park Kiara sở hữu hệ thống tiện ích nội khu và cảnh quan xuất sắc (Ảnh: ParkCity Hanoi).

Đặc biệt, mỗi căn hộ tại đây đều được đảm bảo ít nhất một chỗ đỗ xe ô tô riêng cố định, đáp ứng nhu cầu sử dụng xe ô tô cá nhân ngày càng tăng cao của các gia đình trẻ.

Park Kiara còn thừa hưởng trọn vẹn không gian xanh cùng hệ tiện ích phong phú tại ParkCity Hanoi như dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tập luyện bốn mùa tại ParkCity Club Hanoi, dịch vụ giáo dục tiêu chuẩn quốc tế với trường quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH).

Park Kiara còn có kết nối thuận tiện tới trung tâm thương mại THE LINC sắp được chủ đầu tư ra mắt vào cuối tháng 12. Với việc hợp tác chiến lược cùng chuỗi siêu thị TOPS Market của Central Food Retail cùng nhiều nhãn hàng cao cấp khác, THE LINC sẽ đem tới những trải nghiệm mua sắm, giải trí và ẩm thực phong cách mới cho cư dân ParkCity Hanoi và các khu vực lân cận.