Chọn vải cho sofa thế nào?

Sofa là món đồ có tần suất sử dụng thường xuyên và nằm ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Do vậy, bên cạnh lựa chọn hình dáng sofa phù hợp, bạn hãy cân nhắc kỹ đến yếu tố vải bọc của sofa.

Theo anh Thanh Sang - chủ xưởng sản xuất ghế sofa, trước khi lựa chọn vải bọc, gia chủ cần phân tích về cách sinh hoạt của gia đình. Ghế sofa của gia đình chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình hay là nơi thường xuyên ghé tới của nhóm bạn, hoặc sofa có phải là chỗ ngủ của thú cưng hay không?

Gia đình bạn có em bé hay không? Tính cách của những người trong gia đình như thế nào? Hãy trả lời những câu hỏi trên trước khi quyết định loại vải bọc cho sofa.

Cotton

Cotton là loại vải phổ biến trong may mặc. Vải này tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Không riêng trang phục mặc thường ngày, cotton còn là loại vải phù hợp để sản xuất sofa.

Theo chuyên gia, vải cotton có tính thoáng khí, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng vào những ngày nắng nóng. Do vậy, ở những nơi có khí hậu nhiệt đới, cotton là vải phổ biến trong sản xuất sofa.

Cotton cũng là loại vải tương đối dễ vệ sinh khi hầu hết vỏ bọc đệm bằng cotton đều có thể tháo rời và giặt máy.

Tuy vậy, cotton có một vài nhược điểm nhất định. Nếu sofa của bạn đặt ở vị trí đón nhiều ánh nắng, có thể vải cotton sẽ dễ hư hại theo thời gian và gây ra tình trạng bạc màu.

Ở những nơi khí hậu có độ ẩm cao, vải cotton dễ bị nấm mốc, gây mất vệ sinh và thẩm mỹ tổng thể.

Sofa vải cotton phù hợp với những nơi có khí hậu ấm áp quanh năm (Minh họa: Pinterest).

Lanh

Lanh là loại vải nhẹ, thân thiện với môi trường và khá phổ biến trong sản xuất sofa. Vải lanh rất dễ vệ sinh, là chất liệu lý tưởng để thiết kế sofa cho những gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng.

Về ưu điểm, vải lanh thoáng khí, ít nấm mốc, do vậy phù hợp với những nơi có khí hậu nóng ẩm hoặc những người có cơ địa dị ứng. Ngoài ra, vải lanh khá "ăn nhập" với các loại thuốc nhuộm, màu in, do vậy phù hợp với những người muốn in hình lên vải để có một chiếc sofa phá cách.

Ngoài ra, giống với cotton, những chiếc sofa làm bằng chất liệu lanh thường dễ tháo rời và vệ sinh.

Tuy nhiên, sofa vải lanh có điểm trừ là thẩm mỹ. Vải lanh mỏng, không cứng cáp nên tổng thể sofa có vẻ như không chắc chắn, gọn gàng.

Nhung

Nhung là loại vải phổ biến trong thiết kế, sản xuất sofa. Sofa vải nhung mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng. Ngoài ra, vải nhung mang lại cảm giác mềm mại khi sờ, chạm, tạo cảm giác thoải mái trong quá trình sử dụng.

Hiện nay, để tăng độ bền cho vải nhung, các đơn vị sản xuất vải cho ra đời loại vải nhung cao cấp hơn, chuyên để sản xuất sofa. Loại vải này dễ vệ sinh hơn so với nhung truyền thống và có độ bền cao hơn.

Về nhược điểm, vải nhung khó giặt, nặng và dễ bám bẩn. Do vậy, sofa nhung không phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ, thú cưng.

Ngoài ra, vải nhung khá dày, bí, do vậy, không phù hợp với những nơi có khí hậu nắng nóng.

Sofa nhung khá nóng, bí và khó vệ sinh nhưng mang lại cảm giác sang trọng (Minh họa: Pinterest).

Da thật

Da thật là chất liệu kinh điển cho ghế sofa. Da thật là chất liệu cao cấp, có độ bền cao, dù theo năm tháng da thật có cũ đi nhưng vẫn có vẻ đẹp bền bỉ.

Da là loại vải dễ lau chùi. Khi sử dụng được một thời gian, lớp da thật sẽ tạo một lớp gỉ, khiến bộ sofa trở nên cổ điển hơn.

Da là chất liệu dễ vệ sinh, dễ dưỡng bằng các loại chất dưỡng ẩm cơ bản và có thể chịu được hao mòn. Do vậy, đây là chất liệu phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và nuôi thú cưng.

Da thật có nhược điểm mang lại cảm giác ngồi khá lạnh vào mùa đông, ngột ngạt vào mùa hè. Bên cạnh đó, nhược điểm lớn nhất của chất liệu này là giá bán cao. Theo chuyên gia, những bộ sofa da thật rẻ nhất cũng đắt hơn những chất liệu khác.

Giả da

Sofa làm từ chất liệu giả da có ưu điểm lớn nhất là không bám bẩn, dễ vệ sinh. Với những vết bẩn đơn giản, bạn chỉ cần dùng khăn ẩm là có thể dễ dàng loại bỏ. Ngoài ra, sofa làm từ da giả có khả năng chịu vết trầy xước tốt hơn da thật.

Tuy nhiên, với nhiều người, cảm giác sử dụng sofa làm từ da thật mang lại trải nghiệm hoàn hảo. Do vậy, sofa làm từ da giả sẽ khiến họ cảm thấy chưa trọn vẹn.

Da giả không bền bằng da thật và có xu hướng bị nứt theo thời gian. Da giả cũng không thoáng khí như da thật. Theo thời gian, những bộ sofa giả da có độ bóng tăng dần.

Sofa giả da dễ vệ sinh, lau chùi nhưng dễ bị bóng theo thời gian (Minh họa: Pinterest).

Vải tổng hợp (Microfiber sợi nhỏ)

Với giá cả phải chăng và độ bền cao, sợi nhỏ là chất liệu bọc phổ biến cho ghế sofa. Microfiber đặc biệt được các gia đình ưa chuộng vì có khả năng chống bám bẩn và dễ dàng làm sạch.

Sợi nhỏ giữ màu tốt. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những gia đình không thường xuyên vệ sinh ghế sofa.

Dù là loại vải có khả năng chống bám bẩn, tuy nhiên, sợi nhỏ dễ bám bụi, bám tóc trên bề mặt. Ngoài ra, vào mùa nóng, sofa sợi nhỏ khá bí mang lại cảm giác không thoải mái.