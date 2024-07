Chất sống Mỹ giữa Vinhomes Grand Park

Chị Thu An (39 tuổi, thành phố Thủ Đức) từng là du học sinh Mỹ. Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm lần đầu đặt chân tới ngọn đồi trứ danh Beverly Hills, bang California, chị đều không khỏi bồi hồi. Chất sống phóng khoáng, thời thượng, những tụ điểm vui chơi giải trí sôi động, khu mua sắm xa hoa quy tụ người nổi tiếng, giới tinh hoa… đã từng khiến cô gái người Việt phải lòng vùng đất này.

Quay về Việt Nam sinh sống và khởi nghiệp, chị vẫn mang theo "giấc mơ Mỹ" cho đến khi được giới thiệu về phân khu The Beverly Solari thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Tìm hiểu về dự án, tham dự sự kiện ra mắt quảng trường trung tâm Golden Eagle, chị thừa nhận bản thân đã yêu nơi đây ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong liên tưởng của cựu du học sinh Mỹ này, một Beverly Hills thu nhỏ đang thành hình trong lòng đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam.

"Tôi đã đặt mua một căn hộ ở tiểu khu The Tropical, có tầm nhìn hướng về quảng trường Golden Eagle với biểu tượng đại bàng đang tung cánh. Tìm hiểu về dự án, tôi càng ấn tượng hơn với cách thiết kế căn hộ chuẩn Luxury Sky Living cũng như chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ bờ Tây nước Mỹ", chị Thu An chia sẻ.

Trong hành trình đi tìm chốn sống mang trải nghiệm khác biệt, không ít người như chị Thu An, đã xiêu lòng trước một The Beverly Solari với đậm đà chất sống Mỹ tự do, phóng khoáng.

Chất sống ấy được thể hiện rõ nét ở từng tiểu khu với các phong cách riêng biệt. The Oasis được ví như một ốc đảo phóng khoáng, nơi mọi tiện ích được tạo nên để khơi gợi trí tò mò. The Tropical là miền nhiệt đới sôi động, mang tới cho các chủ nhân trải nghiệm tươi mới, bất ngờ mỗi ngày.

Bao quanh mỗi tiểu khu là chuỗi tiện ích đủ đầy, mang tới cho cư dân thiên đường nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ ngay bên hiên nhà. Đó là sự hiện diện của 3 bể bơi nội khu, mang 3 phong cách riêng biệt gồm: bể bơi nhiệt đới, bể bơi ốc đảo và bể bơi Malibu.

Bên cạnh không gian xanh của mặt nước là màu xanh tươi mát của thiên nhiên, với sự hiện diện của phố cọ Rodeo, vườn cọ nhiệt đới Honolulu, vườn California, vườn San Mario, đồi Beverly, hàng chà là Canary, vườn cọ ánh sáng… Mỗi ngày, cư dân The Beverly có thể dạo bộ dưới các tán cây của miền nhiệt đới, hít thở không khí trong lành, tận hưởng cảm giác thư thái, rời xa ồn ào, khói bụi thành phố.

Cùng các tiện ích mang nguồn cảm hứng từ nước Mỹ, The Beverly Solari cũng không quên mang tới cho cư dân bộ sưu tập tiện ích thể thao đa dạng. Ngoài 3 bể bơi dành cho cư dân yêu bơi lội, dự án còn có sân tập gym, yoga, sân cỏ đa năng, khu vui chơi dành cho trẻ em và các gia đình…

Đến với The Beverly Solari, các chủ nhân không chỉ tìm thấy "giấc mơ Mỹ" với chất sống thời thượng, phóng khoáng mà còn có thể viết nên tuyên ngôn làm chủ phong cách sống ở một tầm cao mới với căn hộ Luxury Sky Living thời thượng. Ở đó, mỗi chi tiết thiết kế đều toát lên vẻ đẹp sang trọng, xa xỉ.

Bỏ lại sau lưng những bộn bề cuộc sống, khi trở về nhà, chủ nhân căn hộ The Beverly Solari luôn cảm thấy thoải mái như nghỉ dưỡng tại gia, nhất là khi các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn "triệu đô". Trong đó, tầm nhìn nội khu hướng về các tiện ích sang trọng với bể bơi xanh mát, đón gió trong lành; tầm nhìn quảng trường Golden Eagle truyền cảm hứng về chất sống Mỹ tự do, phóng khoáng, làm tăng niềm hứng khởi cho chủ nhân căn hộ; tầm nhìn đại công viên 36ha rộng lớn, tự do ngút tầm mắt, xa hơn là khung cảnh sông Đồng Nai khoáng đạt.

Cuộc sống của cư dân The Beverly Solari càng thêm phần sôi động, khi ngày 22/6, quảng trường trung tâm Golden Eagle đã chính thức khai trương. Tọa lạc tại trái tim khu căn hộ, Golden Eagle được thiết kế hiện đại, kiến trúc độc đáo, cảnh quan tráng lệ.

Điểm nhấn của công trình là artwork (sản phẩm nghệ thuật thị giác), hồ nước mang hình chim đại bàng sải cánh bay, kết hợp với thác nước tầng, các điểm phun nước nghệ thuật… Bao quanh quảng trường là vườn cọ xanh ngát, vừa là nét chấm phá hoàn thiện bức tranh kỳ vĩ, vừa là nguồn xanh hiếm có tiếp thêm năng lượng và nguồn cảm hứng tích cực cho cư dân The Beverly Solari.

Ngay bên cạnh quảng trường là đại lộ "triệu đô" Rodeo với dãy shop thương mại, quy tụ hàng loạt thương hiệu xa xỉ nổi tiếng. Kết nối với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park, quảng trường trung tâm Golden Eagle, đại lộ này sẽ giúp The Beverly Solari sở hữu "tam giác vàng" giao thương, đón đầu nhu cầu trải nghiệm, mua sắm, vui chơi giải trí của hàng nghìn cư dân và du khách.

"The Beverly Solari biến giấc mơ Mỹ của tôi thành hiện thực. Đó là một cuộc sống vừa riêng tư lại phóng khoáng, tự do, đa trải nghiệm. Không gian sống mang lại nguồn năng lượng tích cực khi đáp ứng mọi nhu cầu của cá nhân và gia đình chỉ trong vài bước di chuyển", chị Thu An nói.

An cư tại Vinhomes Grand Park, nơi được gọi là "thành phố đáng sống bậc nhất phía Nam", cư dân The Beverly Solari cũng hưởng lợi từ các tiện ích chung của đại đô thị. Đầu tiên chính là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park - tâm điểm mua sắm, ẩm thực, giải trí đẳng cấp quốc tế, rộng tới hơn 50.000m2, thiết kế theo chủ đề "Park-in-Mall" (công viên trong trung tâm thương mại).

Tiện ích này từ khi ra mắt đến nay đã đón hàng nghìn khách hàng trải nghiệm mua sắm trong không gian gần gũi với thiên nhiên. Những trải nghiệm này tiếp tục nối dài khi cư dân tới phố thương mại dịch vụ Broadway mang cảm hứng từ khu phố sầm uất của nước Mỹ, hay Ginza với ý tưởng thiết kế của phố thương mại Nhật Bản thời thượng.

Mang tới tiện ích vui chơi giải trí cho cư dân The Beverly Solari còn có đại công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á; "vũ trụ giải trí" VinWonders với bộ đôi công viên vui chơi dành cho các gia đình và công viên nước giải nhiệt mùa hè. Các tiện ích này khi đi vào vận hành hứa hẹn mang tới vô vàn trải nghiệm mới mẻ cho cư dân và du khách.

Chăm lo sức khỏe cho cư dân sẽ là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec quy mô 36.000m2, cùng đặc quyền y tế tận nhà sẽ sớm được triển khai. Cư dân nhí được học tập tại hệ thống giáo dục toàn diện với 24 trường học các cấp gồm Vinschool, Trường Quốc tế Anh quốc Brighton College và Trường Quốc tế Hàn Quốc KGS. Việc di chuyển của cư dân không chỉ thuận tiện mà còn văn minh nhờ hệ thống xe buýt điện VinBus, taxi điện Xanh SM…

Giữ vị trí đắc địa trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari không chỉ kết nối dễ dàng với chuỗi tiện ích nội - ngoại khu mà còn đón đầu liên kết vùng hoàn hảo với các khu vực lân cận qua đường vành đai 3, đường Phước Thiện.

Những lợi thế này đã kích hoạt mạnh mẽ dòng chuyển cư về phía Đông TPHCM, nơi có The Beverly Solari đang chào đón những cư dân thời thượng luôn khao khát một cuộc sống sang trọng, tiện nghi và phóng khoáng như giới thượng lưu nước Mỹ.

Thiết kế: Tuấn Huy

Nội dung: Trường Thịnh

22/07/2024 - 12:00