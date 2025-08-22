Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương: Động lực phát triển của bất động sản Bảo Lộc

Hình thành trục động lực TPHCM - Đà Lạt

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu tiên trong tổng thể tuyến Dầu Giây - Liên Khương, một trong những trục hạ tầng quốc gia trọng điểm, đóng vai trò xương sống trong liên kết vùng. Tuyến này khi hoàn thiện sẽ thiết lập kết nối tốc độ cao từ TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến Đà Lạt, thay thế cho Quốc lộ 20 vốn đang quá tải, xuống cấp và tiềm ẩn rủi ro giao thông.

Trong giai đoạn 1, đoạn Dầu Giây - Tân Phú được thiết kế với 4 làn xe, nền đường rộng 17m. Điểm đầu tại nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối kết nối với đoạn Tân Phú - Bảo Lộc. Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án sở hữu tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ là cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, du lịch và bất động sản toàn vùng trong giai đoạn tới.

Trước đó, ngày 29/6, đoạn cuối của tuyến - cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cũng đã được khởi công, với chiều dài hơn 73km, tốc độ thiết kế 100km/h và tổng vốn đầu tư hơn 17.718 tỷ đồng.

Phú Gia Bảo Lộc có vị trí mặt tiền quốc lộ 20 - Điểm giao với cao tốc Dầu Giây - Bảo Lộc.

Khi toàn tuyến hoàn thành, hành trình từ TPHCM lên Đà Lạt sẽ rút ngắn đáng kể, đồng thời nâng cấp toàn bộ hành lang kinh tế từ Đông Nam Bộ lên Tây Nguyên - khu vực đang nổi lên như một điểm đến chiến lược mới trong bản đồ đầu tư quốc gia.

Dự án được kỳ vọng là cú hích chiến lược trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh các hành lang kinh tế liên vùng. Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú không chỉ giảm tải áp lực cho Quốc lộ 20, mà còn phát huy hiệu quả tổng thể khi kết nối với các tuyến cao tốc hiện hữu như TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3 TPHCM, cũng như các cảng biển và tuyến đường sắt quy hoạch.

Đặc biệt, trong bối cảnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang công nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, hạ tầng giao thông tốc độ cao được xem là nền tảng để thu hút các dòng vốn FDI, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bảo Lộc - điểm đến chiến lược

Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan đồi núi, hồ nước và rừng thông đặc trưng, Bảo Lộc còn giữ được sự yên bình và nguyên sơ. Bên cạnh đó, hiện nay với xu hướng “rời phố về rừng”, sống chậm và hướng về thiên nhiên phát triển mạnh mẽ, Bảo Lộc nổi lên như điểm đến thay thế lý tưởng cho Đà Lạt, phù hợp với cả nhóm khách hàng an cư lẫn nhà đầu tư tìm kiếm giá trị dài hạn.

Xu hướng dịch chuyển dòng vốn khỏi TPHCM sang các vùng vệ tinh đang diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Bảo Lộc, với vị trí chiến lược, quỹ đất dồi dào, và giá thành còn mềm, đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong tầm ngắm của giới đầu tư địa ốc.

Dù nhu cầu cao và tiềm năng phát triển lớn, thị trường bất động sản Bảo Lộc hiện vẫn đối mặt với bài toán thiếu hụt nguồn cung dự án chất lượng, nhất là các dự án có pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản và được cấp phép xây dựng.

Trong bối cảnh đó, dự án Khu dân cư Nông thôn mới Đô Thị Xanh - Phú Gia Bảo Lộc nổi lên như một điểm sáng. Dự án có tổng diện tích 9,1ha, cung cấp ra thị trường 357 sản phẩm đất nền và nhà ở, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, có sổ đỏ và giấy phép xây dựng hạ tầng - những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm.

Phối cảnh toàn dự án Khu dân cư Nông thôn mới Đô Thị Xanh - Phú Gia Bảo Lộc.

Dự án bao gồm: shophouse thương mại, nhà phố liền kề và biệt thự. Mỗi dòng sản phẩm đều được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại, hài hòa cùng cảnh quan xanh mát, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng - từ an cư, kinh doanh đến đầu tư khai thác cho thuê.

Không chỉ đơn thuần là khu dân cư, Phú Gia Bảo Lộc còn chú trọng phát triển không gian sống tiện nghi và gắn kết cộng đồng với hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như: khu thương mại - dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao, công viên cây xanh, lối dạo bộ, không gian sinh hoạt chung... Đây là điểm cộng giúp dự án nâng tầm giá trị sống, hướng đến phát triển bền vững.

Sở hữu vị trí thuận lợi, kết nối nhanh chóng với trung tâm Bảo Lộc cũng như các tuyến giao thông huyết mạch, Phú Gia Bảo Lộc hứa hẹn không chỉ là nơi an cư mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời trong bối cảnh thị trường đang khởi sắc.