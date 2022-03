Căn hộ The Nine được quan tâm dịp đầu năm

Thiết kế căn hộ dự án The Nine, số 9 Phạm Văn đồng.

The Nine, sôi động ngay đầu năm mới

Trong bối cảnh Covid-19, dự án The Nine vẫn được khách hàng đón nhận, giao dịch khả quan ngay đầu năm mới. Đại diện chủ đầu tư cho biết, mỗi ngày, dự án ghi nhận hàng chục lượt khách hàng tham quan tìm hiểu, có những khách hàng đã "xuống tiền" ngay khi mới đến dự án lần đầu tiên, bởi ấn tượng trước thiết kế, chất lượng hoàn thiện của The Nine.

"Lực hút của The Nine còn thể hiện qua sức tiêu thụ, khi trong quý I/2022, dự án có 3 đợt tăng giá, mỗi đợt tăng 1-2% mà không làm giảm độ "hot" và ảnh hưởng tới tốc độ bán hàng. Số lượng giao dịch có chiều hướng tăng mạnh khi dự án cận kề ngày bàn giao", chủ đầu tư khẳng định.

Dự án The Nine có nhiều giao dịch đầu năm 2022.

Là dự án căn hộ cao cấp tại khu vực Cầu Giấy và phía Tây Hà Nội được bàn giao vào quý 1/2022, The Nine mang đến cho khách hàng cảm giác an toàn bởi được "nhìn tận mắt, sờ tận tay", có thể kiểm chứng chất lượng công trình. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng tiện ích, cảnh quan… hiện hữu giúp khách hàng yên tâm hơn về môi trường sống mà mình sẽ lựa chọn.

Sở hữu nhiều điểm cộng khác biệt

Dự án The Nine sở hữu nhiều lợi thế. Tòa căn hộ phủ kính hòa nhịp cùng với sự phát triển của khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Một không gian sống sở hữu tầm nhìn đắt giá ôm trọn vẻ đẹp đô thị Hà Nội.

Vị trí đắt giá của The Nine.

Kể từ thời điểm ra mắt dự án vào năm 2020, The Nine tạo ấn tượng với người mua nhà trong nước và giới đầu tư nước ngoài khi hội tụ những yếu tố đắt giá của một bất động sản. Đó là vị trí tại trục giao thông phát triển bứt phá, thiết kế Mỹ, tiến độ và chất lượng được khẳng định bởi chủ đầu tư GP.Invest.

Sau 2 năm triển khai thi công, vượt qua nhiều thách thức do dịch bệnh kéo dài, The Nine đang vào giai đoạn hoàn thành và chuẩn bị chào đón cư dân về sinh sống kể từ tháng 4/2022. "Việc dự án bàn giao đúng tiến độ đã cam kết với chất lượng hoàn thiện khiến khách hàng hài lòng và thêm phần yêu quý, tin tưởng thương hiệu GP.Invest", đại diện GP.Invest cho biết.

Từng chi tiết hoàn thiện thể hiện đẳng cấp của The Nine.

Sở hữu 2 căn hộ tại dự án The Nine, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh chia sẻ: "Điều khiến tôi yêu thích ở The Nine là bởi thiết kế căn hộ đặc sắc, khác biệt với các dự án mà tôi từng tìm hiểu. Các tiêu chí về vị trí, tiện ích và chất lượng hoàn thiện đều thỏa mãn nhu cầu của gia đình nên tôi quyết định lựa chọn ngay ngày đầu tiên đến The Nine".

Khách hàng sở hữu 2 căn hộ vị trí đẹp tại dự án The Nine.

Theo đại diện GP.Invest, khách hàng chỉ cần thanh toán 45% giá trị hợp đồng sẽ được nhận nhà ngay tại đợt bàn giao tới đây. Phần giá trị còn lại được chủ đầu tư hỗ trợ với lãi suất ưu đãi 0%. Ngoài ra, chủ đầu tư còn dành tặng cư dân nhiều phần quà như: Miễn phí dịch vụ quản lý vận hành trong 3 năm đầu tiên; tặng 1 năm tập luyện, chăm sóc sức khỏe tại phòng gym phong cách Mỹ…

