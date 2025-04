Căn hộ The Infinity Dĩ An tăng lợi thế cạnh tranh với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp

Tiêu chuẩn bàn giao nâng tầm chất lượng an cư

Hướng đến phân khúc cao cấp, The Infinity tại Dĩ An ghi dấu ấn bằng tiêu chuẩn bàn giao chất lượng. Mỗi không gian chức năng đều được đầu tư chỉn chu, từ thiết kế tổng thể đến trang bị nội thất, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi cho cư dân.

Theo chủ đầu tư, dự án sẽ được bàn giao với không gian bếp hoàn thiện cơ bản gồm tủ bếp trên và dưới làm từ gỗ MDF chống ẩm, mặt bếp ốp đá granite tự nhiên. Hệ thiết bị đi kèm gồm vòi rửa nóng lạnh, bồn rửa chén hai hộc đều đến từ các thương hiệu uy tín như Malloca (hoặc tương đương).

Điểm nhấn nổi bật trong không gian bếp là đảo bếp trung tâm - một chi tiết thường chỉ xuất hiện tại các dự án cao cấp. Thiết kế này không chỉ mở rộng không gian sử dụng mà còn linh hoạt biến hóa thành bàn bar, khu ăn sáng hay nơi trò chuyện gắn kết các thành viên trong gia đình.

Phối cảnh không gian bếp của căn hộ The Infinity.

Hệ thống điều hòa âm trần multi của Daikin là một điểm cộng lớn về tiện nghi và thẩm mỹ của căn hộ The Infinity. So với máy lạnh treo tường truyền thống, hệ thống âm trần tối ưu không gian sử dụng và phân phối luồng khí đều hơn. Công nghệ multi với một dàn nóng kết nối nhiều đầu lạnh còn giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt và giảm điện năng tiêu thụ.

Phòng tắm tại The Infinity không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn được chăm chút như một không gian thư giãn riêng tư. Toàn bộ sàn được sử dụng gạch bề mặt nhám, có khả năng chống trơn trượt hiệu quả. Tường được ốp gạch cao sát trần, với bề mặt trơn láng giúp chống bám bẩn, dễ lau chùi và duy trì vẻ thẩm mỹ lâu dài cho không gian.

Phối cảnh một số hạng mục bàn giao trong phòng tắm.

Về trang thiết bị, The Infinity bàn giao phòng tắm với bồn cầu một khối, lavabo tích hợp bàn đá và tủ treo tiện lợi, đi kèm hệ thống vòi nước nóng lạnh đồng bộ. Đa số căn 3 phòng ngủ sẽ được trang bị bồn tắm đến từ thương hiệu Geberit, cho thấy sự chỉn chu, cao cấp của The Infinity so với các dự án căn hộ thông thường.

Để tăng độ an toàn, hệ thống cửa chính của The Infinity sử dụng loại gỗ chống cháy 45 phút. Dự án bàn giao khóa cửa 3 tính năng gồm mật khẩu, thẻ, vân tay đến từ thương hiệu Hafele.

Sau khi nhận nhà, khách hàng còn được tặng kèm gói nội thất đến 100 triệu đồng. Đồng thời, mỗi căn hộ sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ thiết kế ban công, tạo thêm góc thư giãn riêng cho gia chủ. Cách thiết kế tinh tế như sử dụng hệ thống điện, máy lạnh âm trần và khu giặt sấy riêng biệt cũng góp phần tạo ra một không gian sống thoáng đãng và thẩm mỹ.

Giá trị cộng hưởng từ khu phức hợp đã vận hành

"Quà tân gia" từ The Infinity không chỉ dừng lại ở những trang thiết bị cao cấp, mà còn là sự đầu tư bài bản về không gian sống. Với lợi thế nằm trong khu phức hợp Charm City, cư dân có thể sử dụng loạt tiện ích cao cấp đã hiện hữu mà không phải chờ đợi từng hạng mục hoàn thiện như tại các dự án đơn lẻ.

Hồ bơi theo tiêu chuẩn resort tại Charm City (Ảnh: DCT Partners Vietnam).

Nổi bật là hồ bơi thiết kế theo phong cách resort, tách biệt khu vực dành cho người lớn và trẻ em. Khu hồ bơi trẻ em được chú trọng về độ sâu phù hợp, đi kèm hệ thống xử lý nước hiện đại, đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình sử dụng. Dưới chân các tòa tháp là hệ thống shophouse đã được lấp kín bởi siêu thị, quán ăn, quán cà phê, nhà thuốc, trường mầm non, trung tâm Anh ngữ, salon làm đẹp, trung tâm tiêm chủng… Đây cũng là dự án tại Dĩ An có trung tâm thương mại Vincom trong nội khu.

Mô hình sống "all in one" giúp cư dân tiết kiệm thời gian khi mọi nhu cầu thiết yếu chỉ cách nhà vài bước chân, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc lịch trình bận rộn.

Sau hơn 3 năm vận hành ổn định, Charm City hiện là nơi an cư của hàng nghìn cư dân, đặc biệt là giới chuyên gia, kỹ sư, nhân viên văn phòng đang làm việc tại khu vực Dĩ An và lân cận. Sự hiện diện của một cộng đồng văn minh, hiện đại cùng hệ tiện ích đồng bộ chính là nền tảng vững chắc để chào đón những cư dân tương lai của The Infinity đến an cư và tận hưởng cuộc sống.