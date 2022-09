Căn hộ Legacy Prime sắp bàn giao hút nhà đầu tư phía Bắc

TP Thuận An là điểm sáng của thị trường bất động sản Bình Dương nhờ sở hữu vị trí đắc địa và quy tụ loạt tiện ích đẳng cấp của khu vực (Ảnh: Kim Oanh Group).

"Khẩu vị" của nhà đầu tư phía Bắc

Nằm trong khu vực phát triển sôi động với đòn bẩy là hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ và thu hút FDI dẫn đầu cả nước, thời gian vừa qua, thị trường bất động sản Bình Dương đã có nhiều khởi sắc và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư phía Bắc.

Trong đó, tam giác động lực Thủ Dầu Một - Thuận An - Dĩ An nổi lên như một điểm sáng nhờ tập trung đông dân cư và kinh tế phát triển toàn diện, kéo theo sự tăng trưởng của thị trường bất động sản. Sau khi Thuận An và Dĩ An trở thành thành phố vào năm 2020, giá bất động sản tại các khu vực này gia tăng.

Nhiều nhà đầu tư phía Bắc đang quan tâm căn hộ Legacy Prime. (Ảnh: Kim Oanh Group).

Bên cạnh các dự án nhà phố xây sẵn hay đất nền, phân khúc căn hộ đang dần chiếm vị thế chủ đạo dẫn dắt thị trường Bình Dương với sự xuất hiện của các "ông lớn" trong và ngoài nước như Gamuda Land, GuocoLand, S P Setia, CapitaLand, Phát Đạt, Hưng Thịnh, Đất Xanh, Phú Đông… với dải sản phẩm đa dạng từ bình dân cho đến trung và cao cấp.

Theo giới kinh doanh bất động sản, nếu như giai đoạn thị trường thuận lợi trước đây, các nhà đầu tư phía Bắc khi "Nam tiến" thường rất quan tâm các khu vực mới phát triển, không ngại khoảng cách địa lý để nắm bắt cơ hội sinh lời cao nhất thì nay tình hình đã khác. Nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng chọn lựa các dự án ở trung tâm đô thị, hạ tầng kết nối tốt, nhiều tiện ích, đồng thời có thể thuận lợi khai thác kinh doanh hoặc cho thuê. Trong đó, phân khúc căn hộ có sức hút ngày càng tốt hơn nhờ các chương trình ưu đãi, hỗ trợ thanh toán giúp nhà đầu tư dễ thu xếp dòng tiền đón đầu cơ hội thị trường tăng giá.

Điểm sáng Legacy Prime

Bà Nguyễn Thị Dung - CEO G.Empire Land - cho biết nhà đầu tư Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc chiếm tỷ lệ ngày càng lớn hơn trong tổng số khách hàng quan tâm đến thị trường bất động sản phía Nam. Trong đó, Bình Dương nhận được nhiều sự quan tâm nhất là các dự án có vị trí trung tâm đô thị sôi động, gần các tuyến giao thông huyết mạch và hạ tầng đồng bộ.

Với việc sở hữu hệ thống giao thông huyết mạch và nằm giữa 3 thành phố gồm TPHCM, Dĩ An và Thủ Dầu Một, TP Thuận An đang nổi lên là một điểm sáng trên thị trường bất động sản Bình Dương.

Trong phân khúc căn hộ, một trong những dự án đang thu hút nhà đầu tư phía Bắc quan tâm là Legacy Prime do Kim Oanh Group phát triển ngay trung tâm TP Thuận An. Theo chủ đầu tư dự án, chỉ sau khoảng 2 tuần công bố giỏ hàng, gần 200 sản phẩm đã được khách hàng giữ chỗ ưu tiên.

Legacy Prime cung cấp ra thị trường 859 căn hộ đa dạng diện tích và tích hợp hệ thống hơn 30 tiện ích (Ảnh: Kim Oanh Group).

Legacy Prime sở hữu nhiều lợi thế như tích hợp hệ thống hơn 30 tiện ích cao cấp gồm trung tâm thương mại, hồ bơi tràn bờ, khu thể dục thể thao ngoài trời, phòng gym và yoga, trường mầm non, khu tiệc BBQ…; công trình xây dựng chất lượng và giàu tiềm năng gia tăng giá trị nhưng mức giá chỉ trên dưới 1 tỷ đồng/căn. Dự án này còn tọa lạc giữa 4 tuyến giao thông lớn của Bình Dương gồm quốc lộ 13 - Đại lộ Bình Dương, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT 743 và ĐT 746, giúp kết nối thông suốt toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Từ Legacy Prime, các chủ nhân chỉ mất 5-10 phút để tiếp cận hàng loạt điểm vui chơi giải trí mua sắm như AEON Mall, Lotte Mart, MM Mega Market; các bệnh viện quốc tế Becamex, Columbia Asia; hệ thống trường học từ mầm non đến phổ thông trung học…

Công trình đã xây xong phần thô, đang hoàn thiện chi tiết nội thất và cảnh quan. (Ảnh: Kim Oanh Group).

Theo chương trình ưu đãi của Kim Oanh Group, khách hàng chỉ cần có số vốn 166 triệu đồng là có thể an tâm sở hữu căn hộ Legacy Prime. Phần còn lại sẽ được OCB hỗ trợ vay lãi suất 0% và ân hạn gốc đến khi nhận nhà (dự kiến quý III/2023).

Cùng với đó, khách hàng còn được hưởng chính sách chiết khấu 4% khi thanh toán bằng vốn tự có, chiết khấu 8% khi thanh toán sớm 70%, chiết khấu 1-3% khi mua sỉ. Riêng khách hàng thanh toán vượt tiến độ sẽ được chiết khấu lên đến 18%. Ngoài ra, Kim Oanh Group còn đưa ra nhiều chương trình bốc thăm may mắn với giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng.

"Legacy Prime mang lại lợi ích cho nhà đầu tư khi đã dần hoàn thiện pháp lý, xây xong phần thô mới chào bán, bàn giao hoàn thiện cơ bản với trang thiết bị vệ sinh, bếp và khóa cửa của những thương hiệu nổi tiếng giúp khách hàng an tâm giao dịch", chủ đầu tư chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của chủ đầu tư, Legacy Prime còn mang đến cơ hội tối ưu hóa dòng tiền, bỏ ra số tiền ban đầu tương đối thấp nhưng sau khoảng một năm có thể thu lợi nhuận. Bởi trong bối cảnh giá bất động sản đang trong xu hướng tăng, đến ngày bàn giao giá trị căn hộ Legacy Prime hứa hẹn sẽ tăng.