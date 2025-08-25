Cẩm Khê Central Park ra mắt quỹ shophouse giới hạn

Tiến độ thi công bảo đảm - Hạ tầng và tiện ích dần hoàn thiện

Giữa tháng 8, chủ đầu tư dự án Cẩm Khê Central Park phối hợp cùng Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam - đơn vị phát triển dự án ra mắt quỹ shophouse giới hạn, đi kèm chính sách ưu đãi tài chính và quà tặng hấp dẫn.

Cẩm Khê Central Park định hình mô hình khu đô thị “all-in-one” (tất cả trong một) tiên phong tại địa phương, tích hợp các tiện ích thương mại, dịch vụ và không gian sống hiện đại. Với năng lực triển khai trên thị trường, chủ đầu tư cùng đơn vị phát triển đã khẳng định vị thế bằng việc đưa dự án từng bước hiện hữu, hoàn thiện hạ tầng và tiện ích, sẵn sàng đi vào hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cả khách hàng an cư lẫn nhà đầu tư.

Cập nhật tiến độ xây dựng tháng 8 (Ảnh: Tuấn Huy Phú Thọ).

Từ tháng 10/2024, khi dự án vẫn đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, đến tháng 8/2025, Cẩm Khê Central Park đã chuyển mình mạnh mẽ, hình thành một khu đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Nhiều tiện ích trọng điểm đã được đưa vào hoạt động như công viên trung tâm, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh cảnh quan phủ khắp dự án, tạo môi trường sống trong lành và tiện nghi.

Tiến độ thi công được bảo đảm, nhiều hạng mục vượt kế hoạch, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và tính thẩm mỹ cao. Các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao đúng cam kết, mang đến không gian sống - kinh doanh đẳng cấp cho cư dân và nhà đầu tư.

Nhiều khách hàng đã triển khai xây dựng và chuyển về sinh sống, cho thấy dự án đang dần hiện hữu và mang lại giá trị sử dụng thực tế.

Hạ tầng tại dự án thi công đồng bộ (Ảnh: Tuấn Huy Phú Thọ).

Chính sách ưu đãi và chương trình quà tặng dành riêng cho khách hàng trong tháng 8

Nhằm tăng giá trị cho khách hàng, chủ đầu tư triển khai chương trình ưu đãi áp dụng cho từng loại sản phẩm. Cụ thể: Tặng ngay kim cương trị giá lên đến 200 triệu đồng đối với khách hàng giao dịch thành công sản phẩm biệt thự, tặng ngay gói nội thất 100 triệu đồng đối với khách hàng giao dịch thành công sản phẩm shophouse và ưu đãi 50 triệu đồng cho khách hàng mua sản phẩm liền kề.

Bên cạnh đó, khách hàng ký hợp đồng chuyển nhượng trong thời gian diễn ra chương trình còn được tham gia vòng quay may mắn với cơ hội nhận thêm tiền mặt giá trị lên đến 150 triệu đồng cho cả 3 dòng sản phẩm biệt thự - liền kề và shophouse

Ưu đãi hấp dẫn cho chủ đầu tư trong tháng 8 (Ảnh: Tuấn Huy Phú Thọ).

Cộng đồng cư dân đang hình thành - Nhu cầu an cư thực tế chiếm ưu thế

Theo thống kê từ chủ đầu tư, phần lớn khách hàng tại Cẩm Khê Central Park đều có nhu cầu ở thực. Trong đó, khoảng 40% là người dân có hộ khẩu tại Cẩm Khê, gần 45% khách hàng thuộc phạm vi tỉnh Phú Thọ cũ, còn lại khoảng 15% đến từ các tỉnh lân cận và khu vực khác. Tỷ lệ này cho thấy sức hút lớn của dự án đối với cư dân địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của Cẩm Khê Central Park trong việc hình thành một cộng đồng đô thị sôi động và bền vững ngay tại trung tâm hành chính mới.

Minh chứng rõ nét cho điều này là nhiều khách hàng đã bắt đầu triển khai xây dựng và chuyển về sinh sống tại dự án. Sự hiện diện của những ngôi nhà mới cùng nhịp sống cư dân từng bước hình thành không chỉ mang lại giá trị sử dụng thực tế, mà còn tạo nên sức lan tỏa tích cực, gia tăng niềm tin của các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng.

Những cư dân đầu tiên đã chuyển về và tiến hành xây dựng tại dự án (Ảnh: Tuấn Huy Phú Thọ).

Cẩm Khê Central Park không chỉ là dự án bất động sản quy mô lớn tại trung tâm hành chính mới của Cẩm Khê, mà còn là điểm đến của những cơ hội đầu tư - an cư lý tưởng, nhất là trong giai đoạn quỹ sản phẩm shophouse giới hạn đang được mở bán với ưu đãi lớn và quà tặng giá trị.