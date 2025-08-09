Cảm hứng “ngũ phúc” tại khu vườn Feliz Jardin trung tâm tổ hợp Sun Group Cầu Giấy

Feliz Jardin - khu vườn Hạnh Phúc tại Sun Feliza Suites không đơn thuần là bộ sưu tập tiện ích phục vụ các cư dân tinh hoa mà còn là nơi triết lý “ngũ phúc” được thể hiện rõ nét ngay giữa nhịp sống đô thị hối hả, bận rộn.

Khu vườn Hạnh Phúc - Nơi cư dân Sun Feliza Suites tận hưởng giây phút “chữa lành” (Ảnh: Sun Property).

“Bản giao hưởng” kiến trúc xanh

Trên diện tích 11.548m² tại vị trí trung tâm tổ hợp căn hộ Sun Feliza Suites, Feliz Jardin được EDSA thiết kế theo concept (ý tưởng) “vườn ngũ phúc”, dựa trên việc nghiên cứu sâu sắc đời sống văn hóa người Việt. Toàn bộ khuôn viên là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết, tạo nên không gian hài hòa giữa con người, nghệ thuật và thiên nhiên.

“Chúng tôi muốn kiến tạo không gian xanh không chỉ đẹp mà còn mang tính chữa lành. Mỗi loại cây, mỗi viên đá, thậm chí từng góc nghỉ ngơi đều được bố trí có chủ đích, nhằm tạo ra những trải nghiệm đa giác quan”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Được tạo nên từ 5 mảnh ghép: Phúc Lộc, Phúc Thọ, Phúc Khang, Phúc Ninh và Phúc Lạc, kết nối với đài phun nước Thăng Long và An Cư hiên, vườn Hạnh Phúc mang trọn vẹn ý nghĩa “ngũ phúc”, nơi phục vụ mọi nhu cầu an trú. Mỗi tiểu khu được thiết kế kiến trúc, chức năng riêng biệt và mang một tầng nghĩa theo chiều sâu văn hóa khác nhau.

Cư dân tận hưởng không gian xanh ngay từ lối vào Sun Feliza Suites (Ảnh: Sun Property).

Theo đó, vườn Phúc Lạc - thảm cỏ đa năng là nơi cư dân tận hưởng thiên nhiên và kết nối với nhau; vườn Phúc Lộc - dãy hành lang kết nối các shophouse tầng trệt, tạo trải nghiệm mua sắm đẳng cấp; vườn Phúc Thọ là sân chơi vận động, không gian giáo dục, vui chơi lý tưởng dành riêng cho trẻ nhỏ; vườn Phúc Ninh là không gian nghỉ dưỡng xanh mát với hồ sen trung tâm; cùng với khu thể thao năng động gồm gym ngoài trời, sân pickleball của vườn Phúc Khang…

Khu vườn kết hợp giữa phong cách cảnh quan resort và các tiện ích may đo dành cho cư dân nhiều lứa tuổi, chú trọng sự tinh tế, tĩnh tại và gần gũi thiên nhiên. Cảm hứng khu vườn cùng “chung tần số” với cảm hứng thiết kế của tổ hợp căn hộ, gồm các tòa Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh như gửi gắm ước nguyện của cư dân và chủ đầu tư về một cuộc sống đủ đầy.

Kiến tạo không gian sống viên mãn

Nằm tại mảnh đất hiếm hoi còn sót lại ngay trung tâm Cầu Giấy, Sun Feliza Suites được kiến tạo để tương xứng với đẳng cấp của các chủ nhân tinh hoa. Cùng với các tiện ích sang trọng tại tầng 6 gồm VIP lounge, Garden Café, bể bơi, phòng gym, spa… khu vườn Hạnh Phúc tại tầng 1 giúp hoàn thiện bộ sưu tập tiện ích đa dạng để cư dân có thể sống chất - sống trọn vẹn.

Khu vườn Hạnh Phúc nằm trong lòng 5 tòa tháp biểu tượng của Sun Feliza Suites (Ảnh: Sun Property).

Vườn Phúc Lộc kết nối các tòa tháp Phúc - Khang - Ninh tạo nên một “hành lang” trải nghiệm dưới tán cây xanh, nơi cư dân có thể nhâm nhi cà phê sáng hay thong thả dạo qua các shop khối đế để mua sắm. Kết hợp với các sảnh đón ấn tượng có chiều cao lên đến 14m (tương đương 4 tầng căn hộ), vườn Phúc Lộc mở rộng không gian cho các hoạt động cộng đồng, từ những buổi gặp gỡ đến các sự kiện văn hóa ngoài trời thân mật.

Nối tiếp vườn Phúc Lộc qua An Cư hiên là vườn Phúc Lạc - không gian xanh mướt với thảm cỏ đa năng cùng các artwork (tác phẩm nghệ thuật) điểm nhấn và vườn Phúc Ninh - “ốc đảo nghỉ dưỡng” an tĩnh ngay giữa lòng đô thị. Được bao quanh bởi những tán cây cao, xa rời không khí sầm uất đô thị bên ngoài, các công viên giúp cư dân cân bằng cuộc sống với tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, tạo không gian thiền định. Các chòi nghỉ mang kiến trúc truyền thống Việt Nam mang lại cảm giác thân thuộc, bình yên ngay dưới mái nhà.

Sun Feliza Suites mang đến sự an yên trong từng không gian thiết kế (Ảnh: Sun Property).

Đối với những cư dân yêu thích lối sống năng động, vườn Phúc Khang là điểm kết nối tích hợp đa dạng các tiện ích thể thao như sân pickleball, khu tập gym ngoài trời với các thiết bị hiện đại. Mỗi hạng mục được chăm chút tỉ mỉ, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe từ đơn giản đến chuyên sâu.

Mảnh ghép cuối cùng của Feliz Jardin là vườn Phúc Thọ - thiên đường vui chơi ươm mầm sáng tạo dành riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên ngay nội khu. Các cư dân nhí thoả sức khám phá, từ các trò chơi vận động giúp rèn luyện thể chất đến khu vực nghệ thuật ngoài trời kích thích sáng tạo…

“Tổ hợp khu vườn Hạnh Phúc tại Sun Feliza Suites góp phần kiến tạo chuẩn sống thượng lưu tại phía Tây Thủ đô, đúng như sứ mệnh của Sun Property là nâng tầm giá trị sống. Cư dân không chỉ ở mà còn nghỉ dưỡng, trải nghiệm hệ tiện ích nội khu cao cấp như một đặc quyền mà chủ đầu tư dành tặng”, đại diện Sun Group chia sẻ.