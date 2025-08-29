Các trục động lực tạo sức bật cho dự án ArtStella

Từ ArtStella, chỉ mất vài phút đến trạm ga Suối Tiên và bến xe Miền Đông mới (Ảnh: ATTLand).

Việc Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận hành đã trở thành “cú hích” cho toàn bộ thị trường bất động sản khu Đông. Sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, tuyến Metro đầu tiên của TPHCM đã ghi nhận hơn 12 triệu lượt khách, chứng minh nhu cầu di chuyển khổng lồ và xu hướng dịch chuyển sang phương tiện công cộng hiện đại.

Sự hiện diện của Metro số 1 đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực hạ tầng đường bộ, đồng thời trực tiếp gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực lân cận. Giữa bối cảnh nguồn cung bất động sản quanh Metro số 1 không nhiều, ArtStella tọa lạc cách ga Suối Tiên và bến xe Miền Đông mới vài phút di chuyển được giới đầu tư quan tâm.

Ga S0 của hai tuyến Metro mới liền kề ArtStella (Ảnh: ATTLand).

Theo các chuyên gia, những dự án bất động sản tọa lạc gần ga Metro thường ghi nhận biên độ tăng giá so với mặt bằng chung. Yếu tố này không chỉ đến từ sự thuận tiện trong kết nối giao thông, mà còn bởi sự hình thành các đô thị mới, năng động và sầm uất theo định hướng phát triển TOD.

Đường 30/4 đang mở rộng dự kiến thông xe vào cuối năm (Ảnh: ATTLand).

Đường 30/4 liền kề ArtStella đang trong quá trình mở rộng, nâng cấp quy mô lên 4 làn xe, kết nối thông suốt các khu dân cư, khu công nghiệp, từ quốc lộ 1K - ĐT 743A - Xa lộ Hà Nội. Dự kiến thông xe vào cuối năm 2025, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện khả năng lưu thông đáng kể, đồng thời được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thương mới sôi động, kéo theo sự dịch chuyển của dân cư, thu hút các hoạt động thương mại - dịch vụ, logistics và chuỗi tiện ích đô thị sầm uất, nhộn nhịp.

Đường 30/4 đoạn gần điểm giao với đường Thống Nhất và Xa lộ Hà Nội (Ảnh: ATTLand).

Nút giao Tân Vạn - Đường Vành đai 3 dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 12 (Ảnh: ATTLand).

Đường Vành đai 3 TPHCM là trục giao thương kết nối toàn vùng Đông Nam Bộ. Tuyến đường dài hơn 90km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, khi hoàn thành sẽ tạo nên hành lang kinh tế chiến lược, kết nối các khu đô thị, khu công nghiệp lớn với hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Long Thành.

Nút giao Tân Vạn - Vành đai 3, cách ArtStella vài phút di chuyển, đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch, công trình này sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 12 và toàn tuyến vành đai 3 dự kiến sẽ đưa vào khai thác năm 2026. Điều này thúc đẩy dòng chảy thương mại, dịch chuyển dân cư và tạo cú hích cho bất động sản khu vực, đưa những dự án kề cận như ArtStella vào tâm điểm hưởng lợi kép, vừa gia tăng giá trị khai thác, vừa đảm bảo biên độ tăng giá theo thời gian.

Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội giúp gia tăng tính kết nối (Ảnh: ATTLand).

Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 15,7km từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn khi xây dựng hoàn chỉnh sẽ được bổ sung nhiều hạng mục trọng điểm. Nổi bật là cầu vượt số 4 ngay trước bến xe Miền Đông mới, kết nối trực tiếp từ đường Hoàng Hữu Nam qua đường 30/4. Cùng với đó là cầu bộ hành bắc ngang qua từ ga Suối Tiên, giúp người dân thuận tiện di chuyển qua lại giữa khu vực ga Metro và các khu dân cư liền kề.

Những hạng mục này không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại cửa ngõ phía Đông, mà còn gia tăng đáng kể tính kết nối cho các dự án bất động sản quanh khu vực. ArtStella được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho an cư và đầu tư, khi hội tụ lợi thế kết nối từ Metro số 1 và Xa lộ Hà Nội mở rộng.