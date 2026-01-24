Cà Mau khai thác quỹ đất dọc cao tốc để phát triển công nghiệp, dịch vụ

UBND tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch quy hoạch, khai thác quỹ đất dọc theo hành lang tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường kết nối đô thị Cà Mau - đô thị Bạc Liêu, đường Vành đai 3 thuộc đô thị Cà Mau đến khu vực nút giao cao tốc để phát triển công nghiệp, dịch vụ giai đoạn 2026-2030 và sau năm 2030.

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang được triển khai xây dựng (Ảnh: CTV).

Cà Mau xác định rõ, việc lập quy hoạch tạo quỹ đất nhằm chủ động chuẩn bị không gian phát triển phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là bảo đảm quỹ đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, logistics gắn với 3 khu vực đất ưu tiên nêu trên.

Việc khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ đất đai do đầu tư hạ tầng mang lại, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, góp phần hình thành các động lực tăng trưởng kinh tế mới, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển bền vững.

"Đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; bảo đảm ổn định dân sinh, an ninh - quốc phòng và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thu hồi đất, phát triển hạ tầng và triển khai các dự án dọc theo các tuyến đường", Cà Mau đặt ra yêu cầu.

Kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau cho biết, giai đoạn 2026-2028, tỉnh tạo lập quỹ đất sạch và đầu tư hạ tầng khung.

Giai đoạn 2028-2030, khi các tuyến đường động lực được đưa vào khai thác, tỉnh sẽ mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, dịch vụ hậu cần, trung tâm logistics, khu đô thị mới và các tổ hợp thương mại - dịch vụ tại các vị trí đã được quy hoạch và có quỹ đất sạch.

Cà Mau xác định rõ, các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, dịch vụ giá trị gia tăng lớn và mang lại tác động lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội sẽ được tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư.