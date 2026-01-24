Cà Mau khai thác quỹ đất dọc cao tốc để phát triển công nghiệp, dịch vụ
(Dân trí) - Tỉnh Cà Mau vừa lên kế hoạch khai thác quỹ đất dọc tuyến cao tốc và các đường kết nối với quy mô hơn 1.000ha để phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics giai đoạn 2026-2030.
UBND tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch quy hoạch, khai thác quỹ đất dọc theo hành lang tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường kết nối đô thị Cà Mau - đô thị Bạc Liêu, đường Vành đai 3 thuộc đô thị Cà Mau đến khu vực nút giao cao tốc để phát triển công nghiệp, dịch vụ giai đoạn 2026-2030 và sau năm 2030.
Cà Mau xác định rõ, việc lập quy hoạch tạo quỹ đất nhằm chủ động chuẩn bị không gian phát triển phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là bảo đảm quỹ đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, logistics gắn với 3 khu vực đất ưu tiên nêu trên.
Việc khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ đất đai do đầu tư hạ tầng mang lại, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, góp phần hình thành các động lực tăng trưởng kinh tế mới, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển bền vững.
"Đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; bảo đảm ổn định dân sinh, an ninh - quốc phòng và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thu hồi đất, phát triển hạ tầng và triển khai các dự án dọc theo các tuyến đường", Cà Mau đặt ra yêu cầu.
Kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau cho biết, giai đoạn 2026-2028, tỉnh tạo lập quỹ đất sạch và đầu tư hạ tầng khung.
Giai đoạn 2028-2030, khi các tuyến đường động lực được đưa vào khai thác, tỉnh sẽ mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, dịch vụ hậu cần, trung tâm logistics, khu đô thị mới và các tổ hợp thương mại - dịch vụ tại các vị trí đã được quy hoạch và có quỹ đất sạch.
Cà Mau xác định rõ, các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, dịch vụ giá trị gia tăng lớn và mang lại tác động lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội sẽ được tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư.
Theo kế hoạch, tuyến hành lang cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dự kiến quy hoạch 800-1.000ha đất, với các dự án: Trung tâm dịch vụ hậu cần đô thị kết hợp logistics quy mô nhỏ; khu công nghiệp nhẹ tập trung; trung tâm logistics cấp vùng; cụm công nghiệp phụ trợ cho chế biến nông, thủy sản; khu công nghiệp chế biến nông, thủy sản xuất khẩu; trung tâm logistics cấp tỉnh; khu dịch vụ thương mại, khu dân cư, khu du lịch sinh thái, trung tâm đào tạo nghề, cụm dịch vụ sửa chữa tàu cá.
Tuyến đường Vành đai 3 đến nút giao cao tốc khoảng 100ha, triển khai các dự án: Khu trung tâm logistics cửa ngõ cao tốc; khu công nghệ cao - công nghiệp sạch; khu đô thị mới cửa ngõ phía Tây Bắc đô thị Cà Mau; khu du lịch - dịch vụ tổng hợp ven đô thị.
Tuyến hành lang đường nối đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu dự kiến 135-350ha, với các dự án: Khu đô thị mới, trung tâm thương mại - dịch vụ đa chức năng; cụm công nghiệp - thương mại nông sản; trung tâm logistics nội tỉnh; trung tâm thương mại - dịch vụ cấp tỉnh.