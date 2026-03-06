6 cây cảnh lá trái tim giúp góc nhà bạn thêm lãng mạn

Xu hướng hiện đại ưa chuộng đưa thiên nhiên vào nhà để làm mềm đi sự khô khan của những khối bê tông hay đồ nội thất. Trong đó, chơi kiểng lá đang lên ngôi nhờ các loại kiểng này có vẻ đẹp bền bỉ và dễ ứng dụng vào các không gian khác nhau.

Dịp 8/3, nếu muốn tìm một món quà nhỏ tặng vợ hoặc bạn gái vừa tinh tế vừa ý nghĩa, những chậu cây có lá hình trái tim dưới đây không chỉ là điểm nhấn trang trí xinh xắn mà còn gửi gắm thông điệp yêu thương theo cách rất nhẹ nhàng.

Cẩm cù lá tim nhỏ xinh

Thường được ưu ái gọi là cây tình yêu, cẩm cù lá tim đốn gục người nhìn bởi phần lá dày dặn, xanh mướt mang phom dáng trái tim cực kỳ sắc nét.

Cẩm cù (Ảnh: Gardeners Dream).

Ban đầu, cây thường được ươm từ một chiếc lá đơn lẻ cắm trong chậu gốm mộc mạc. Khi được chăm sóc tốt, chúng sẽ vươn dài thành những dải dây leo sum suê. Vốn thuộc họ mọng nước, cẩm cù rất dễ chiều, chịu hạn tốt, vô cùng phù hợp để bạn treo lửng lơ nơi ban công hoặc bậu cửa sổ ngập nắng.

Hồng môn sang trọng rực rỡ

Hồng môn vốn là dòng cây phong thủy vô cùng quen thuộc trong không gian sống của nhiều gia đình. Điểm độc đáo nhất là cả hoa và bản lá của chúng đều mang hình trái tim căng bóng.

Hồng môn (Ảnh: Home Depot).

Với các sắc độ nổi bật như đỏ tươi, hồng hay trắng tinh khôi, một chậu hồng môn đặt ở vị trí trung tâm như bàn trà phòng khách hay đảo bếp sẽ thắp sáng toàn bộ căn phòng. Cây ưa ánh sáng tán xạ, rất thích hợp đặt sau những lớp rèm voan mỏng manh.

Trầu bà lá tim thư thái

Với những gia chủ bận rộn, trầu bà lá tim chính là chân ái. Loài cây này cực kỳ khỏe mạnh, có sức sống mãnh liệt ngay cả khi thiếu sáng hoặc lỡ bị bỏ quên vài ngày không tưới.

Trầu bà lá tim (Ảnh: Epic Gardening).

Trong nghệ thuật sắp đặt nội thất, những dải trầu bà buông rủ mềm mại từ trên nóc tủ tivi hay kệ sách cao đụng trần sẽ phá vỡ sự cứng nhắc của vật liệu gỗ, tạo ra hiệu ứng thị giác thư giãn và đầy chất thơ.

Dây chuỗi tim lãng mạn

Mang vẻ đẹp nữ tính và có phần mỏng manh, chuỗi tim sở hữu những chiếc lá nhỏ xíu điểm xuyết ánh bạc hoặc phớt hồng vắt vẻo trên thân dây rủ dài có khi lên tới cả mét. Để tôn lên nét lãng mạn này, bạn hãy đặt chậu trên các hệ kệ gỗ gắn tường đón nắng.

Cây dây tim (Ảnh: Thursd).

Loại cây này ưa sáng và chịu hạn rất tốt nên bạn chỉ cần chờ lớp đất mặt khô hẳn rồi mới tưới đẫm.

Tiên khách lai kiêu kỳ

Nếu trót yêu sự rực rỡ của những cánh hoa xen lẫn vẻ độc đáo của kiểng lá, tiên khách lai (còn gọi là hoa anh thảo) sẽ làm bạn hài lòng.

Tiên khách lai (Ảnh: Gardening Know How).

Hoa mang sắc độ chuyển từ hồng pastel đến đỏ thẫm, vươn vút lên kiêu hãnh trên nền lá xanh pha bạc hình trái tim. Phom dáng cây khá nhỏ gọn và thanh tao, lý tưởng nhất là dùng để tô điểm cho bàn làm việc hay góc trang điểm của phái đẹp.

Dương xỉ lá tim tươi mát

Khác với các dòng dương xỉ lá kim thông thường, dương xỉ lá tim gây ấn tượng bằng những bản lá rộng, thẫm màu tràn đầy nhựa sống.

Dương xỉ lá tim (Ảnh: Fafard).

Là loài cây nhiệt đới quen thuộc của Đông Nam Á, chúng cực kỳ ưa môi trường độ ẩm cao. Tuy nhiên nếu không gian nhà thường xuyên bật điều hòa gây khô hanh, bạn hãy dùng bình xịt phun sương lên mặt lá mỗi ngày.

Một chậu dương xỉ đặt trên đôn gỗ cạnh sofa sẽ lập tức thổi hơi thở nhiệt đới tươi mát vào trọn vẹn ngôi nhà.