Bộ Xây dựng thừa nhận giá chung cư tăng nhanh và cao

Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý IV/2025 và cả năm 2025, cho thấy thị trường có những tín hiệu tích cực về nguồn cung và thanh khoản song giá nhà ở tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt tại 2 đô thị lớn là Hà Nội và TPHCM.

Nguồn cung cải thiện

Trong năm 2025, cả nước có 241 dự án được cấp phép xây dựng mới với quy mô khoảng 120.034 căn, lô/nền; 1.862 dự án đang triển khai với khoảng 771.984 căn, lô/nền; và 298 dự án đã hoàn thành xây dựng với quy mô 151.029 căn, lô/nền.

Trong cả 3 nhóm dự án, nhà chung cư chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh xu hướng phát triển nhà ở tại các đô thị.

(Nguồn: Bộ Xây dựng).

Riêng với nhà ở thương mại, năm 2025 có 93 dự án được cấp phép mới với 37.686 căn; 88 dự án hoàn thành với 29.901 căn; và 300 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 108.787 căn. Các chỉ tiêu này lần lượt đạt khoảng 117%, 127% và 147% so với năm 2024, cho thấy nguồn cung đang có sự phục hồi rõ nét.

Đối với Đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, lũy kế đến hết năm 2025, cả nước có 698 dự án đang được triển khai với quy mô 657.441 căn. Trong đó, 193 dự án đã hoàn thành với 169.143 căn; 200 dự án đang xây dựng với 134.111 căn; và 305 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với 354.187 căn.

Như vậy, số lượng dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt khoảng 62% chỉ tiêu đặt ra tại đề án. Riêng trong năm 2025, 102.633 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành.

Giá nhà tiếp tục leo thang

Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện trong quý cuối năm. Quý IV/2025, cả nước ghi nhận khoảng 151.382 giao dịch bất động sản thành công, tăng khoảng 10% so với quý III/2025 và 35% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 37.865 giao dịch; giao dịch đất nền đạt 113.517 giao dịch.

Tính chung cả năm 2025, tổng số giao dịch bất động sản thành công đạt khoảng 579.718, tăng khoảng 7,7% so với năm 2024. Đất nền tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 441.693 giao dịch, trong khi căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 138.025 giao dịch.

Lượng giao dịch bất động sản thực tế trong năm 2025 (Nguồn: Bộ Xây dựng).

Tuy nhiên, giá nhà ở tiếp tục tăng mạnh. Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2025, giá căn hộ chung cư tăng 20-30% so với năm 2024, một số khu vực tăng trên 40%, tập trung ở phân khúc trung và cao cấp.

Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt khoảng 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với năm trước. Trong khi đó, tại TPHCM, giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 111 triệu đồng/m2, tăng 23% so với năm 2024.

Giá biệt thự và nhà liền kề trong dự án năm 2025 tăng 10-20%, một số khu vực tại Hà Nội ghi nhận mức tăng 20-30%. Đối với đất nền, giá trên thị trường thứ cấp tăng 20-25%, tập trung tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ và thông tin quy hoạch rõ ràng.

Đáng chú ý, tồn kho bất động sản có dấu hiệu tăng trở lại trong nửa cuối năm. Báo cáo của 24/34 địa phương cho thấy, tồn kho tại các dự án trong quý IV/2025 khoảng 32.894 căn, nền, trong đó tồn kho chung cư là 10.952 căn, nhà ở riêng lẻ 9.810 căn và đất nền 12.132 nền.

So với quý III/2025, tồn kho chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 23,7%, còn tồn kho đất nền tăng khoảng 21,6%.

Tăng cung, chuẩn hóa dữ liệu để ổn định thị trường

Trước diễn biến giá nhà tăng mạnh, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản và nhà ở trên cả nước, đặc biệt là nhà ở xã hội; đồng thời hướng dẫn các địa phương xác định đúng số lượng nhà ở xã hội hoàn thành theo quy định pháp luật.

Bộ cũng đang nghiên cứu, hoàn thiện mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch trên thị trường...

Bộ Xây dựng cũng tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và liên thông từ trung ương đến địa phương với các cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng, quy hoạch, thuế và tài chính.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án tồn đọng hoặc chậm triển khai, tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, qua đó ổn định mặt bằng giá và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.