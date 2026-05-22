Bỏ ngay 5 thứ này để nhà trông sang, rộng và tinh tế hơn

Nhiều người có thói quen mua thêm đồ decor mỗi khi muốn làm mới nhà cửa. Nhưng thực tế, càng chất nhiều đồ, không gian càng dễ bí bách, rối mắt và tạo cảm giác chật chội. Theo các chuyên gia nội thất, một căn nhà đẹp không nằm ở số lượng đồ trang trí, mà ở cách giữ cho mọi thứ đủ tinh gọn để tạo cảm giác thư giãn khi bước vào.

Nếu muốn nhà trông sáng sủa, đắt tiền và dễ chịu hơn mà không tốn quá nhiều chi phí, hãy bắt đầu bằng việc mạnh tay bỏ bớt 5 món đồ dưới đây.

Một không gian sống lý tưởng không được đo đếm bằng số lượng đồ đạc đắt tiền hay cách trang trí cầu kỳ; đôi khi, cảm giác thư thái lại đến từ chính những khoảng trống vừa đủ trong nhà (Ảnh: Unsplash).

Gối tựa lưng thừa thãi

Một bộ sofa êm ái chắc chắn không thể thiếu gối tựa. Tuy nhiên, việc xếp hàng tá chiếc gối đủ màu sắc lên ghế hay giường ngủ lại là một điểm trừ lớn. Khách đến chơi sẽ mang tâm lý e ngại, không biết phải đẩy gối đi đâu để có chỗ ngồi thoải mái.

Các chuyên gia gợi ý bạn chỉ nên giữ lại khoảng 2 chiếc gối tựa cho một chiếc sofa tiêu chuẩn. Sự tiết chế này vừa giúp phòng khách trông thanh lịch hơn, vừa trả lại đúng công năng nghỉ ngơi cho món đồ nội thất.

Những chiếc khăn chỉ để ngắm

Không ít gia đình thích gấp những chiếc khăn thật cầu kỳ và đặt trong phòng tắm giống như ở khách sạn. Dù trông khá bắt mắt, chúng lại khiến người dùng bối rối vì không dám rút ra lau tay sợ làm hỏng nếp gấp.

Phòng tắm là nơi cần đề cao tính vệ sinh và sự tiện dụng. Do đó, thay vì bày biện những chiếc khăn chỉ để chụp ảnh cho đẹp, bạn hãy treo những chiếc khăn sạch sẽ, mềm mại và sẵn sàng để sử dụng. Sự thay đổi nhỏ này giúp không gian bớt rườm rà và mang lại cảm giác thân thiện hơn hẳn.

Mặt bàn ngập tràn đồ lặt vặt

Những món đồ nhỏ như chìa khóa, hóa đơn, hộp hàng, tạp chí, dây sạc hay cốc uống nước “đặt tạm” mỗi ngày chính là nguyên nhân khiến căn nhà trông lúc nào cũng bừa bộn. Khi mặt bàn ăn, bàn trà hay đảo bếp bị phủ kín đồ linh tinh, không gian sẽ mất đi cảm giác thư giãn vốn có.

Một nguyên tắc đơn giản của nhà đẹp là các bề mặt phẳng càng thoáng mắt, căn nhà càng trông sang hơn. Bạn hãy dành vài phút cuối ngày để dọn sạch bàn trà, tủ đầu giường, kệ TV và mặt bếp và bạn sẽ bất ngờ vì hiệu ứng “nhà rộng hơn” rõ rệt đến mức nào.

Đồ trang trí gây ồn ào thị giác

Trong giới thiết kế nội thất có một khái niệm gọi là "ồn ào thị giác" - tình trạng xảy ra khi bạn nhồi nhét quá nhiều tượng phong thủy, khung ảnh nhỏ hay đồ lưu niệm trên cùng một hệ kệ.

Dù từng món đồ có đẹp và đắt tiền đến đâu, khi đặt cạnh nhau dày đặc chúng sẽ tạo ra sự căng thẳng cho người nhìn. Một ngôi nhà đẹp luôn cần những khoảng thở. Hãy thử cất bớt đồ đạc vào tủ kín và chỉ trưng bày vài món đồ thật sự tâm đắc, bạn sẽ thấy tâm trí mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Những chi tiết tạo sự luộm thuộm

Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng nhất. Một lối vào ngổn ngang giày dép, đồ chơi của thú cưng lăn lóc hay một tấm thảm chùi chân hoen ố sẽ phá hỏng toàn bộ vẻ đẹp của ngôi nhà.

Ngoài ra, những bình hoa giả bám bụi hay lẵng hoa khô đã xỉn màu cũng là tác nhân khiến không gian trở nên cũ kỹ, thiếu sức sống. Trước khi đón khách hoặc đơn giản là dọn dẹp cuối tuần, bạn hãy mạnh tay vứt bỏ hoặc cất gọn những món đồ gây mất thẩm mỹ này.