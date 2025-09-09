Bỏ đi 5 thứ này, không gian sống của bạn sẽ “thăng hạng” tức thì

Khi bắt tay vào trang trí hay cải tạo nhà cửa, hẳn bạn sẽ phải đối mặt với một danh sách dài những việc cần làm và những món đồ cần mua. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi: "Đâu là những thứ mình không nên đưa vào không gian sống?".

Việc hiểu rõ điều gì nên và không nên làm không chỉ giúp bạn định hình một không gian sống đẳng cấp, mà còn tiết kiệm được vô khối thời gian, tiền bạc và công sức.

Trước khi vội vàng "thêm vào giỏ hàng" một món đồ thời thượng hay sắp đặt lại toàn bộ nội thất, hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia về 5 sai lầm trang trí phổ biến mà rất nhiều người mắc phải.

Cạm bẫy từ những "bộ nội thất đồng bộ"

Không thể phủ nhận sự tiện lợi của việc mua một bộ sưu tập nội thất trọn gói: một chiếc sofa, hai chiếc ghế bành và một chiếc ghế đôn có cùng kiểu dáng, màu sắc, chất liệu. Mọi thứ trông có vẻ hài hòa và bạn không phải đau đầu suy nghĩ về việc phối hợp. Tuy nhiên, theo các nhà thiết kế, đây lại là con đường ngắn nhất dẫn đến một không gian nhàm chán.

“Dù tôi cũng yêu thích sự đồng điệu, nhưng những bộ nội thất giống hệt nhau thực sự nên tránh,” nhà thiết kế Amy Switzer giải thích. “Chúng dễ dàng biến không gian của bạn thành một showroom trưng bày vô cảm, thiếu đi câu chuyện và dấu ấn cá nhân.”

Bộ sofa, ghế bành và bàn trà “tông xuyệt tông” tuy an toàn và dễ phối, nhưng lại dễ biến không gian thành một tổng thể công nghiệp thiếu cá tính (Ảnh: Wood Haven).

Giải pháp của chuyên gia: Thay vì mua theo bộ, hãy trở thành một "nhạc trưởng", tự mình kết hợp các món đồ riêng lẻ. Bắt đầu với một món đồ chủ đạo (hero piece) mà bạn yêu thích, ví dụ như chiếc sofa. Sau đó, hãy tìm kiếm những chiếc ghế bành, bàn trà, hay kệ phụ có phong cách, chất liệu hoặc màu sắc bổ sung cho nhau nhưng không nhất thiết phải giống hệt.

Sự tương phản có chủ đích giữa cũ và mới, giữa vải nỉ ấm áp và da thuộc cá tính, giữa gỗ mộc mạc và kim loại sáng bóng sẽ tạo ra một không gian có chiều sâu và thể hiện được gu thẩm mỹ độc đáo của riêng bạn.

"Nỗi ám ảnh" lấp đầy mọi khoảng trống

Một ngôi nhà quá trống trải có thể tạo cảm giác lạnh lẽo, nhưng việc nhồi nhét quá nhiều chi tiết trang trí vào mọi ngóc ngách còn tệ hơn. Nó không chỉ khiến không gian trở nên bừa bộn, ngột ngạt mà còn làm cho những món đồ đẹp đẽ mất đi giá trị vốn có.

“Yếu tố trang trí là cần thiết, nhưng khi chúng xuất hiện với mật độ quá dày đặc, chúng sẽ lấn át và làm lu mờ tất cả”, nhà thiết kế Audrey Scheck nhận định.

Trang trí quá đà, nhồi nhét đồ đạc vào từng góc nhỏ chỉ khiến không gian nhanh chóng trở nên bừa bộn và rối mắt (Ảnh: Pinterest).

Giải pháp của chuyên gia: Hãy học cách trân trọng "không gian thở" (negative space). Tư duy “ít mà chất” chính là kim chỉ nam. Thay vì bày 10 món đồ nhỏ, hãy chọn 2-3 món đồ thực sự đắt giá và đặt chúng ở những vị trí có thể tỏa sáng. Chừa ra những khoảng trống trên kệ sách, mặt bàn hay những mảng tường trống có chủ đích sẽ giúp mắt được nghỉ ngơi, đồng thời hướng sự chú ý vào những điểm nhấn quan trọng.

Khi bộ sưu tập trở thành một mớ hỗn độn

Sưu tầm ly, đĩa, tượng nhỏ hay bất cứ thứ gì khác là một sở thích đáng trân trọng. Nhưng việc phô bày toàn bộ bộ sưu tập cùng một lúc thường phản tác dụng, khiến không gian trở nên rối rắm và thiếu đi sự ấm cúng cần thiết.

“Tôi dám chắc rằng khi đã qua tuổi sinh viên, bạn không còn cần một kệ sách đầy ắp những chiếc ly lưu niệm mua từ khắp nơi trên thế giới nữa”, Switzer nói một cách dí dỏm.

Trưng bày toàn bộ bộ sưu tập ly, cốc hay hàng trăm mô hình trên kệ mở vừa tạo gánh nặng thị giác, vừa biến nhà thành cửa hàng lưu niệm, thay vì không gian ấm cúng (Ảnh: Reddit).

Giải pháp của chuyên gia: Đừng để bộ sưu tập quý giá của bạn trở thành một tác nhân gây nhiễu loạn thị giác. Hãy chọn ra những món đồ tiêu biểu và yêu thích nhất để trưng bày. Bạn có thể sắp xếp chúng thành một cụm trang trí (vignette) trên khay, trong tủ kính hoặc trên một vài ngăn kệ.

Phần còn lại của bộ sưu tập nên được cất giữ cẩn thận và bạn có thể luân phiên trưng bày chúng theo từng thời điểm để luôn tạo ra sự mới mẻ cho không gian.

Tranh nghệ thuật sản xuất hàng loạt: Kẻ thù của cá tính

Những bức tường trống luôn mời gọi chúng ta lấp đầy, và việc đặt mua vội vàng những bức tranh in sẵn trên mạng là một giải pháp nhanh chóng. Tuy nhiên, đây lại là một "cái bẫy" khiến ngôi nhà của bạn trông giống như hàng ngàn ngôi nhà khác.

“Hãy tránh xa những bức tranh in đại trà vì chúng thiếu cá tính và không phản ánh được con người bạn”, Switzer chia sẻ. “Thế giới ngoài kia có vô số nghệ sĩ, thợ thủ công tài năng mang đến những tác phẩm độc bản với mức giá vô cùng hợp lý”.

Những bức tranh canvas giá rẻ, sản xuất hàng loạt có thể lấp đầy tường trống, nhưng đồng thời tố cáo sự thiếu đầu tư và gu thẩm mỹ chung chung (Ảnh: Brush Point Studio).

Giải pháp của chuyên gia: Hãy biến bức tường thành một phòng trưng bày nghệ thuật của riêng bạn. Điều này không có nghĩa là bạn phải chi hàng chục triệu đồng cho một tác phẩm. Bạn có thể tìm kiếm ở các phiên chợ đồ cổ, hội chợ thủ công, các phòng tranh của sinh viên mỹ thuật, hay trên các nền tảng trực tuyến như Etsy.

Quá nhiều gối tựa: Sự thoải mái phản tác dụng

Gối tựa là một phụ kiện tuyệt vời để thêm màu sắc, họa tiết và sự êm ái cho sofa hay giường ngủ. Nhưng ranh giới giữa "vừa đủ" và "quá tải" lại rất mong manh. Một chiếc sofa ngập trong gối có thể trông bắt mắt trên tạp chí, nhưng trong đời thực, nó lại vô cùng bất tiện.

“Tôi cũng là một người mê gối trang trí, nhưng quá nhiều sẽ phản tác dụng. Bạn sẽ phải vật lộn với chúng mỗi khi muốn ngồi xuống và chúng khiến không gian trông rất lộn xộn”, Switzer cảnh báo.

Gối tựa mang màu sắc và sự êm ái, nhưng sofa chồng đầy hàng chục chiếc gối vừa bất tiện vừa gây rối mắt, dễ biến không gian trở thành mớ hỗn độn (Ảnh: Getty).

Giải pháp của chuyên gia: Thay vì số lượng, hãy tập trung vào chất lượng và sự kết hợp tinh tế. Một quy tắc phổ biến là sử dụng số lẻ (3 hoặc 5 chiếc) cho sofa. Hãy chọn những chiếc gối có kích thước, hình dáng và chất liệu khác nhau để tạo sự thú vị về mặt thị giác.

Ví dụ, kết hợp một chiếc gối vuông bằng vải lanh, một chiếc gối chữ nhật bằng nhung và một chiếc gối tròn bằng len. Sự cân bằng hài hòa giữa màu sắc, họa tiết và chất liệu sẽ hiệu quả hơn nhiều so với một "đội quân" gối đồng điệu nhưng nhàm chán.

Việc trang trí nhà cửa là một hành trình để biểu đạt bản thân, chứ không phải một cuộc đua để lấp đầy không gian. Bằng cách mạnh dạn loại bỏ những thứ không cần thiết, bạn đang dành không gian cho những gì thực sự quan trọng: cá tính, câu chuyện và những trải nghiệm sống của chính bạn.