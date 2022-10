Biệt thự hàng hiệu mở viễn cảnh tươi sáng cho du lịch Quy Nhơn

Khi bất động sản hạng sang biến những hòn đảo thành điểm đến xa hoa

Trên thế giới, trong số những "thiên đường nghỉ dưỡng" dành cho giới thượng lưu, không thể không nhắc đến hòn đảo Necker rộng 30 ha ở Caribe thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson. Sau khi được "ông trùm" đế chế Virgin Group mua lại vào năm 1978, hòn đảo từng là nơi hoang vu này đã lột xác để trở thành một điểm đến xa hoa, hấp dẫn giới thượng lưu thế giới. Năm 2006, hòn đảo này được định giá khoảng 60 triệu USD, tăng hơn 33.000% so với mức giá Branson mua vào 30 năm trước đó.

Tại châu Á, ngược dòng thời gian về thế kỷ trước, hòn đảo Phuket (Thái Lan) chỉ là vùng đất cằn cỗi với những đầm phá nhiễm độc nặng do hậu quả của việc khai thác mỏ thiếc. Giờ đây, Phuket đang trở thành "thủ phủ" của ngành du lịch Thái Lan. Hẳn nhiên, sự hiện diện của những dự án nghỉ dưỡng siêu sang đầu tiên tại đây như Amanpuri hay Banyan Tree đã góp phần tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho vùng đất này.

Amanpuri là một trong những resort được ưa chuộng nhất tại Phuket (Nguồn: aman.com).

Đến bây giờ, người ta vẫn nhắc nhớ ông chủ Banyan Tree - Ho Kwon Ping - đã kiên trì bón hàng tấn phân và đất xuống những đụn cát khô để trồng mới hơn 7.000 cây xanh nhằm biến vùng đất cằn cỗi trở thành một khu nghỉ dưỡng sinh thái đậm chất Á Đông và sang trọng hàng đầu thế giới. Hay việc Adrian Zecha - nhà sáng lập thương hiệu Aman, nổi tiếng với biệt tài đánh giá tiềm năng của vị trí, những nơi sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ nhưng luôn thấm đẫm các giá trị văn hóa và lịch sử - đã chọn Phuket. Chính tại Phuket, Adrian làm nên khu nghỉ dưỡng Amanpuri với thế tựa sơn nghinh thủy, hướng ra toàn cảnh đại dương kỳ vĩ. Giờ đây, Phuket là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng trên thế giới với doanh thu dự kiến 64,5 tỷ USD vào năm 2023.

Là một trong những điểm nhấn trên bản đồ du lịch - nghỉ dưỡng thế giới, Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản nghỉ dưỡng xa hoa tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh và mới đây là Quy Nhơn đang ngày càng tạo nên sức hút mạnh mẽ cho các địa danh này.

Quy Nhơn - điểm nhấn mới trên bản đồ bất động sản cao cấp Việt Nam

Vài năm trở lại đây, Quy Nhơn nổi lên như một điểm đến mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực. Sở hữu đường bờ biển dài 72 km tuyệt đẹp cùng núi đồi uốn lượn bao quanh, Quy Nhơn được nhiều tổ chức du lịch bình chọn là nơi có bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á, Thành phố du lịch sạch Đông Nam Á.

Một trong những địa danh đẹp nhất, kỳ vĩ nhất của Quy Nhơn chính là bán đảo Hải Giang. Bán đảo này có địa thế "độc nhất vô nhị", nơi 2 dãy núi vươn mình ra biển, ôm trọn vịnh biển hình lưỡi liềm, thung lũng trải rộng tiếp nối biển cả mênh mông. Vẻ đẹp của một bán đảo hoang sơ với thế "tựa sơn nghinh thủy" giữa một vùng đất thấm đẫm các giá trị lịch sử của nền văn hóa Sa Huỳnh và Chămpa đã thu hút các nhà đầu tư trong nước cũng như các thương hiệu danh tiếng thế giới.

Trong hành trình trở thành điểm đến dành cho giới thượng lưu trong nước và quốc tế, Hải Giang - Quy Nhơn ngày càng thu hút trên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu. Phân khu mới tại dự án MerryLand Quy Nhơn do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư sẽ mang đến bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật được thiết kế bởi YOO Inspired by Starck, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và do chính Giám đốc sáng tạo của YOO - Philippe Starck - chỉ đạo thiết kế.

Vẻ đẹp của các căn biệt thự phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck sẽ được tôn vinh trong một tầm nhìn độc đáo. Bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật hàng hiệu tọa lạc trên triền đồi, đa dạng cao độ 40-100m, ôm trọn khung cảnh ngoạn mục của thung lũng thiên đường và đại dương phóng khoáng.

Phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck sở hữu tầm nhìn ngoạn mục (Ảnh phối cảnh dự án).

"Thiết kế độc đáo, tầm nhìn ngoạn mục với những trải nghiệm xa xỉ và đa dạng, Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck góp phần đưa Quy Nhơn lên đúng vị thế của một thủ phủ du lịch thế hệ mới", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Không phải ngẫu nhiên mà YOO Inspired by Starck chọn Quy Nhơn để thực hiện bộ sưu tập những căn biệt thự tinh tế như một lời chào sân cho giới mộ điệu tại Việt Nam. Ông Rich Millar - Phó chủ tịch phụ trách Phát triển Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của YOO thừa nhận, trong các công trình đã thực hiện, Hollywood Hills là dự án độc đáo bậc nhất.

"Ở đây, chúng tôi có cơ hội được hòa mình vào thiên nhiên, đưa thiên nhiên vào trong dự án. Hãy tưởng tượng về view của những căn biệt thự tại Hollywood Hills, có biển, có núi, có hồ, cùng với tất cả các loại hình giải trí, trải nghiệm cho gia chủ và du khách. Ở đây có mọi thứ", Rich Millar hào hứng nói.

Viễn cảnh về một điểm đến đầy sức hút với giới giàu có càng sáng rõ khi nhìn lại những dấu ấn của YOO Inspired by Starck trên khắp thế giới. Thương hiệu thiết kế và phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu này xây dựng những dự án biểu tượng, tạo nên chuẩn mực mới trên phân khúc khó tính ở nhiều nơi đi qua. Điển hình như KHUN by YOO - dự án gần đây của YOO Inspired by Starck tại Bangkok đã mang đến phong cách mới về bất động sản hàng hiệu ở Thái Lan, hay dự án Sapphire Residences (Sri-Lanka) đã mang đến một khái niệm mới về "dinh thự trên không" ở Nam Á.

Cộng hưởng cùng chiến lược đa dạng hóa và đón đầu xu hướng sống - trải nghiệm của du khách toàn cầu từ Tập đoàn Hưng Thịnh, với sự hợp tác của YOO Inspired by Starck, kể từ đây, Quy Nhơn sẽ trở thành một danh xưng kiêu hãnh trên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu.