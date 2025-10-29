Bí kíp 5 phút giữ mặt bếp thạch anh sáng bóng mà không tốn sức

Mặt bếp bằng đá thạch anh (quartz) đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong thiết kế nội thất hiện đại. Với vẻ đẹp sang trọng, những đường vân tinh tế cùng khả năng chống trầy xước, chống thấm vượt trội, thạch anh được ví như “trái tim” của căn bếp.

Tuy nhiên, chính giá trị đó lại khiến nhiều người e dè mỗi khi lau dọn, sợ xước, sợ ố, sợ mất độ bóng. Không ít gia chủ nghĩ rằng vật liệu cao cấp thì phải cần dung dịch tẩy rửa chuyên dụng đắt tiền.

Thực tế, việc chăm sóc mặt bếp thạch anh đơn giản hơn nhiều, chỉ cần hiểu đúng bản chất và tránh vài sai lầm “chết người” mà nhiều người vẫn vô tình mắc phải.

Mặt bếp bằng đá thạch anh nhân tạo rất được ưa chuộng trong các căn bếp hiện đại (Ảnh: Getty).

Sai lầm lớn nhất: Dùng hóa chất mạnh hoặc sai loại

Trước khi bàn đến cách làm sạch, cần nhớ điều tuyệt đối không nên làm.

Khác với đá tự nhiên, thạch anh nhân tạo được cấu thành từ bột đá nghiền nhỏ kết dính bằng nhựa polymer. Chính lớp nhựa này mang lại độ bóng và khả năng chống thấm, nhưng cũng là “điểm yếu chí tử” nếu bị tấn công bởi hóa chất ăn mòn.

Hãy tránh hoàn toàn các sản phẩm chứa thuốc tẩy, amoniac, nước rửa lò nướng, bột chà nhám hoặc chất tẩy có axit mạnh. Chúng phá hủy liên kết nhựa, khiến bề mặt bị xỉn, mờ và mất độ bóng vĩnh viễn.

Ngay cả các nguyên liệu tưởng như “tự nhiên” như giấm nguyên chất hay nước cốt chanh cũng có thể gây hại nếu dùng thường xuyên.

Quy trình 5 phút vàng: Giữ mặt bếp sáng bóng mỗi ngày

Thật bất ngờ, bạn chỉ cần xà phòng rửa chén dịu nhẹ và khăn microfiber để duy trì độ sáng bóng cho mặt bếp thạch anh.

Bước 1: Pha vài giọt nước rửa chén vào chậu nước ấm. Đây là dung dịch lý tưởng vì vừa đủ mạnh để loại bỏ dầu mỡ mà không gây mài mòn.

Bước 2: Dọn hết đồ trên bếp, nhúng khăn mềm vào dung dịch, vắt kiệt nước để chỉ còn ẩm nhẹ rồi lau đều khắp mặt bàn, nhất là những chỗ dính dầu hoặc vụn thức ăn.

Bước 3: Dùng khăn sạch khác nhúng nước sạch, lau lại một lượt để loại bỏ hoàn toàn cặn xà phòng. Nếu bỏ qua bước này, lớp màng mờ sẽ khiến mặt đá kém bóng và dễ bám bụi.

Bước 4: Lau khô ngay bằng khăn khô mềm để tránh vệt nước đọng.

Tổng thời gian chỉ 5 - 10 phút mỗi ngày, nhưng đủ để giữ cho “trái tim căn bếp” luôn sáng như mới.

Xử lý vết bẩn cứng đầu đúng cách

Thạch anh có khả năng chống ố tốt, nhưng không có nghĩa là “bất tử”. Các vết rượu vang, cà phê, nước trái cây hay nước sốt nếu để khô qua đêm vẫn có thể để lại dấu vết. Nguyên tắc vàng là lau ngay khi vừa bẩn.

Nếu lỡ để khô, đừng dùng dao cạo kim loại hay miếng chà sắt. Thay vào đó, hãy dùng dao nhựa hoặc thẻ cứng để cạy nhẹ.

Với vết mực bút lông dầu hay bút dạ, hãy dùng cồn isopropyl, đổ vài giọt lên vết mực, chờ 2 - 3 phút rồi lau sạch bằng khăn mềm.

Nếu cần làm sạch toàn bề mặt, bạn có thể pha 1 phần cồn - 3 phần nước, xịt nhẹ rồi lau khô. Một số chuyên gia cũng khuyên dùng bọt biển ẩm và chà thật nhẹ để tránh mài mờ lớp nhựa bóng.

Chỉ cần lau dọn nhẹ nhàng mỗi ngày và tránh các tác nhân gây hại, bạn có thể giữ cho bề mặt thạch anh luôn sáng bóng và bền đẹp theo thời gian (Ảnh: The Spruce).

Những “kẻ thù” của mặt bếp thạch anh

Để bảo vệ khoản đầu tư đáng giá này, bạn nên nhớ ba nhóm “đại kỵ”:

Hóa chất có tính axit hoặc kiềm mạnh: Giấm nguyên chất, thuốc tẩy, dung dịch tẩy rửa lò nướng hay sản phẩm chứa axit citric đều có thể phá hủy cấu trúc polymer, khiến bề mặt bị ăn mòn, ố mờ vĩnh viễn.

Nhiệt độ cao: Không bao giờ đặt nồi hoặc chảo nóng trực tiếp lên mặt bếp. Sốc nhiệt có thể gây nứt, vàng ố hoặc làm biến dạng lớp phủ. Luôn đặt miếng lót nồi chịu nhiệt trước khi để vật nóng lên đá.

Vật sắc nhọn và thao tác cắt gọt: Thạch anh rất cứng, nhưng không đồng nghĩa bạn nên cắt trực tiếp trên đó. Việc dùng thớt không chỉ bảo vệ bề mặt mà còn giúp dao không nhanh cùn.

So với các vật liệu cao cấp như đá cẩm thạch hay đá hoa cương, thạch anh dễ bảo dưỡng hơn nhiều. Nó không cần đánh bóng định kỳ, không thấm nước và bền màu suốt thời gian dài.

Tất cả những gì bạn cần là lau chùi nhẹ tay mỗi ngày, tránh hóa chất mạnh và bảo vệ khỏi nhiệt trực tiếp.

Nếu duy trì đúng cách, một mặt bếp thạch anh có thể đồng hành với gia đình bạn hàng chục năm mà vẫn giữ được vẻ sang trọng ban đầu.